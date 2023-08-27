НОВОСТИОбщество

Исследователи рассказали, на какой день отпуска люди чувствуют себя отдохнувшими

Для счастья россиянам нужен отпуск раз в три-четыре месяца

27 августа 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Россияне чувствуют себя отдохнувшими на восьмой день отпуска, а на одиннадцатый некоторые хотят вернуться на работу. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные "Яндекс. Путешествий".

Каждому третьему россиянину, чтобы быть счастливым, необходимо уходить в отпуск раз в три-четыре месяца. Каждый четвертый признался, что вообще не хочет возвращаться к выполнению рабочих обязанностей после отдыха.

Каждый пятый россиянин признался, что для того, чтобы почувствовать себя счастливым, ему достаточно мыслей о предстоящем отпуске. 19% испытывают счастье с первого дня, а 16% после подписания заявления на предоставление отдыха.

отпуск

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:10:23 27-08-2023

Опрос, небось, среди офисного планктона проводили? Работяге, который впахивает по 10-14 часов в сутки, а в выходные бежит на вторую работу или на калым, чтобы банально свести концы с концами, в отпуске не до счастья - успеть бы отоспаться... А там и отпуск закончится - некогда отдыхать. А жителям Алтайского края с их бешеными зарплатами - еще и не на что.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:41 27-08-2023

Значит хватит на отпуск 2 недель, но по чаще 3-4 раза в год!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров