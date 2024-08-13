Исследователи заявили, что планшеты могут сделать детей агрессивными

Учёные опросили 315 родителей детей в возрасте от 3,5 до 5,5 лет

13 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Планшет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1265640

Международная группа учёных из Канады, Южной Африки и Бразилии провела исследование, которое показало, что раннее использование планшетов может привести к проблемам с агрессией у детей. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

В рамках исследования учёные опросили 315 родителей детей в возрасте от 3,5 до 5,5 лет. Также они наблюдали за эмоциональным развитием дошкольников в канадской провинции Новая Шотландия.

Оказалось, что использование планшетов в возрасте трёх с половиной лет связано с увеличением случаев проявления гнева у детей через год.

Учёные считают, что раннее увлечение гаджетами может создавать проблемы с эмоциональной регуляцией. По их мнению, планшеты негативно влияют на способность детей управлять своими эмоциями. Из-за этого дети могут использовать гаджеты, чтобы отвлечься или подавить свой гнев.