Врач назвала простой способ снизить риск развития тромбоза

Достаточно следовать нескольким рекомендациям

12 августа 2024, 07:55, ИА Амител

Салат / Фото: pxhere.com/ru/photo/722087

Кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова рассказала РИА Новости о том, как предотвратить развитие тромбоза.

Она отметила, что для этого необходимо:

- придерживаться режима питания и питьевого режима;

- отказаться от вредных привычек;

- вести активный образ жизни;

- носить компрессионные изделия.

Особенно важно носить такие изделия при планировании длительных авиаперелётов или поездок на автомобиле, когда приходится сидеть в течение нескольких часов. Также они необходимы беременным женщинам.

Врач также рассказала о питании и образе жизни людей с варикозом. Она уточнила, что категорических ограничений у них нет, но стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

- избегать длительных статических нагрузок;

- ограничить физические нагрузки;

- не носить узкую сковывающую одежду и обувь;

- не посещать бани и сауны;

- исключить некоторые упражнения при занятии спортом, которые выполняются в вертикальном положении.