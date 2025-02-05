Спрос на зарядные устройства Type-C стремительно растет

Тенденцию наблюдают как в Алтайском крае, так и по России в целом

05 февраля 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFHLhQs2

Зарядное устройство. Автомобиль / Фото: freepik.com

В России растет спрос на зарядные устройства с разъемом Type-C*. За последние два года их продажи в объединенной розничной сети МегаФона и Yota* увеличились на 28%. Это связано с ростом количества гаджетов, поддерживающих USB-C*, а также с решением Еврокомиссии, определяющим этот стандарт для мобильных и зарядных устройств. Директива окончательно вступила в силу в конце 2024 года.

Сегодня практически все новые смартфоны оснащены разъемом Type-C. Если раньше он встречался в основном на Android*-устройствах, то с 2023 года Apple* начала активно внедрять стандарт в iPhone*.

Помимо смартфонов, USB-C широко применяют в ноутбуках и планшетах. Зарядные устройства тоже адаптировались под новые требования: сейчас почти все дата-кабели оснащены Type-C с одной стороны, все чаще встречаются модели с такими разъемами и с другой стороны. Это делает зарядку более удобной и универсальной, так как один кабель подходит сразу для нескольких устройств.

В Алтайском крае продажи зарядных устройств Type-C за два года (с 2022 по 2024) увеличились на 52% в штуках и на 60% в денежном выражении. Сейчас такие разъемы занимают 78% рынка зарядных аксессуаров.

В автомобильных зарядных устройствах доля Type-C выросла с 18% до 32%. В сетевых зарядках (без учета беспроводных) – с 53% до 61%. На дата-кабелях – от 37% до 48%. Автомобильные зарядки с USB-C стали покупать в 2,4 раза чаще.

При этом спрос на microUSB*-устройства упал на 38%, а спрос на зарядки с Lightning*-разъемом имеет небольшой рост – всего 4%.

Type-C представили еще в 2014 году, а его обновленную версию – в 2019-м. Он быстро завоевал популярность благодаря ключевым преимуществам:

подключение ко всем устройствам – один кабель можно использовать для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других гаджетов;

высокая скорость передачи данных – до 10 Гбит/с;

поддержка быстрой зарядки;

удобство – симметричный разъем.

Рост популярности Type-C связан не только с техническими возможностями, но и с принятыми в Европе законами. Еврокомиссия обязала производителей электроники полностью перейти к этому разъему до конца 2024 года. Это касается смартфонов, планшетов, камер, колонок, игровых консолей и других гаджетов.

Даже Apple, которая раньше использовала только Lightning, теперь оснащает iPhone USB-C. В России законодательного регулирования в этом вопросе пока нет, но европейские тенденции уже лидируют на отечественном рынке.

"Явный рост спроса на USB-C наметился еще год назад, а сейчас уже большинство новых устройств оснащаются этим разъемом", – сказал директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

И уточнил, что в связи с этим растет спрос на соответствующие зарядные устройства. Однако в магазинах продолжают предлагать зарядки с другими разъемами, потому что у многих пользователей еще есть устройства с microUSB и USB-A.

*Type-C (Тайп-Си"); Yota ("Йота"); USB-C ("ЮЭсБи-Си"); Android ("Андроид"); Apple ("Эйпл"); iPhone ("Айфон"); micro ("Микро"); Lightning ("Лайтнинг")

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

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