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Исследователи выяснили, что мешает снизить цены на продукты

Они формируются исходя из нескольких факторов

10 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Овощи/ Фото: pxhere.com/ru/photo/759704
Овощи/ Фото: pxhere.com/ru/photo/759704

Рост зарплат, удорожание логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина, а также высокая ключевая ставка мешают снижению цен на продукты в России. Об этом рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Поэтому по его словам, быстрого замедления инфляции до желаемых 4-5% ждать не стоит. 

За январь-апрель реальная зарплата в среднем по стране выросла на 10,5%, а за прошлый год – на 9,2%. Зампред Центробанка Алексей Заботкин считает, что пик годовой инфляции в России придется на июль, а с августа-сентября можно будет увидеть постепенное снижение темпов роста цен. К середине следующего года цель годовой инфляции в 4% будет достигнута. 

Росстат сообщал, что недельная инфляция в России за период с 25 июня по 1 июля составила 0,66%, с начала года – 3,82%. В мае инфляция в годовом выражении составляла 8,3%. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 1 июля составила 9,22%.

цены

Комментарии 4

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барнаулец

05:43:33 11-07-2024

хватит постить чушь. учите диалектику. форма и содержание.

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Гость

10:34:49 11-07-2024

барнаулец (05:43:33 11-07-2024) хватит постить чушь. учите диалектику. форма и содержание.... Почти все о чем врали коммунисты - оказалось правдой.

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Гость.

06:56:10 11-07-2024

Жадность всех личностей,участвующих в продаже на всех этапах.И много промежуточных звеньев.

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Гость

23:48:01 11-07-2024

Мешают перекупы (посредники) !!! это сейчас называется бизнес.

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