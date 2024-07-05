YouTube заблокировал каналы Шамана, Полины Гагариной и Олега Газманова
Под ограничение попали еще несколько артистов
05 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube
YouTube заблокировал каналы ряда российских артистов, среди которых оказались SHAMAN и Полина Гагарина.
Также видеохостинг закрыл доступ к каналам Олега Газманова, Юлии Чичериной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова. При попытке открыть их каналы появляется сообщение о том, что эти страницы недоступны.
"Мой YouTube-канал заблокировали, потому что Я – РУССКИЙ", – прокомментировал SHAMAN ситуацию в "Телеграме".
24 июня ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций внес в черный список Полину Гагарину, Шамана и Вячеслава Манучарова. Олег Газманов, Григорий Лепс и Юлия Чичерина попали под санкции в 2022 году.
09:19:23 05-07-2024
демократия и свобода слова по-американски
09:25:26 05-07-2024
Главное что никакого диктату.Список на стол!Я научу вас свободу любить )
09:26:35 05-07-2024
И опять эта замечательная фоточка. Интересно, наши доблестные борцы за все хорошее против всего плохого ничего пропагандирующего тут не находят?
10:01:22 05-07-2024
Гость (09:26:35 05-07-2024) И опять эта замечательная фоточка. Интересно, наши доблестны... Вас тревожит фотка.А по сути запрета (и не только Шамана) вы можете что сказать?
10:13:22 05-07-2024
Гость (10:01:22 05-07-2024) Вас тревожит фотка.А по сути запрета (и не только Шамана) вы... Так фотография как раз вам суть запрета и поясняет. И нет, говорить я ничего не буду, уж извините. Обойдетесь.
11:24:16 05-07-2024
Гость (10:13:22 05-07-2024) Так фотография как раз вам суть запрета и поясняет. И нет, г... Для вас вся суть в этой раздражающий вас фотографии?
12:05:24 05-07-2024
Гость (11:24:16 05-07-2024) Для вас вся суть в этой раздражающий вас фотографии? ... Там ниже спалился ваш коллега по разуму. И даже не один. Лучше, чем они, уже не написать) С такими друзьями никакие враги не нужны.
10:46:50 05-07-2024
Гость (09:26:35 05-07-2024) И опять эта замечательная фоточка. Интересно, наши доблестны... А комиссары в кожанках вас не смущают ?
17:12:02 05-07-2024
Гость (10:46:50 05-07-2024) А комиссары в кожанках вас не смущают ?...
Немного рановато )
09:26:55 05-07-2024
Пропагандой является не только картинки, но и заткнуть рот.. Амерсов преследуют страхи, кошка знает, чьё съела сало..
09:31:08 05-07-2024
Сталин: «Я думал, что демократия —это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне объяснил, что демократия — это власть американского народа»
ничего не меняется...
10:56:05 05-07-2024
Мусик (09:31:08 05-07-2024) Сталин: «Я думал, что демократия —это власть народа, но вот ... в это время сын Сталина был на фронте, что имеете сказать по этому поводу?
15:18:42 05-07-2024
Гость (10:56:05 05-07-2024) в это время сын Сталина был на фронте, что имеете сказать по... не понял сути вопроса - предложение построено не по правилам русского языка.
вообще да, сын его яков на фронте был, попал в плен.
09:48:36 05-07-2024
Хорошо, что хоть у нас свобода слова и демократия.
10:57:18 05-07-2024
Гость (09:48:36 05-07-2024) Хорошо, что хоть у нас свобода слова и демократия.... зачет))))
13:36:15 05-07-2024
Гость (09:48:36 05-07-2024) Хорошо, что хоть у нас свобода слова и демократия.... Но у нас в стране политики меньше других употребляют слово "демократия".Покажите, в какой стране существует власть народа.Народа
,а не зажравшихся буржуев.
09:51:27 05-07-2024
Свобода слова по американски.
09:58:22 05-07-2024
Арестович в интервью Собчак назвал путинской пропагандой фразу про пять волн расширения НАТО на восток.Так что такое пропаганда?"Главным отличием пропаганды от других способов донесения информации является преднамеренная расстановка акцентов и манипулирование общественным мнением для достижения поставленных целей." И что,никаких волн-то и не было? ) И кто принимает участие в военных действиях на Украине с той стороны?
10:14:25 05-07-2024
А зачем патриоты на вражеских каналах пасутся? А некоторые ещё и без трусов (вот его за вахабита и приняли)
17:08:24 05-07-2024
Гость (10:14:25 05-07-2024) А зачем патриоты на вражеских каналах пасутся? А некоторые е... Вы мне напомнили дружищу Холтоффа с его репликой:
Он повторяет то,что говорят по радио эти английские свиньи ) Verboten,естесствено ...
10:43:57 05-07-2024
А что не так с фоточкой? И почему Брюсу Спрингстину можно зиговать перед звёздно-полосатой матрасовкой (Born in America)?
10:50:37 05-07-2024
Гость (10:43:57 05-07-2024) А что не так с фоточкой? И почему Брюсу Спрингстину можно зи... он желает лицезреть жовто-блакитную повязку
10:59:32 05-07-2024
а у них каналы свои были???
11:18:03 05-07-2024
"..потому что Я – РУССКИЙ" - нет, это потому что нельзя усидеть сразу на нескольких стульях.
12:33:29 05-07-2024
ютуб в каждом первом телефоне жителя Барнаула. А в ютубе сплошная вражеская пропаганда
и агитация бандеровщины и терроризма
Где ФСБ? Где депутаты а? Почему не отключили эту соцсеть?????
14:08:52 05-07-2024
Гость (12:33:29 05-07-2024) ютуб в каждом первом телефоне жителя Барнаула. А в ютубе спл... У меня не было, нет и не надо. И всем остальным того же желаю.
15:48:13 05-07-2024
Гость (12:33:29 05-07-2024) ютуб в каждом первом телефоне жителя Барнаула. А в ютубе спл... а зачем вы ее смотрите? в моем Ют ее нет, например.