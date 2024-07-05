Кто вышел в четвертьфинал футбольного Евро-2024 и когда он пройдет?

В турнире осталось только восемь команд, которые совсем скоро выявят победителя

05 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Победа сборной Турции над Австрией / Фото: Getty Images, uefa.com

2 июля на чемпионате Европы по футболу 2024 завершилась стадия 1/8 финала. Определились четвертьфиналисты, которые сыграют свои матчи 5 и 6 июля. Amic.ru рассказывает, какие сборные встретятся друг с другом, где смотреть четвертьфиналы и как закончилась стадия 1/8 финала турнира.

Как закончились матчи 1/8 финала?

Матчи 1/8 финала Евро-2024 прошли с 29 июня по 2 июля. Закончились они следующим образом:

Швейцария – Италия – 2:0;

Германия – Дания – 2:0;

Испания – Грузия – 4:1;

Англия – Словакия – 2:1 (в дополнительное время);

Португалия – Словения – 0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти;

Франция – Бельгия – 1:0;

Румыния – Нидерланды – 0:3;

Австрия – Турция – 1:2.

Кто сыграет в 1/4 финала Евро-2024?

В четвертьфинале 5 и 6 июля пройдут следующие матчи:

Испания – Германия (5 июля в 19 часов часа по московскому времени);

Португалия – Франция (5 июля в 22 часа по московскому времени);

Англия – Швейцария (6 июля в 19 часов по московскому времени);

Нидерланды – Турция (6 июля в 22 часа по московскому времени).

Где смотреть четвертьфиналы?

Трансляции четвертьфиналов разделят между собой "Матч ТВ" и сервис Okko. 5 июля "Матч ТВ" покажет прямую трансляцию игры между Испанией и Германией в 19 часов по московскому времени (в Okko трансляция тоже будет доступна). А вот встречу между Португалией и Францией можно будет посмотреть только на Okko, для которого нужна подписка.

6 июля в 19:00 по московскому времени игру между Англией и Швейцарией покажут "Матч ТВ" и Okko. А встречу в 22 часа между Нидерландами и Турцией можно будет посмотреть только на Okko.

То есть два матча в 19:00 по мск (или в 23 часа по барнаульскому времени) покажут по "Матч ТВ". А вот обе игры в 22 часа по московскому времени (или в 2 часа ночи по барнаульскому времени) придется смотреть на Okko.

Когда будут полуфиналы и финал?

Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля. В первом матче друг с другом сыграют победители игр 5 июля, а во втором – победители матчей 6 июля. Финал состоится 14 июля в 22 часа.

Кто сейчас лучший бомбардир?

Пока одного лучшего бомбардира нет. Но есть четыре человека, которые забили по три мяча. Это грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала, словак Иван Шранц и голландец Коди Гакпо. Джамал Мусаила и Коди Гакпо еще могут вырваться вперед, так как их сборные остаются в турнире.