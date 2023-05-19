"Виртуальный эксперт по качеству" предсказывает возникновение проблем ещё до поступления обращений

19 мая 2023, 10:00, ИА Амител LatgBhg1T

Искусственный интеллект / Фото: freepik.com

Система мониторинга "Виртуальный эксперт по качеству" полностью заменила аналогичные решения билайна, используемые ранее для контроля качества сети. При этом сократилась нагрузка на экспертные линии поддержки более чем в два раза. Такого результата удалось достичь благодаря современным методам анализа проблем и более тщательному контролю за их устранением.

"Виртуальный эксперт по качеству" круглосуточно следит за состоянием 150 тыс. базовых станций (БС) по всей стране и анализирует более 30 параметров сети, предсказывая возникновение проблем ещё до поступления обращений от клиентов.

Кроме того, на основе алгоритмов машинного обучения система может предсказать количество обращений от клиентов по тому или иному инциденту, чтобы минимизировать его влияние на качество работы сети.

"Мы постоянно улучшаем "Виртуального эксперта по качеству" и добавляем новые возможности для более эффективного мониторинга "здоровья" сети. Недавно в одном из регионов система оперативно зафиксировала и определила единую причину деградации пропускной способности 491 БС, за счёт чего нам удалось в разы сократить время устранения, а, соответственно, и объём абонентских обращений", – говорит директор по эксплуатации сети ПАО "ВымпелКом" Алексей Казаев.

По его словам, в процессе устранения проблемы компания получила около 300 обращений от клиентов, но без превентивных мер эти цифры увеличились бы в разы и по каждой БС пришлось бы искать причину деградации отдельно.

Также система научилась работать с трафиком – модель контролирует стабильность потребления сервиса абонентами и при значительных просадках начинает проверку аварийности. Если аварий не фиксируется, то система автоматически информирует технических специалистов о необходимости найти другую причину возникшей проблемы.

Ещё "Виртуальный эксперт по качеству" может следить за распределёнными indoor* системами, по которым контролируется работа БС, обеспечивающих покрытие внутри зданий.

*indoor ("индор") – от англ. в помещении

ПАО "ВымпелКом"

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