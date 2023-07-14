Исполнитель роли Ромы прокомментировал возвращение Букиных на ТНТ

Актер отметил, что все изменились и формат сериала будет другим

14 июля 2023, 17:03, ИА Амител

Кадр из сериала "Счастливы вместе"

Актер Александр Якин, который исполнил роль Ромы в сериале "Счастливы вместе", прокомментировал возвращение семьи Букиных в эфире телеканала ТНТ. Об этом сообщает "СтарХит".

"Неожиданно началась подготовка к новому сезону "Счастливы вместе", который теперь будет называться "Букины". Название уже топ, как я считаю", – сказал актер.

Он добавил, что за сериалом будет интересно смотреть, потому что все исполнители ролей изменились, а формат телешоу будет другим.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ начал разработку сериала о семье Букиных, а к съемкам вернутся актеры из оригинального состава.