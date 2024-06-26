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Исполнительница песни "Матушка-земля" просит за выступление больше двух миллионов

Официальный райдер певицы пока не готов

26 июня 2024, 17:33, ИА Амител

Татьяна Куртукова / Кадр из видео
Татьяна Куртукова / Кадр из видео

Татьяна Куртукова – известная певица, прославившаяся благодаря хиту "Матушка-земля", объявила о повышении своего гонорара до 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В новом райдере исполнительницы появились и другие серьезные требования. Она просит предоставить автомобиль бизнес-класса марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Также ей необходим микроавтобус для передвижения.

По наполнению гримерки Куртукова оказалась скромнее. Она просит только диваны, стулья, зеркало, батарею и кондиционер. Однако официальный райдер певицы пока не готов.
 

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Комментарии 64

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Гость

17:39:31 26-06-2024

Отправьте тётку, в зад,в Хабаровск. В столице РФ и без неё, хохлов переобутых хватает

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Владимир

20:57:37 27-06-2024

Гость (17:39:31 26-06-2024) Отправьте тётку, в зад,в Хабаровск. В столице РФ и без неё, ... Карту России посмотри.. умник... значит как кормится для Москвы так дальний восток а как жаренной дезой запахло так и не отчизна уже..

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Гость

17:32:00 28-06-2024

Дело даже не в выше перечисленом ! Вот вам вся правда с ее уст о потритизме ! 2 м и я патриот как-то так

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Шурик

17:41:12 26-06-2024

Сказка про старуху и корыто есть интересная...

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Ольга

20:27:31 27-06-2024

Шурик (17:41:12 26-06-2024) Сказка про старуху и корыто есть интересная... ... молодец!пусть почитает на ночь сказку😉Вся такая русская,а машины ей заграниЧные подавай! А как же лада Веста или Нива? Что то даже противно стало и песни её слушать не хочется.Показуха какая то! Понятно ,что кушать хочется,да машинку иномарочку да подороже в сарафане,да какошнике ездить будет😊😉

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Гость

21:59:06 27-06-2024

Ольга (20:27:31 27-06-2024)Что то даже противно стало и песни её слушать не хочется.Показуха какая то!... До этой новости я вообще о ней не знал и что она поет не слышал. Зачем вы свой организм насилуете?

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Влад

12:23:03 28-06-2024

Ольга (20:27:31 27-06-2024) молодец!пусть почитает на ночь сказку😉Вся такая русская,а м... Че начинаете-то? Два ляма невеликие деньги, пусть поет.

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Элен без ребят

18:15:14 26-06-2024

Россия- щедрая душа (ц)
горлопану Дронову платит и этой певице ртом заплатит.

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Икра

18:08:26 27-06-2024

Элен без ребят (18:15:14 26-06-2024) Россия- щедрая душа (ц) горлопану Дронову платит и этой ... Вас не просили делиться своим опытом🤣

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Гость

18:38:53 26-06-2024

Можно и мильонами просить

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Гость

18:39:04 26-06-2024

и Валя Карнавал просит 2 ляма. Лучше 6 раз группу стрелки заказать))

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1

06:52:44 27-06-2024

Гость (18:39:04 26-06-2024) и Валя Карнавал просит 2 ляма. Лучше 6 раз группу стрелки за... у нее хоть рот во все лицо

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Гость

06:57:01 27-06-2024

Гость (18:39:04 26-06-2024) Лучше 6 раз группу стрелки за... затасканных по саунам "певичкоф"?

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Гость

21:47:43 27-06-2024

Гость (18:39:04 26-06-2024) и Валя Карнавал просит 2 ляма. Лучше 6 раз группу стрелки за... Валя номного известной если ты не знал блин

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Гость

18:41:40 26-06-2024

Сразу было видно, что это коммерческий проект!!! Собрать в одну кучу все слова олицетворяющие Россию...! Найти молодуху с громким горлом...! Налабать на синтезаторе что-то типа ай-лю-ли...! Наложить на ритм...! И вуаля! Пипл дрыгает ножкой под этот "хит"... Настало время рубить с этого бабло...!
Всегда подташнивало от этой песни...

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Гость

12:26:40 27-06-2024

Гость (18:41:40 26-06-2024) Сразу было видно, что это коммерческий проект!!! Собрать в о... Ничего такого в этом нет.. Я тебе открою тайну что все хиты советской песни так и делались... Не открыл ничего нового...

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Гость

18:53:49 26-06-2024

Ачотакова? Шаману же можно, а она чем хуже? ))) А если серьезно, наивно ожидать от поп-тусовки чего-то иного, ибо беспринципность, лицемерие и жажда наживы это ее суть.

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Валентина

19:43:36 26-06-2024

Офигевшие совсем! В чем трудность исполнения? Тетка смену в шахте отработала что ли?

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Владим

01:33:48 27-06-2024

Какие миллионы. Такая обстановка в стране. Слов нет. Никак не надеяться . Все танцуют и поют. Ппц

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Гузель

01:51:22 27-06-2024

Этот шоу-бизнес в трудные времена для страны самым продажным оказался. Максимум её можно в Ютубе пару раз послушать и всё. Ничего выдающегося. Со своим райдором вообще разочаровала.

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Гость

02:04:35 27-06-2024

К сожалению мы живём в эпоху шоу , в эпоху денег , по другому и не будет пока , так что не стоит от людей ожидать чего то другого .

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Да уж

02:45:02 27-06-2024

Как взлетела так и приземлится

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Гость

06:53:14 27-06-2024

Да уж (02:45:02 27-06-2024) Как взлетела так и приземлится... Но на хатку на Рублёвке успеет начесать.

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Таня

03:19:43 27-06-2024

Заказанная ложь, с целью опорочить человека

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Гость

11:08:43 28-06-2024

Таня (03:19:43 27-06-2024) Заказанная ложь, с целью опорочить человека ... Вы правы!!!! Лишь бы человека унизить, об....ть!!!!

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Аф

04:01:04 27-06-2024

Гость (17:39:31 26-06-2024) Отправьте тётку, в зад,в Хабаровск. В столице РФ и без неё, ... Нехрен ей в Хабаровске делать. Она здесь только родилась...

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Юрий

06:41:36 27-06-2024

Совсем охренела,надо быть поскромнее не такая уж и выдающая

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Игорь.

09:58:59 27-06-2024

Юрий (06:41:36 27-06-2024) Совсем охренела,надо быть поскромнее не такая уж и выдающая

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Гость

06:54:34 27-06-2024

"Она просит предоставить автомобиль бизнес-класса марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Также ей необходим микроавтобус для передвижения."------------ если она будет передвигаться на микроавтобусе, то для чего мерин, бэха и зикр с генезисом?

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Гость

07:16:14 27-06-2024

Аф (04:01:04 27-06-2024) Нехрен ей в Хабаровске делать. Она здесь только родилась... ... Хабаровск, РФ

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Гость

09:17:27 27-06-2024

Ну значит есть кто готов платить такие деньги, не завидуйте )))

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Елена

10:12:59 27-06-2024

А она еще, что то поет кроме этой песни, которая уже в печенки сидит? На внешность она вообще по моему с физическими отклонениями.

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Гость

10:36:43 27-06-2024

Не фига себе требования. Зыкина что ли

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Гость

11:33:08 27-06-2024

Нужно обязать всю эту шайку перечислять процент на нужды СВО

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Ринат

11:57:29 27-06-2024

Девушки из группы ,, Воскресенье,, хорошо поёт эту песню.

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Александр

13:20:50 27-06-2024

Слушайте чё вы такие злые.А вы деньги не любите?Ей развиваться надо.Сколько сейчас оборудование стоит,а записи в студиях.Не лезте в чужой карман,а лучше зарабатываете сами.А такие моменты пишут завистники,которые сами бездари.

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Гость

14:55:39 27-06-2024

Хах,патриотка...Что то.Ладу Весту не захотела,только автомобили из недружественных стран.Певица ротом,понимаешь....

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Оксана

14:56:22 27-06-2024

Это очень патриотично. С ее стороны, и бэха и деньги.

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Сергей

15:11:27 27-06-2024

Никто, никого насильно не загоняет на ее концерты, почему Дрону или Фили можно, а ей нельзя. Ну не на маршрутки же ей ехать.

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Марина

15:54:47 27-06-2024

Схватила звезду

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Vital

16:34:30 27-06-2024

На ее месте надо 5 миллионов брать, чтобы всякие бедолаги не звали

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Влад

17:29:56 27-06-2024

Сами придурки ко всем перечисленным ходите, деньги платите, а потом слюной брызжет. Не покупай билет, отправь деньги на сво, больному ребенку, старухе соседке и тебе самому будет приятно. Ну, и как говорится воздастся!

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Алекс

18:02:20 27-06-2024

Думаю эта информация лажа. Просто свидомые решили обсмеять песню про Россию.

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Алекс

18:30:16 27-06-2024

Это ж надо сколько людин клюнуло на очередную дезу. Афтор в ладоши громко хлопает и ржёт над недоразвитыми. Сами себя не позорьте и чужие деньги не считайте, а то своих не будет.

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Оляяяя

19:26:15 27-06-2024

Вот так они и любят Матушку нашу

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Евгений

20:44:30 27-06-2024

Платит народ за концерты, если кого-то не устраивает цена, то на концерт не идёт, так что если она требует больше, чем заслуживает, не надо идти к ней на концерт.

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Владимир

20:54:28 27-06-2024

Я вот почитал коменты и все такие тут патриоты смотрю.. загляните в зеркало свое, может что то и аукнется. Что ж вы такие злые как собаки. Честное слово на каждую фишку обсироном кидаете.. да молодец она, почитайте о ней лучше кто она и как, а этих с обтягивающими кружевами что не морщите.. спела классно.. кто как хочет.. так и может..

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Гость

21:19:09 27-06-2024

Пусть идёт в школу и работает за зарплату. Она ж хочет быть патриотом! Вот пусть о воспитывает молодежь. Нечего плодить бузовых.

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Ромуальд

22:29:32 27-06-2024

Как долго вы знаете Щукина? Я его не знаю. А что можете сказать по его делу? Да всё что угодно!

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Алексей

01:07:10 28-06-2024

Гость (06:54:34 27-06-2024) "Она просит предоставить автомобиль бизнес-класса марок Merc... Спать в зекере будет, а на автобусе передвигатьсч

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Александр

01:58:19 28-06-2024

Да это явно заказная статейка, про Шамана тоже много чего писали. Вам лапшу вешают, а вы и рады втоптать человека в грязь, не разобравшись. Сейчас столько лжи на просторах интернета. Фильтруйте немного.

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Александр

02:21:05 28-06-2024

Вот когда будет официальный райдер, тогда и заводите разговоры, а это просто деза, к бабке не ходи ...с целью очернить и рассорить, кому это нужно, думайте сами, но явно не Россиянам!

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Гость

02:51:16 28-06-2024

Оляяяя (19:26:15 27-06-2024) Вот так они и любят Матушку нашу... Дааа, за два миллиона продают

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Алекс

07:30:25 28-06-2024

Новая супер звезда.

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Елена

09:11:11 28-06-2024

Ну это даже не много, другие от 5 млн берут. Такие там расценки.

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Анна

10:40:05 28-06-2024

Зачем, реально,ходить на концерты.Ее можно и дома бесплатно послушать. У неё только одна песня хит,остальные даже до конца не дослушала. Тоже заканчивала" Народный хор". А раз матушка моя земля,то пучть на Ниве и Лвде катается

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Лиана

11:05:21 28-06-2024

Мне кажется враньё это! Не может быть, что бы такая скромная девушка и были бы такие запросы!

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Леся

12:02:06 28-06-2024

Опять сброс информации.Писать угодно что можно.Зачем так сразу негативно.Я тоже могу написать что угодно.Верить словам в инете это не верить самому себе

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Л

14:57:56 28-06-2024

Как только начинают зажираться в стойло ,хватит одной Пердачевой с Гавкиным

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Татьяна

16:18:56 28-06-2024

Я вообще о ней только сейчас узнала....

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Анатолий

00:54:08 29-06-2024

Какая глупость, так реагировать на непроверенную информацию. Особенно в наше время. И вообще считать на до свои деньги, а не чужие. Каждый из местных хейтеров, окажись у какой-либо кормушки, сразу набивал бы свой карман. Потому что своя рубашка ближе к телу. Считайте свои грехи, тогда до чужих не доберётесь.

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Гость

20:04:06 29-06-2024

Алекс (18:30:16 27-06-2024) Это ж надо сколько людин клюнуло на очередную дезу. Афтор в ... А у нас и так и нет 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭

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Tatyana

17:59:12 30-06-2024

А за что получают миллионы, никчёмный футболисты?

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ВетеранВДВ

17:48:50 02-07-2024

Молодец Таня, она певица профи, за свою работу положена плата. Хватит Паркинсонам из 90хх гг. Россию обманывать. К нам пришли новые певцы артисты,
Татьяне уважение и любовь.

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