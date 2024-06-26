Исполнительница песни "Матушка-земля" просит за выступление больше двух миллионов
Официальный райдер певицы пока не готов
26 июня 2024, 17:33, ИА Амител
Татьяна Куртукова / Кадр из видео
Татьяна Куртукова – известная певица, прославившаяся благодаря хиту "Матушка-земля", объявила о повышении своего гонорара до 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В новом райдере исполнительницы появились и другие серьезные требования. Она просит предоставить автомобиль бизнес-класса марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Также ей необходим микроавтобус для передвижения.
По наполнению гримерки Куртукова оказалась скромнее. Она просит только диваны, стулья, зеркало, батарею и кондиционер. Однако официальный райдер певицы пока не готов.
17:39:31 26-06-2024
Отправьте тётку, в зад,в Хабаровск. В столице РФ и без неё, хохлов переобутых хватает
20:57:37 27-06-2024
Гость (17:39:31 26-06-2024) Отправьте тётку, в зад,в Хабаровск. В столице РФ и без неё, ... Карту России посмотри.. умник... значит как кормится для Москвы так дальний восток а как жаренной дезой запахло так и не отчизна уже..
17:32:00 28-06-2024
Дело даже не в выше перечисленом ! Вот вам вся правда с ее уст о потритизме ! 2 м и я патриот как-то так
17:41:12 26-06-2024
Сказка про старуху и корыто есть интересная...
20:27:31 27-06-2024
Шурик (17:41:12 26-06-2024) Сказка про старуху и корыто есть интересная... ... молодец!пусть почитает на ночь сказку😉Вся такая русская,а машины ей заграниЧные подавай! А как же лада Веста или Нива? Что то даже противно стало и песни её слушать не хочется.Показуха какая то! Понятно ,что кушать хочется,да машинку иномарочку да подороже в сарафане,да какошнике ездить будет😊😉
21:59:06 27-06-2024
Ольга (20:27:31 27-06-2024)Что то даже противно стало и песни её слушать не хочется.Показуха какая то!... До этой новости я вообще о ней не знал и что она поет не слышал. Зачем вы свой организм насилуете?
12:23:03 28-06-2024
Ольга (20:27:31 27-06-2024) молодец!пусть почитает на ночь сказку😉Вся такая русская,а м... Че начинаете-то? Два ляма невеликие деньги, пусть поет.
18:15:14 26-06-2024
Россия- щедрая душа (ц)
горлопану Дронову платит и этой певице ртом заплатит.
18:08:26 27-06-2024
Элен без ребят (18:15:14 26-06-2024) Россия- щедрая душа (ц) горлопану Дронову платит и этой ... Вас не просили делиться своим опытом🤣
18:38:53 26-06-2024
Можно и мильонами просить
18:39:04 26-06-2024
и Валя Карнавал просит 2 ляма. Лучше 6 раз группу стрелки заказать))
06:52:44 27-06-2024
Гость (18:39:04 26-06-2024) и Валя Карнавал просит 2 ляма. Лучше 6 раз группу стрелки за... у нее хоть рот во все лицо
06:57:01 27-06-2024
Гость (18:39:04 26-06-2024) Лучше 6 раз группу стрелки за... затасканных по саунам "певичкоф"?
21:47:43 27-06-2024
Гость (18:39:04 26-06-2024) и Валя Карнавал просит 2 ляма. Лучше 6 раз группу стрелки за... Валя номного известной если ты не знал блин
18:41:40 26-06-2024
Сразу было видно, что это коммерческий проект!!! Собрать в одну кучу все слова олицетворяющие Россию...! Найти молодуху с громким горлом...! Налабать на синтезаторе что-то типа ай-лю-ли...! Наложить на ритм...! И вуаля! Пипл дрыгает ножкой под этот "хит"... Настало время рубить с этого бабло...!
Всегда подташнивало от этой песни...
12:26:40 27-06-2024
Гость (18:41:40 26-06-2024) Сразу было видно, что это коммерческий проект!!! Собрать в о... Ничего такого в этом нет.. Я тебе открою тайну что все хиты советской песни так и делались... Не открыл ничего нового...
18:53:49 26-06-2024
Ачотакова? Шаману же можно, а она чем хуже? ))) А если серьезно, наивно ожидать от поп-тусовки чего-то иного, ибо беспринципность, лицемерие и жажда наживы это ее суть.
19:43:36 26-06-2024
Офигевшие совсем! В чем трудность исполнения? Тетка смену в шахте отработала что ли?
01:33:48 27-06-2024
Какие миллионы. Такая обстановка в стране. Слов нет. Никак не надеяться . Все танцуют и поют. Ппц
01:51:22 27-06-2024
Этот шоу-бизнес в трудные времена для страны самым продажным оказался. Максимум её можно в Ютубе пару раз послушать и всё. Ничего выдающегося. Со своим райдором вообще разочаровала.
02:04:35 27-06-2024
К сожалению мы живём в эпоху шоу , в эпоху денег , по другому и не будет пока , так что не стоит от людей ожидать чего то другого .
02:45:02 27-06-2024
Как взлетела так и приземлится
06:53:14 27-06-2024
Да уж (02:45:02 27-06-2024) Как взлетела так и приземлится... Но на хатку на Рублёвке успеет начесать.
03:19:43 27-06-2024
Заказанная ложь, с целью опорочить человека
11:08:43 28-06-2024
Таня (03:19:43 27-06-2024) Заказанная ложь, с целью опорочить человека ... Вы правы!!!! Лишь бы человека унизить, об....ть!!!!
04:01:04 27-06-2024
Гость (17:39:31 26-06-2024) Отправьте тётку, в зад,в Хабаровск. В столице РФ и без неё, ... Нехрен ей в Хабаровске делать. Она здесь только родилась...
06:41:36 27-06-2024
Совсем охренела,надо быть поскромнее не такая уж и выдающая
09:58:59 27-06-2024
Юрий (06:41:36 27-06-2024) Совсем охренела,надо быть поскромнее не такая уж и выдающая
06:54:34 27-06-2024
"Она просит предоставить автомобиль бизнес-класса марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Также ей необходим микроавтобус для передвижения."------------ если она будет передвигаться на микроавтобусе, то для чего мерин, бэха и зикр с генезисом?
07:16:14 27-06-2024
Аф (04:01:04 27-06-2024) Нехрен ей в Хабаровске делать. Она здесь только родилась... ... Хабаровск, РФ
09:17:27 27-06-2024
Ну значит есть кто готов платить такие деньги, не завидуйте )))
10:12:59 27-06-2024
А она еще, что то поет кроме этой песни, которая уже в печенки сидит? На внешность она вообще по моему с физическими отклонениями.
10:36:43 27-06-2024
Не фига себе требования. Зыкина что ли
11:33:08 27-06-2024
Нужно обязать всю эту шайку перечислять процент на нужды СВО
11:57:29 27-06-2024
Девушки из группы ,, Воскресенье,, хорошо поёт эту песню.
13:20:50 27-06-2024
Слушайте чё вы такие злые.А вы деньги не любите?Ей развиваться надо.Сколько сейчас оборудование стоит,а записи в студиях.Не лезте в чужой карман,а лучше зарабатываете сами.А такие моменты пишут завистники,которые сами бездари.
14:55:39 27-06-2024
Хах,патриотка...Что то.Ладу Весту не захотела,только автомобили из недружественных стран.Певица ротом,понимаешь....
14:56:22 27-06-2024
Это очень патриотично. С ее стороны, и бэха и деньги.
15:11:27 27-06-2024
Никто, никого насильно не загоняет на ее концерты, почему Дрону или Фили можно, а ей нельзя. Ну не на маршрутки же ей ехать.
15:54:47 27-06-2024
Схватила звезду
16:34:30 27-06-2024
На ее месте надо 5 миллионов брать, чтобы всякие бедолаги не звали
17:29:56 27-06-2024
Сами придурки ко всем перечисленным ходите, деньги платите, а потом слюной брызжет. Не покупай билет, отправь деньги на сво, больному ребенку, старухе соседке и тебе самому будет приятно. Ну, и как говорится воздастся!
18:02:20 27-06-2024
Думаю эта информация лажа. Просто свидомые решили обсмеять песню про Россию.
18:30:16 27-06-2024
Это ж надо сколько людин клюнуло на очередную дезу. Афтор в ладоши громко хлопает и ржёт над недоразвитыми. Сами себя не позорьте и чужие деньги не считайте, а то своих не будет.
19:26:15 27-06-2024
Вот так они и любят Матушку нашу
20:44:30 27-06-2024
Платит народ за концерты, если кого-то не устраивает цена, то на концерт не идёт, так что если она требует больше, чем заслуживает, не надо идти к ней на концерт.
20:54:28 27-06-2024
Я вот почитал коменты и все такие тут патриоты смотрю.. загляните в зеркало свое, может что то и аукнется. Что ж вы такие злые как собаки. Честное слово на каждую фишку обсироном кидаете.. да молодец она, почитайте о ней лучше кто она и как, а этих с обтягивающими кружевами что не морщите.. спела классно.. кто как хочет.. так и может..
21:19:09 27-06-2024
Пусть идёт в школу и работает за зарплату. Она ж хочет быть патриотом! Вот пусть о воспитывает молодежь. Нечего плодить бузовых.
22:29:32 27-06-2024
Как долго вы знаете Щукина? Я его не знаю. А что можете сказать по его делу? Да всё что угодно!
01:07:10 28-06-2024
Гость (06:54:34 27-06-2024) "Она просит предоставить автомобиль бизнес-класса марок Merc... Спать в зекере будет, а на автобусе передвигатьсч
01:58:19 28-06-2024
Да это явно заказная статейка, про Шамана тоже много чего писали. Вам лапшу вешают, а вы и рады втоптать человека в грязь, не разобравшись. Сейчас столько лжи на просторах интернета. Фильтруйте немного.
02:21:05 28-06-2024
Вот когда будет официальный райдер, тогда и заводите разговоры, а это просто деза, к бабке не ходи ...с целью очернить и рассорить, кому это нужно, думайте сами, но явно не Россиянам!
02:51:16 28-06-2024
Оляяяя (19:26:15 27-06-2024) Вот так они и любят Матушку нашу... Дааа, за два миллиона продают
07:30:25 28-06-2024
Новая супер звезда.
09:11:11 28-06-2024
Ну это даже не много, другие от 5 млн берут. Такие там расценки.
10:40:05 28-06-2024
Зачем, реально,ходить на концерты.Ее можно и дома бесплатно послушать. У неё только одна песня хит,остальные даже до конца не дослушала. Тоже заканчивала" Народный хор". А раз матушка моя земля,то пучть на Ниве и Лвде катается
11:05:21 28-06-2024
Мне кажется враньё это! Не может быть, что бы такая скромная девушка и были бы такие запросы!
12:02:06 28-06-2024
Опять сброс информации.Писать угодно что можно.Зачем так сразу негативно.Я тоже могу написать что угодно.Верить словам в инете это не верить самому себе
14:57:56 28-06-2024
Как только начинают зажираться в стойло ,хватит одной Пердачевой с Гавкиным
16:18:56 28-06-2024
Я вообще о ней только сейчас узнала....
00:54:08 29-06-2024
Какая глупость, так реагировать на непроверенную информацию. Особенно в наше время. И вообще считать на до свои деньги, а не чужие. Каждый из местных хейтеров, окажись у какой-либо кормушки, сразу набивал бы свой карман. Потому что своя рубашка ближе к телу. Считайте свои грехи, тогда до чужих не доберётесь.
20:04:06 29-06-2024
Алекс (18:30:16 27-06-2024) Это ж надо сколько людин клюнуло на очередную дезу. Афтор в ... А у нас и так и нет 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭
17:59:12 30-06-2024
А за что получают миллионы, никчёмный футболисты?
17:48:50 02-07-2024
Молодец Таня, она певица профи, за свою работу положена плата. Хватит Паркинсонам из 90хх гг. Россию обманывать. К нам пришли новые певцы артисты,
Татьяне уважение и любовь.