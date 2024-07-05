YouTube заблокировал каналы Шамана, Полины Гагариной и Олега Газманова

Под ограничение попали еще несколько артистов

05 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube

YouTube заблокировал каналы ряда российских артистов, среди которых оказались SHAMAN и Полина Гагарина.

Также видеохостинг закрыл доступ к каналам Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова. При попытке открыть их каналы появляется сообщение о том, что эти страницы недоступны.

"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я – РУССКИЙ", – прокомментировал SHAMAN ситуацию в "Телеграме".

24 июня ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций внес в черный список Полину Гагарину, Шамана и Вячеслава Манучарова. Олег Газманов, Григорий Лепс и Юлия Чичерина попали под санкции в 2022 году.