Использование цветных пластиковых бутылок планируют запретить в России
Инициатива направлена на отказ от использования неэкологичной тары
23 июня 2023, 13:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России к 2024 году планируют запретить использование цветных пластиковых бутылок. Об этом сообщают "Известия".
"В 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030-му их число планируют довести до 20 видов", – пишет издание, ссылаясь на документы Российского экологического оператора.
Отмечается, что данная инициатива направлена на отказ от использования неэкологичной тары. Специалисты пояснили, что цветную пластиковую тару очень сложно или совсем невозможно переработать.
Первыми под запрет попадут бутылки кислотного цвета, а также тонкая этикетка.
14:46:39 23-06-2023
а пиво нельзя в прозрачные бутылки наливать
18:30:53 23-06-2023
Гость (14:46:39 23-06-2023) а пиво нельзя в прозрачные бутылки наливать... в стекло можно, в металлические банки
14:59:45 23-06-2023
Пластиковые пакеты замените бумажными. А давайте Кремль покрасим в зелёный цвет
15:52:40 23-06-2023
Олег (14:59:45 23-06-2023) Пластиковые пакеты замените бумажными. А давайте Кремль покр... лучше в желтый и будет "желтый дом")))