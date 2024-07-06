Испания обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024

Матч закончился со счетом 2:1

06 июля 2024, 08:41, ИА Амител

Футболист с мячом / Фото: pxhere.com

Сборная Испании в дополнительное время обыграла немцев в четвертьфинале проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. У испанцев забил Дани Ольмо (51‑я минута), в составе немцев отличился Флориан Виртц (на 89-й). Первый экстра-тайм не принес изменений в счете. Во втором дополнительном тайме победу сборной Испании принес точный удар головой Микеля Мерино (119-я минута).

Таким образом, испанская команда в полуфинале сыграет с победителем матча Португалия – Франция. Встреча 1/2 финала пройдет 9 июля на арене в Мюнхене.