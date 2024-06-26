Исполнительница песни "Матушка-земля" просит за выступление больше двух миллионов

Официальный райдер певицы пока не готов

26 июня 2024, 17:33, ИА Амител

Татьяна Куртукова / Кадр из видео

Татьяна Куртукова – известная певица, прославившаяся благодаря хиту "Матушка-земля", объявила о повышении своего гонорара до 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В новом райдере исполнительницы появились и другие серьезные требования. Она просит предоставить автомобиль бизнес-класса марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Также ей необходим микроавтобус для передвижения.

По наполнению гримерки Куртукова оказалась скромнее. Она просит только диваны, стулья, зеркало, батарею и кондиционер. Однако официальный райдер певицы пока не готов.

