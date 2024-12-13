Искусственный интеллект помогает застройщикам Сибири повысить эффективность и прибыль
Об этом сообщили в Сбере
13 декабря 2024, 14:30, ИА Амител erid: LjN8KXsY1
Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы жизни, и рынок недвижимости Сибири не стал исключением. Застройщики и риелторы региона активно внедряют передовые AI-системы, оптимизируя бизнес-процессы и повышая эффективность работы. Об этом свидетельствуют данные Сибирского банка Сбера, представленные в ходе международной конференции AI Journey*, посвященной искусственному интеллекту и машинному обучению.
Например, в Омске и Новосибирске застройщики уже реализуют проекты умных квартир с помощью AI-сервисов. На Алтае они помогают строительным компаниям определить оптимальную стартовую цену на недвижимость, прогнозируя объем продаж и экономя на услугах консультантов.
В Томске, Абакане, Кызыле, Красноярске и других сибирских городах AI-технологии используют для точечного исследования территорий, планируемых к застройке, или уже существующих жилых комплексов.
Это позволяет более точно определить целевую аудиторию, выстроить эффективную арендную политику и повысить качество маркетинговых кампаний.
А в Кузбассе AI-системы применяют для мониторинга активности на стройплощадках, помогая застройщикам оптимизировать контроль за безопасностью труда и автоматизировать выявление нарушений.
Все эти проекты реализуют в рамках сервиса цифровой трансформации, разработанного специалистами Сбера. Команды DTaaS (Digital Transformation as a Service*) охватывают всю территорию России, предоставляя клиентам персональное сопровождение на всех этапах внедрения AI-технологий.
Эксперты Сбера изучают особенности компании, помогают разработать стратегию трансформации, оптимизировать бизнес-процессы и адаптировать существующие на рынке сервисы под конкретные потребности.
"Технологии искусственного интеллекта, в том числе в строительной отрасли, позволяют решать существующие кадровые вопросы компаний, вопросы качественной аналитики больших данных, принимая более эффективные бизнес-решения, а также создавать новые продукты, востребованные на меняющемся рынке", – отмечает председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.
Международная конференция AI Journey, проходящая в Москве с 11 по 13 декабря, стала площадкой для обсуждения перспектив развития AI-технологий и их роли в построении будущего.
Внедрение искусственного интеллекта в рынок недвижимости Сибири – это не просто тренд, а неизбежная эволюция, которая открывает новые возможности для всех участников рынка.
*AI Journey ("ЭйАй Джёней"); Digital Transformation as a Service ("Диджитал Трансформейшн эс ай Сервис")
ПАО СбербанкРеклама
16:25:42 13-12-2024
ни о чем
где печать домов на 3д стройпринтерах, где строительные дроны вместо крана, где лазерная обьемная разметка строящихся зданий? где роботы укладчики бетона, где технологии управляемого роста бетона?
где небоскребы не вверх а вниз??? Где это все??? продолжаем работать по старинке и прикрываться рисованными картинками??? не пойдет нет
19:43:52 13-12-2024
"На Алтае они помогают строительным компаниям определить оптимальную стартовую цену на недвижимость, прогнозируя объем продаж и экономя на услугах консультантов" - так вот кто цены на недвижку поднял у нас на Алтае. ИИ - это продукт дьявола, отучить людей думать, общаться, работать, анализировать и творить....- утопичный путь в никуда, мозг среднестатистического человека за последние 100 лет уменьшился в массе и размерах на 15-20%, и видимо настанет момент, когда он не нужен будет вообще.