Исполнитель роли Шазама Закари Ливай назвал голливудские фильмы мусором

Актер заявил, что для киноделов главное – деньги

15 августа 2023, 07:51, ИА Амител

Кадр из фильма

Американский актер Закари Ливай, известный по ролям в фильме "Шазам" и сериале "Чак", раскритиковал голливудские картины. Заявление он сделал во время фан-встречи в Чикаго.

Ливай отметил, что для голливудских кинопроизводителей главное – получить деньги с людей, которые приходят на сеанс в кинотеатр. При этом качество картин становится все хуже.

"И единственный способ изменить что-то – не идти на эту помойку. Мы должны перестать смотреть мусорные фильмы", – сказал актер.

Так он поддержал забастовку актеров, которая проходит в США.