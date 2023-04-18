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Использовать искусственный интеллект для штрафов за шум предложил депутат

Технологию можно было бы внедрить в камеры видеофиксации, считает Борис Чернышов

18 апреля 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил использовать искусственный интеллект для выписывания штрафов за городской шум.

С такой инициативой депутат обратился к начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову.

Чернышов отметил, что до 70% территории Москвы подвержены сверхнормативному шуму от различных источников, а с началом весны и мотосезона ситуация обостряется.

"В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность внедрения пилотного проекта по оснащению камер видеофиксации в Москве программами на основе искусственного интеллекта, которые могли бы фиксировать нарушения допустимого уровня шума от транспорта, в том числе мотоциклов и скутеров", – цитирует РИА Новости письмо Чернышова. 

Это позволит "более оперативно и качественно фиксировать превышение нормативов, эффективно выявлять нарушителей и призывать их к ответственности", считает он.

Комментарии 2

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Гость

12:57:38 18-04-2023

Если ты одел красные брюки,а на сайте уведомлений были черные, то с тебя автоматом штраф цифровой или если нечем платить лишаем прав до отработки 40 часов.

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Гость

12:57:48 18-04-2023

Проблем в нашей стране нет, осталось побороться с шумом, и живём как в раю.)))

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