Учёный предупредил человечество об опасности искусственного интеллекта

По его словам, ИИ не будет заботиться о разумной жизни

02 апреля 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американский учёный Элиезер Юдковский предупредил людей об опасности искусственного интеллекта. Его слова публикует Time.

"Многие исследователи, погружённые в эти проблемы, в том числе и я, ожидают, что наиболее вероятным результатом создания сверхчеловечески умного ИИ при любых обстоятельствах, отдалённо напоминающих нынешние, будет то, что буквально все на Земле умрут", – сказал учёный.

Он добавил, что искусственный интеллект в целом не настроен заботиться о реальной жизни, а человечество пока не готово к его использованию.

Юдковский предложил запретить ИИ по всему миру.