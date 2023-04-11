Евроконтроль закрыл воздушное пространство России. Предположительно, до 2029 года

11 апреля 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воздушное пространство РФ, вероятно, будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года, объявили в Евроконтроле.

Что это значит и в какие страны нельзя поехать – в материале amic.ru.

Почему воздушное пространство для полётов в Европу может остаться закрытым до 2029-го?

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) объявила, что вероятный срок сохранения режима закрытости воздушного пространства России и Украины – 2029 год, поскольку это так называемый "горизонт планирования".

"Мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России останется закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)", – говорится на сайте Евроконтроля.

Какие страны Европы объявили о закрытии воздушного воздушного пространства в феврале?

На сайте Ассоциации туроператоров 27 февраля сообщили, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для самолётов из России, сославшись на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Мы вводим запрет на все самолёты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолёты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", – передаёт её слова ТАСС.

Тогда о намерении закрыть воздушное пространство объявили в Финляндии, Германии, Бельгии, Швеции, Дании, Австрии, Ирландии, Исландии, Италии, Нидерландов, Франции, Норвегии, Северной Македонии, Испании, Канады, Португалии, Албании, Греции, Швейцарии, Черногории и на Кипре.

При этом до 27 февраля ограничивали перелёт на своими территориями Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения и Молдавия.

Правда ли, что "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу?

Да, правда. "Аэрофлот" отменил все рейсы в Европу, говорилось в сообщении компании от 28 февраля.

Такое решение приняли в связи с ограничениями воздушного пространства, введёнными европейскими властями.