НОВОСТИКультура

Исполнитель роли Шазама Закари Ливай назвал голливудские фильмы мусором

Актер заявил, что для киноделов главное – деньги

15 августа 2023, 07:51, ИА Амител

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Американский актер Закари Ливай, известный по ролям в фильме "Шазам" и сериале "Чак", раскритиковал голливудские картины. Заявление он сделал во время фан-встречи в Чикаго.

Ливай отметил, что для голливудских кинопроизводителей главное – получить деньги с людей, которые приходят на сеанс в кинотеатр. При этом качество картин становится все хуже.

"И единственный способ изменить что-то – не идти на эту помойку. Мы должны перестать смотреть мусорные фильмы", – сказал актер.

Так он поддержал забастовку актеров, которая проходит в США.

культура

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

08:45:45 15-08-2023

Это мы еще мнение Панинина на знаем.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:36 15-08-2023

Ну, судя по черно...окой "белоснежке" - это он еще очень мягко высказался....

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:22 15-08-2023

Гость (09:07:36 15-08-2023) Ну, судя по черно...окой "белоснежке" - это он еще очень мяг... м.б. русалочке?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:00 15-08-2023

"не идти на эту помойку." -------- я так и делаю, смотрю все в интернете или качаю с торрентов.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:44 15-08-2023

Российское тоже стали делать по тем же лекалам, вся эта геройская муть.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:23 15-08-2023

Так всё из-за денег что ли? Вот это даааа..... Большого ума этот актёр.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:20 15-08-2023

Гость (09:11:22 15-08-2023) м.б. русалочке?... собираются снимать еще про белоснежку или про какую-то другую диснеевскую принцессу и главную роль опять будет играть чернокожая....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:47 15-08-2023

Не приглашают, видимо, обиделся?))

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров