Испания обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024
Матч закончился со счетом 2:1
06 июля 2024, 08:41, ИА Амител
Футболист с мячом / Фото: pxhere.com
Сборная Испании в дополнительное время обыграла немцев в четвертьфинале проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу испанцев.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. У испанцев забил Дани Ольмо (51‑я минута), в составе немцев отличился Флориан Виртц (на 89-й). Первый экстра-тайм не принес изменений в счете. Во втором дополнительном тайме победу сборной Испании принес точный удар головой Микеля Мерино (119-я минута).
Таким образом, испанская команда в полуфинале сыграет с победителем матча Португалия – Франция. Встреча 1/2 финала пройдет 9 июля на арене в Мюнхене.
09:03:42 06-07-2024
Прекрасно, а немцев в старперы, милитаристов фиговых.
09:32:40 06-07-2024
Говорил внуку, не составь на немцев, ихние моего деда ,под Москвой убили. Не послушал, малой и остался в лагере без вечерней булочки и кампота.