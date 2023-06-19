В Барнауле пожаловались на свалку за современным ЖК

По словам горожан, мусор с ближайших строек за ЖК "Озон" везут "уже несколько месяцев десятками машин ежедневно"

19 июня 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Житель Барнаула пожаловался на свалку за ЖК "Озон" в Северном Власихинском проезде, 131. Сообщение опубликовал телеграм-канал Barnaul 22.

По словам горожанина, мусор с ближайших строек сюда везут "уже несколько месяцев десятками машин ежедневно". И это при том, что тут планируется строительство школы и детского сада.

"Очень болит душа за то, чем будет разить из-под земли, когда это все сровняют и засыплют грунтом при строительстве", – посетовал барнаулец.

"Кто-то может подумать, что это укрепление грунта. Я строитель, и знаю, как укрепляется грунт. Тут мусор! И далеко не весь строительный. Куча химии, упаковок, полиэтилена, бутылок и так далее", – отметил он.

Ранее жители Барнаула пожаловались на замусоренный пустырь за торговым центром "Европа".