Барнаул попал в десятку городов, жители которых любят полюбоваться сивучами

Благодаря быстрому интернету билайн туристы делились снимками и видеороликами с края России через все 11 часовых поясов

28 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

Сивуч / Фото: билайн

Алтайский край вошёл в первую десятку регионов, из которых туристы приезжают на лежбище сивучей. Сивуч, или северный морской лев, – крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. В мире зарегистрировано всего три лежбища в городской черте: на Камчатке, Сахалине и Аляске.

В сезон в Петропавловск-Камчатский приезжают тысячи человек, чтобы понаблюдать за редкими животными, снять уникальные фото или видео. Благодаря стабильной работе сети билайн гости могут поделиться снимками и видеороликами в социальных сетях, чтобы больше людей могли увидеть редких животных из этого удалённого места.

По данным оператора, любоваться сивучами приезжают практически со всех уголков России. В первой десятке оказались туристы из:

Барнаула;

Москвы;

Владивостока;

Санкт-Петербурга;

Уфы;

Хабаровска;

Краснодара;

Новосибирска;

Иркутска;

Казани.

Количество трафика в месте обитания тюленей растёт: в марте 2022 года средний объём данных на абонента увеличился в 1,5 раза. В среднем каждый абонент билайн в районе лежбища использует количество трафика, эквивалентное тысяче фотографий, загруженных в соцсети.

"Анализ трафика показывает, что лежбище пользуется популярностью как у туристов, так и у жителей региона. Запечатлеть момент встречи с морскими львами – естественное желание. При этом важно напомнить о мерах безопасности: не стоит приходить с собаками, подходить к животным близко, тревожить их излишним вниманием, шуметь, пытаться кормить – всё это может нанести серьёзный вред краснокнижному виду", – комментирует директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко.

Он добавил, что сейчас с помощью современного смартфона можно сделать фото и видео на расстоянии. Несколько месяцев назад билайн увеличил пропускную способность мобильного интернета 4G (4Джи) на Камчатке. Сеть позволяет с комфортом поделиться снимками и видеороликами с края России через все 11 часовых поясов.