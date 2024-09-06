Истинная народная любовь. Как проходила премия "Народный знак качества" в 2023 году
Участие в ней приняли почти 500 компаний и более 13 тысяч человек
06 сентября 2024, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае снова стартовала премия "Народный знак качества". Ее организуют региональный информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. В 2024 году премия проходит с 3 сентября по 26 ноября. Жителям региона предстоит выбрать 20 любимых компаний. Сначала вы номинируете, потом мы составляем шорт-листы, потом вы выбираете победителей. Все это можно сделать на сайте народныйзнаккачества.рф. А чтобы вы понимали размах и статусность премии, напомним, как она прошла в 2023 году.
"Народный знак качества" в 2023 году в цифрах
В прошлом году премия прошла еще более масштабно, чем в 2022-м:
- 496 компаний-участников;
- 8810 подано заявок-номинаций;
- 2000 компаний было номинировано за первые четыре дня премии;
- 70 дней длилась премия;
- >13 000 человек приняли участие в голосовании;
- номинанты были из Барнаула, Бийска, Алейска, Рубцовска, Заринска, Славгорода, Горняка, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Змеиногорска. А также из Алтайского, Благовещенки, Волчихи, Завьялово, Залесово, Ключей, Краснощеково, Кулунды, Мамонтово, Михайловки, Павловска, Поспелихи, Ребрихи, Романово, Смоленского, Советского, Тальменки, Троицкого, Шипуново, Ярового.
Самые популярные номинации:
- "Торговая сеть";
- "Производитель продуктов питания";
- "Медицинский центр";
- "Ресторан и кафе";
- "Застройщик".
Победители премии "Народный знак качества" в 2023 году
Открытые номинации:
- "Автодилер года" – "Союз-Авто";
- "Автосалон года" – DAna Motors ("Дана Моторс");
- "Автосервис года" – Avtoformula ("Автоформула");
- "Застройщик года" – "Два этажа";
- "Медцентр года" – "Здоровое поколение";
- "Образовательный центр года" – Алтайский государственный медицинский университет;
- "Производитель продуктов питания года" – Логовская сыроварня;
- "Производитель промышленных товаров года" – FOGEL ("Фогель");
- "Ресторан и кафе года" – Damiani ("Дамиани");
- "Спортивный клуб года" – MetroFitness ("МетроФитнес");
- "Стройка и ремонт года" – Алтайский малярный центр;
- "Торговая сеть года" – "Светофор";
- "ТРЦ года" – ТРЦ Galaxy ("Галактика");
- "Фастфуд и доставка года" – "Грильница";
- "Сервис и услуги года" – ВСК.
Закрытые номинации:
- "Ньюсмейкером года" стали сразу две компании – "Росводоканал Барнаул" и лесная холдинговая компания "Алтайлес". В этой номинации победителей выбирала редакция;
- "Персоной Business FM Барнаул" назвали генерального директора АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаила Дырова. Его выбирали другие предприниматели и редакция радиостанции;
- "Рекламодатель года" – группа компаний Автоцентр АНТ, которая активнее всех размещала рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн;
- звание "Народная любовь года" получил магазин низких цен "Светофор".
Специальная номинация:
- номинация генерального партнера проекта, компании "Жилищная инициатива", – ресторан "Бирдок".
Церемония награждения в 2023 году
В прошлом году церемония награждения победителей прошла 21 ноября. Именно в этот день предпринимательское сообщество региона узнало, какие компании заслужили народную любовь, заранее победителей не называли.
Церемония была закрытой. Участие в ней приняли только те, кто вошел в финал премии, а также партнеры проекта, бизнесмены, чиновники и депутаты.
Особый статус мероприятию придало участие первых лиц правительства и органов власти Алтайского края, включая губернатора Виктора Томенко, министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Осипова, исполнительного директора Союза промышленников Виктора Мещерякова и многих других.
Бизнес-сообщество было представлено несколькими десятками компаний: крупных и небольших, с богатой историей и только начинающих, федеральных и местных. Участие в церемонии приняли руководители организаций, их заместители, маркетологи. Мероприятие посетили и партнеры премии, в том числе генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, региональный управляющий операционным офисом Алтайского филиала Альфа-Банка Ирина Бубенко, генеральный директор "Альбион Моторс" Елена Марисина.
Собственники бизнеса и управляющие смогли пообщаться с представителями власти и руководителями крупных компаний: задать вопросы, рассказать о проблемах и трудностях, поделиться успехами и просто познакомиться и "засветиться". Быть гостем такой представительной церемонии – само по себе дорогого стоит. А получить победную статуэтку из рук известных персон – особая честь.
И номинанты, и приглашенные – все гости отметили, насколько качественно и статусно организована премия и ее финал.
Виктор Томенко поблагодарил организаторов и своих коллег из правительства за то, что те совместно уже не первый год отмечают лучших из лучших. И подчеркнул, что премия "Народный знак качества" является действительно народной, так как здесь потребители голосуют именно за тех, кого любят и ценят.
Станьте и вы частью масштабного проекта, поддержите алтайский бизнес: номинируйте любимые ресторан, медклинику, автосервис и другие компании в 16 открытых номинациях на сайте народныйзнаккачества.рф.
Официальный партер проекта – KERAMA MARAZZI*: керамическая плитка и керамогранит, обои, сантехника и мебель для ванной комнаты.
Официальный партнер проекта – "Жилищная инициатива": "Строим город, в котором хочется жить".
Партнер проекта – завод "Стройберг", один из крупнейших производителей силикатного и гиперпрессованного кирпича, силикатной плиты, а также автоклавного газобетона в Сибири.* KERAMA MARAZZI ("Карама Марацци")
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