Испытания вакцины от рака начались в семи странах
Первый пациент уже получил прививку
23 августа 2024, 21:10, ИА Амител
Врачи приступили к испытаниям первой вакцины против рака легких на основе мРНК на пациентах. Эксперты высоко оценили ее потенциал для спасения тысяч жизней, пишет The Guardian/
Рак легких – главная причина смертности от рака, и показатели выживаемости у пациентов с запущенными формами очень низкие.
Но теперь эксперты тестируют новый препарат, который заставляет организм искать и уничтожать раковые клетки, а затем предотвращает их повторное появление.
Клиническое испытание фазы 1 началось на 34 исследовательских площадках в семи странах. Около 130 пациентов, от пациентов с ранней до поздней стадией заболевания, будут вакцинированы вместе с иммунотерапией.
Вакцина использует мРНК, аналогичную вакцинам против COVID-19, и готовится к борьбе с раковыми клетками. Цель — усилить иммунный ответ человека на рак, не затрагивая здоровые клетки.
Януш Рац из Лондона стал первым, кому в Великобритании сделали прививку. 67-летний мужчина стал участником исследования, потому что он также ученый и понимает, что прогресс науки заключается в участии в подобных исследованиях.
Пациент надеется, что после окончания лечения он сможет вернуться к бегу и достичь своей цели на всю жизнь: завершить Лондонский марафон.
23:08:53 23-08-2024
Позитив. Неожиданный плюс от движухи по мРНК.
14:22:26 26-08-2024
Какой вакцины? Зачем подменять понятия? Вакцина - это препарат ослабленнного или убитого болезнетворнеого агента... Хватит народу мозг пудрить и называть инструменты генной инженерии вакцинами.
14:23:57 26-08-2024
А особенно смешно читать про вакцины от рака когда до сих пор никто не выяснил что такое рак и его причины...