Исследователи рассказали, на какой день отпуска люди чувствуют себя отдохнувшими
Для счастья россиянам нужен отпуск раз в три-четыре месяца
27 августа 2023, 15:50, ИА Амител
Россияне чувствуют себя отдохнувшими на восьмой день отпуска, а на одиннадцатый некоторые хотят вернуться на работу. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на данные "Яндекс. Путешествий".
Каждому третьему россиянину, чтобы быть счастливым, необходимо уходить в отпуск раз в три-четыре месяца. Каждый четвертый признался, что вообще не хочет возвращаться к выполнению рабочих обязанностей после отдыха.
Каждый пятый россиянин признался, что для того, чтобы почувствовать себя счастливым, ему достаточно мыслей о предстоящем отпуске. 19% испытывают счастье с первого дня, а 16% после подписания заявления на предоставление отдыха.
17:10:23 27-08-2023
Опрос, небось, среди офисного планктона проводили? Работяге, который впахивает по 10-14 часов в сутки, а в выходные бежит на вторую работу или на калым, чтобы банально свести концы с концами, в отпуске не до счастья - успеть бы отоспаться... А там и отпуск закончится - некогда отдыхать. А жителям Алтайского края с их бешеными зарплатами - еще и не на что.
20:10:41 27-08-2023
Значит хватит на отпуск 2 недель, но по чаще 3-4 раза в год!