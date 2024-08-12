Врач назвала простой способ снизить риск развития тромбоза
Достаточно следовать нескольким рекомендациям
12 августа 2024, 07:55, ИА Амител
Кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова рассказала РИА Новости о том, как предотвратить развитие тромбоза.
Она отметила, что для этого необходимо:
- придерживаться режима питания и питьевого режима;
- отказаться от вредных привычек;
- вести активный образ жизни;
- носить компрессионные изделия.
Особенно важно носить такие изделия при планировании длительных авиаперелётов или поездок на автомобиле, когда приходится сидеть в течение нескольких часов. Также они необходимы беременным женщинам.
Врач также рассказала о питании и образе жизни людей с варикозом. Она уточнила, что категорических ограничений у них нет, но стоит придерживаться некоторых рекомендаций:
- избегать длительных статических нагрузок;
- ограничить физические нагрузки;
- не носить узкую сковывающую одежду и обувь;
- не посещать бани и сауны;
- исключить некоторые упражнения при занятии спортом, которые выполняются в вертикальном положении.
Комментарии 0