Исполнитель роли Ромы прокомментировал возвращение Букиных на ТНТ
Актер отметил, что все изменились и формат сериала будет другим
14 июля 2023, 17:03, ИА Амител
Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Актер Александр Якин, который исполнил роль Ромы в сериале "Счастливы вместе", прокомментировал возвращение семьи Букиных в эфире телеканала ТНТ. Об этом сообщает "СтарХит".
"Неожиданно началась подготовка к новому сезону "Счастливы вместе", который теперь будет называться "Букины". Название уже топ, как я считаю", – сказал актер.
Он добавил, что за сериалом будет интересно смотреть, потому что все исполнители ролей изменились, а формат телешоу будет другим.
Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ начал разработку сериала о семье Букиных, а к съемкам вернутся актеры из оригинального состава.
19:44:56 14-07-2023
Потаму что все нормальные актёры высказали своё мнение по ситуации
11:31:07 15-07-2023
Если он не будет там грандмастером, то не канон