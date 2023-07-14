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Исполнитель роли Ромы прокомментировал возвращение Букиных на ТНТ

Актер отметил, что все изменились и формат сериала будет другим

14 июля 2023, 17:03, ИА Амител

Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Кадр из сериала "Счастливы вместе"

Актер Александр Якин, который исполнил роль Ромы в сериале "Счастливы вместе", прокомментировал возвращение семьи Букиных в эфире телеканала ТНТ. Об этом сообщает "СтарХит".

"Неожиданно началась подготовка к новому сезону "Счастливы вместе", который теперь будет называться "Букины". Название уже топ, как я считаю", – сказал актер.

Он добавил, что за сериалом будет интересно смотреть, потому что все исполнители ролей изменились, а формат телешоу будет другим.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ начал разработку сериала о семье Букиных, а к съемкам вернутся актеры из оригинального состава.

культура

Комментарии 2

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Гость

19:44:56 14-07-2023

Потаму что все нормальные актёры высказали своё мнение по ситуации

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Гость

11:31:07 15-07-2023

Если он не будет там грандмастером, то не канон

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