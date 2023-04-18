Использовать искусственный интеллект для штрафов за шум предложил депутат

Технологию можно было бы внедрить в камеры видеофиксации, считает Борис Чернышов

18 апреля 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил использовать искусственный интеллект для выписывания штрафов за городской шум.

С такой инициативой депутат обратился к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову.

Чернышов отметил, что до 70% территории Москвы подвержены сверхнормативному шуму от различных источников, а с началом весны и мотосезона ситуация обостряется.

"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность внедрения пилотного проекта по оснащению камер видеофиксации в Москве программами на основе искусственного интеллекта, которые могли бы фиксировать нарушения допустимого уровня шума от транспорта, в том числе мотоциклов и скутеров", – цитирует РИА Новости письмо Чернышова.

Это позволит "более оперативно и качественно фиксировать превышение нормативов, эффективно выявлять нарушителей и призывать их к ответственности", считает он.