Испытания вакцины от рака начались в семи странах

Первый пациент уже получил прививку

23 августа 2024, 21:10, ИА Амител

Прививка / Фото: pxhere.com/ru/photo/461033

Врачи приступили к испытаниям первой вакцины против рака легких на основе мРНК на пациентах. Эксперты высоко оценили ее потенциал для спасения тысяч жизней, пишет The Guardian/

Рак легких – главная причина смертности от рака, и показатели выживаемости у пациентов с запущенными формами очень низкие.

Но теперь эксперты тестируют новый препарат, который заставляет организм искать и уничтожать раковые клетки, а затем предотвращает их повторное появление.

Клиническое испытание фазы 1 началось на 34 исследовательских площадках в семи странах. Около 130 пациентов, от пациентов с ранней до поздней стадией заболевания, будут вакцинированы вместе с иммунотерапией.

Вакцина использует мРНК, аналогичную вакцинам против COVID-19, и готовится к борьбе с раковыми клетками. Цель — усилить иммунный ответ человека на рак, не затрагивая здоровые клетки.

Януш Рац из Лондона стал первым, кому в Великобритании сделали прививку. 67-летний мужчина стал участником исследования, потому что он также ученый и понимает, что прогресс науки заключается в участии в подобных исследованиях.

Пациент надеется, что после окончания лечения он сможет вернуться к бегу и достичь своей цели на всю жизнь: завершить Лондонский марафон.