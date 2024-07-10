Исследователи выяснили, что мешает снизить цены на продукты

Они формируются исходя из нескольких факторов

10 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Овощи/ Фото: pxhere.com/ru/photo/759704

Рост зарплат, удорожание логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также высокая ключевая ставка мешают снижению цен на продукты в России. Об этом рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Поэтому по его словам, быстрого замедления инфляции до желаемых 4-5% ждать не стоит.

За январь-апрель реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,5%, а за прошлый год – на 9,2%. Зампред Центробанка Алексей Заботкин считает, что пик годовой инфляции в России придется на июль, а с августа-сентября можно будет увидеть постепенное снижение темпов роста цен. К середине следующего года цель годовой инфляции в 4% будет достигнута.

Росстат сообщал, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года – 3,82%. В мае инфляция в годовом выражении составляла 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22%.