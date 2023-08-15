Исполнитель роли Шазама Закари Ливай назвал голливудские фильмы мусором
Актер заявил, что для киноделов главное – деньги
15 августа 2023, 07:51, ИА Амител
Кадр из фильма
Американский актер Закари Ливай, известный по ролям в фильме "Шазам" и сериале "Чак", раскритиковал голливудские картины. Заявление он сделал во время фан-встречи в Чикаго.
Ливай отметил, что для голливудских кинопроизводителей главное – получить деньги с людей, которые приходят на сеанс в кинотеатр. При этом качество картин становится все хуже.
"И единственный способ изменить что-то – не идти на эту помойку. Мы должны перестать смотреть мусорные фильмы", – сказал актер.
Так он поддержал забастовку актеров, которая проходит в США.
08:45:45 15-08-2023
Это мы еще мнение Панинина на знаем.
09:07:36 15-08-2023
Ну, судя по черно...окой "белоснежке" - это он еще очень мягко высказался....
09:11:22 15-08-2023
Гость (09:07:36 15-08-2023) Ну, судя по черно...окой "белоснежке" - это он еще очень мяг... м.б. русалочке?
09:13:00 15-08-2023
"не идти на эту помойку." -------- я так и делаю, смотрю все в интернете или качаю с торрентов.
11:10:44 15-08-2023
Российское тоже стали делать по тем же лекалам, вся эта геройская муть.
12:52:23 15-08-2023
Так всё из-за денег что ли? Вот это даааа..... Большого ума этот актёр.
13:14:20 15-08-2023
Гость (09:11:22 15-08-2023) м.б. русалочке?... собираются снимать еще про белоснежку или про какую-то другую диснеевскую принцессу и главную роль опять будет играть чернокожая....
13:55:47 15-08-2023
Не приглашают, видимо, обиделся?))