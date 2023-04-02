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Учёный предупредил человечество об опасности искусственного интеллекта

По его словам, ИИ не будет заботиться о разумной жизни

02 апреля 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Американский учёный Элиезер Юдковский предупредил людей об опасности искусственного интеллекта. Его слова публикует Time.

"Многие исследователи, погружённые в эти проблемы, в том числе и я, ожидают, что наиболее вероятным результатом создания сверхчеловечески умного ИИ при любых обстоятельствах, отдалённо напоминающих нынешние, будет то, что буквально все на Земле умрут", – сказал учёный.

Он добавил, что искусственный интеллект в целом не настроен заботиться о реальной жизни, а человечество пока не готово к его использованию.

Юдковский предложил запретить ИИ по всему миру.

Комментарии 2

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Гость

13:01:30 02-04-2023

Никаким интеллектом там и не пахнет. Пусть ученый не боится. Но, главное, чтобы это понимали и все люди вокруг, принимающие решения, чтобы эти программы, натасканные на миллиардах примеров, не были поставлены чем-то автоматиески управлять, что может принести вред людям. Потому что любая внештатная ситуация, выходящая за рамки образцов в базе данных, и "решения" могут быть непредсказуемыми.

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Гость

13:12:06 02-04-2023

В человеческих руках должен остаться рубильник, про который ИИ не имеет никаких сведений

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