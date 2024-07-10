Исследователи выяснили, что мешает снизить цены на продукты
Они формируются исходя из нескольких факторов
10 июля 2024, 19:10, ИА Амител
Рост зарплат, удорожание логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также высокая ключевая ставка мешают снижению цен на продукты в России. Об этом рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
Поэтому по его словам, быстрого замедления инфляции до желаемых 4-5% ждать не стоит.
За январь-апрель реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,5%, а за прошлый год – на 9,2%. Зампред Центробанка Алексей Заботкин считает, что пик годовой инфляции в России придется на июль, а с августа-сентября можно будет увидеть постепенное снижение темпов роста цен. К середине следующего года цель годовой инфляции в 4% будет достигнута.
Росстат сообщал, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года – 3,82%. В мае инфляция в годовом выражении составляла 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22%.
05:43:33 11-07-2024
хватит постить чушь. учите диалектику. форма и содержание.
10:34:49 11-07-2024
барнаулец (05:43:33 11-07-2024) хватит постить чушь. учите диалектику. форма и содержание.... Почти все о чем врали коммунисты - оказалось правдой.
06:56:10 11-07-2024
Жадность всех личностей,участвующих в продаже на всех этапах.И много промежуточных звеньев.
23:48:01 11-07-2024
Мешают перекупы (посредники) !!! это сейчас называется бизнес.