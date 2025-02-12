Использование нейросетей в России за год выросло в пять раз

Лидером стал китайский сервис DeepSeek

12 февраля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJXUmYL

Девушка. Смартфон / Фото: ПАО "МегаФон"

В 2025 году россияне стали в пять раз чаще пользоваться нейросетями, что привело к значительному увеличению их трафика. В январе лидерство среди сервисов ИИ занял китайский DeepSeek*, который превзошел конкурентов по числу пользователей и размеру передаваемых данных. К такому выводы пришли аналитики Yota*, изучив обезличенные данные абонентов.

DeepSeek набрал популярность после выхода новой версии в январе прошлого года. Разработчик сделал услугу бесплатной, что увеличило популярность сервиса в мире и в России. Первыми изучили нейросеть мужчины (72% аудитории) в возрасте 26–35 лет (41%).

Количество посетителей DeepSeek в январе оказалось в 1,8 раза больше, чем у "Шедеврума", который ранее был самым востребованным. В пятерку лидеров также вошли ChatGPT*, GigaChat* и Fusion Brain*. При этом нейросети, встроенные в другие сервисы, например, YandexGPT* и Midjourney*, в исследовании не вошли.

За год в стране резко увеличилось не только количество пользователей нейросетей, но и объем трафика, который они потребляют. Среди пользователей ИИ-сервисов 60% – мужчины, однако женщины чаще интересуются генерацией изображений (51%). Наиболее активными остаются возрастные группы 26–35 лет (33%), 36–45 лет (28%) и 46–55 лет (20%).

Москва возглавила список городов по объему интернет-трафика, потраченного на нейросети. Следом идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. В Барнауле 35% пользователей тоже предпочли DeepSeek, причем мужчины проявляют интерес к нему на 31% чаще, чем женщины. Однако по продолжительности использования сервис уступил платформам 300.ya.ru* и mistral.ai*, заняв третье место.

По данным МегаФона, наиболее активные пользователи ИИ-сервисов находятся в Красноярском и Алтайском краях, а также в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. В этих регионах объем трафика увеличился на 63% за год. При этом DeepSeek занял четвертую строчку в рейтинге популярности, уступив Shedevrum.ai*, Hailuoai.video* и GigaСhat*.

*DeepSeek ("ДипСик"); Yota ("Йота")"; ChatGPT ("Чат ДжиПиТи"); GigaChat ("ГигаЧат"); Fusion Brain ("Фьюжн Брейн"); YandexGPT ("ЯндексДжиПиТи"); Midjourney ("Миджорней"); 300.ya.ru ("300. я. ру"); mistral.ai ("мистрал.аи"); Shedevrum.ai ("Шедеврум.аи)"; Hailuoai.video ("Хайлуоай.видео")

ООО "Скартел"; ИНН 7701725181

Реклама