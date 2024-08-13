Исследователи заявили, что планшеты могут сделать детей агрессивными
Учёные опросили 315 родителей детей в возрасте от 3,5 до 5,5 лет
13 августа 2024, 10:40, ИА Амител
Международная группа учёных из Канады, Южной Африки и Бразилии провела исследование, которое показало, что раннее использование планшетов может привести к проблемам с агрессией у детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.
В рамках исследования учёные опросили 315 родителей детей в возрасте от 3,5 до 5,5 лет. Также они наблюдали за эмоциональным развитием дошкольников в канадской провинции Новая Шотландия.
Оказалось, что использование планшетов в возрасте трёх с половиной лет связано с увеличением случаев проявления гнева у детей через год.
Учёные считают, что раннее увлечение гаджетами может создавать проблемы с эмоциональной регуляцией. По их мнению, планшеты негативно влияют на способность детей управлять своими эмоциями. Из-за этого дети могут использовать гаджеты, чтобы отвлечься или подавить свой гнев.
11:06:40 13-08-2024
Детство в деревне прекрасно:
- Дед заколол свинью на твоих глазах.
- Мама утопила котят.
- Батя свернул шею гусю.
- Бабуля пырнула курицу на ужин.
- Ты разворошил муравейник и залил его горящей пластмассой.
А уже потом компьютерные игры научили тебя насилию.