Искусственный интеллект помогает застройщикам Сибири повысить эффективность и прибыль

Об этом сообщили в Сбере

13 декабря 2024, 14:30, ИА Амител erid: LjN8KXsY1

Строительство многоэтажного дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы жизни, и рынок недвижимости Сибири не стал исключением. Застройщики и риелторы региона активно внедряют передовые AI-системы, оптимизируя бизнес-процессы и повышая эффективность работы. Об этом свидетельствуют данные Сибирского банка Сбера, представленные в ходе международной конференции AI Journey*, посвященной искусственному интеллекту и машинному обучению.

Например, в Омске и Новосибирске застройщики уже реализуют проекты умных квартир с помощью AI-сервисов. На Алтае они помогают строительным компаниям определить оптимальную стартовую цену на недвижимость, прогнозируя объем продаж и экономя на услугах консультантов.

В Томске, Абакане, Кызыле, Красноярске и других сибирских городах AI-технологии используют для точечного исследования территорий, планируемых к застройке, или уже существующих жилых комплексов.

Это позволяет более точно определить целевую аудиторию, выстроить эффективную арендную политику и повысить качество маркетинговых кампаний.

А в Кузбассе AI-системы применяют для мониторинга активности на стройплощадках, помогая застройщикам оптимизировать контроль за безопасностью труда и автоматизировать выявление нарушений.

Все эти проекты реализуют в рамках сервиса цифровой трансформации, разработанного специалистами Сбера. Команды DTaaS (Digital Transformation as a Service*) охватывают всю территорию России, предоставляя клиентам персональное сопровождение на всех этапах внедрения AI-технологий.

Эксперты Сбера изучают особенности компании, помогают разработать стратегию трансформации, оптимизировать бизнес-процессы и адаптировать существующие на рынке сервисы под конкретные потребности.

"Технологии искусственного интеллекта, в том числе в строительной отрасли, позволяют решать существующие кадровые вопросы компаний, вопросы качественной аналитики больших данных, принимая более эффективные бизнес-решения, а также создавать новые продукты, востребованные на меняющемся рынке", – отмечает председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Международная конференция AI Journey, проходящая в Москве с 11 по 13 декабря, стала площадкой для обсуждения перспектив развития AI-технологий и их роли в построении будущего.

Внедрение искусственного интеллекта в рынок недвижимости Сибири – это не просто тренд, а неизбежная эволюция, которая открывает новые возможности для всех участников рынка.

*AI Journey ("ЭйАй Джёней"); Digital Transformation as a Service ("Диджитал Трансформейшн эс ай Сервис")

ПАО Сбербанк

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