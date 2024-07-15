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Исполнительница хита "Матушка-земля" рассказала о совместной песне с SHAMAN

Она не исключила возможности сотрудничества в будущем

15 июля 2024, 22:35, ИА Амител

Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398
Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

Татьяна Куртукова, известная как исполнительница хита "Матушка-земля, белая березонька", в беседе с корреспондентом aif.ru рассказала о возможном дуэте с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым). Она не исключила, что в будущем они могут сотрудничать.

"Думаю, что время покажет. Сейчас у меня очень плотный график. Мы готовим большую сольную программу, плюс много концертов. В день бывает по несколько выступлений. Жизнь очень насыщенная", – поделилась Татьяна.

Накануне певица выступила в рамках проекта "Дни Достоевского в Оптиной пустыни". Она дважды исполнила на сцене под открытым небом свои песни, в том числе "Ромашку-василек", премьера которой состоялась месяц назад.

музыка

Комментарии 3

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Бартоломео

09:31:18 16-07-2024

Она в пустыне перекатиполю пела? Хе-хе

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Бизнес вумэн

16:37:03 17-07-2024

Бартоломео (09:31:18 16-07-2024) Она в пустыне перекатиполю пела? Хе-хе... Оптина Пустынь это большой монастырь в Калужской области,там проходил ежегодный фестиваль ,,дни Достоевского ".Были известные певцы,артисты и т.д.

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Бартоломео

09:33:15 16-07-2024

Она дважды исполнила на сцене под открытым небом "Ромашку-василек", она над перекатиполями издевалась?? Дважды??? Хе-хе

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