Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Шкала будет пятиступенчатая с максимальной ставкой 22%

10 июля 2024, 14:08, ИА Амител

Человек считает монеты / Фото: unsplash.com

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ с максимальной ставкой 22%, сообщает РИА Новости.

Напомним, прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов граждан вводится с 2025 года. При этом шкала НДФЛ будет пятиступенчатая:

базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей;

ставка повысится до 15% на доход до 5 млн рублей в год;

18% – на доход до 20 млн рублей в год;

20% – на доход до 50 млн рублей в год;

22% -– на доход более 50 млн рублей в год.

Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 млн рублей в год – 13%, свыше – 15%).

"Закон также увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка – до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего – до 6000 рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год", – отмечает агентство.

Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования. Некоторые положения могут вступить в силу позже.

Ранее стало известно, сколько жителей Алтайского края будут платить НДФЛ по ставке 22%.