Кто вышел в четвертьфинал футбольного Евро-2024 и когда он пройдет?
В турнире осталось только восемь команд, которые совсем скоро выявят победителя
05 июля 2024, 15:10, ИА Амител
2 июля на чемпионате Европы по футболу 2024 завершилась стадия 1/8 финала. Определились четвертьфиналисты, которые сыграют свои матчи 5 и 6 июля. Amic.ru рассказывает, какие сборные встретятся друг с другом, где смотреть четвертьфиналы и как закончилась стадия 1/8 финала турнира.
Как закончились матчи 1/8 финала?
Матчи 1/8 финала Евро-2024 прошли с 29 июня по 2 июля. Закончились они следующим образом:
- Швейцария – Италия – 2:0;
- Германия – Дания – 2:0;
- Испания – Грузия – 4:1;
- Англия – Словакия – 2:1 (в дополнительное время);
- Португалия – Словения – 0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти;
- Франция – Бельгия – 1:0;
- Румыния – Нидерланды – 0:3;
- Австрия – Турция – 1:2.
Кто сыграет в 1/4 финала Евро-2024?
В четвертьфинале 5 и 6 июля пройдут следующие матчи:
- Испания – Германия (5 июля в 19 часов часа по московскому времени);
- Португалия – Франция (5 июля в 22 часа по московскому времени);
- Англия – Швейцария (6 июля в 19 часов по московскому времени);
- Нидерланды – Турция (6 июля в 22 часа по московскому времени).
Где смотреть четвертьфиналы?
Трансляции четвертьфиналов разделят между собой "Матч ТВ" и сервис Okko. 5 июля "Матч ТВ" покажет прямую трансляцию игры между Испанией и Германией в 19 часов по московскому времени (в Okko трансляция тоже будет доступна). А вот встречу между Португалией и Францией можно будет посмотреть только на Okko, для которого нужна подписка.
6 июля в 19:00 по московскому времени игру между Англией и Швейцарией покажут "Матч ТВ" и Okko. А встречу в 22 часа между Нидерландами и Турцией можно будет посмотреть только на Okko.
То есть два матча в 19:00 по мск (или в 23 часа по барнаульскому времени) покажут по "Матч ТВ". А вот обе игры в 22 часа по московскому времени (или в 2 часа ночи по барнаульскому времени) придется смотреть на Okko.
Когда будут полуфиналы и финал?
Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля. В первом матче друг с другом сыграют победители игр 5 июля, а во втором – победители матчей 6 июля. Финал состоится 14 июля в 22 часа.
Кто сейчас лучший бомбардир?
Пока одного лучшего бомбардира нет. Но есть четыре человека, которые забили по три мяча. Это грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала, словак Иван Шранц и голландец Коди Гакпо. Джамал Мусаила и Коди Гакпо еще могут вырваться вперед, так как их сборные остаются в турнире.
10:16:41 04-07-2024
Интерес отсутствует, чемпионат врагов не интересен)
20:25:38 05-07-2024
гость (10:16:41 04-07-2024) Интерес отсутствует, чемпионат врагов не интересен)... Это Грузия-то враги? Хурцилава, Кипиани, Дараселия, куча других игроков в чемпионате Союза зажигала. А Тбилисское Динамо европейский Кубок кубков брало. Отлично играла команда, болел за неё. Но испанцы ныне очень сильны. Думаю, Германию вынесут, а жаль. Обе сборные заслужили полуфинал. Интересно и австрийцы играли, но туркам повезло больше.
20:31:52 05-07-2024
гость (10:16:41 04-07-2024) Интерес отсутствует, чемпионат врагов не интересен)... Маразм крепчает... в РФ это не чемпионат врагов?