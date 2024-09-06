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Истинная народная любовь. Как проходила премия "Народный знак качества" в 2023 году

Участие в ней приняли почти 500 компаний и более 13 тысяч человек

06 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева
"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

В Алтайском крае снова стартовала премия "Народный знак качества". Ее организуют региональный информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. В 2024 году премия проходит с 3 сентября по 26 ноября. Жителям региона предстоит выбрать 20 любимых компаний. Сначала вы номинируете, потом мы составляем шорт-листы, потом вы выбираете победителей. Все это можно сделать на сайте народныйзнаккачества.рф. А чтобы вы понимали размах и статусность премии, напомним, как она прошла в 2023 году. 

"Народный знак качества" в 2023 году в цифрах

В прошлом году премия прошла еще более масштабно, чем в 2022-м:

  • 496 компаний-участников;
  • 8810 подано заявок-номинаций;
  • 2000 компаний было номинировано за первые четыре дня премии;
  • 70 дней длилась премия;
  • >13 000 человек приняли участие в голосовании;
  • номинанты были из Барнаула, Бийска, Алейска, Рубцовска, Заринска, Славгорода, Горняка, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Змеиногорска. А также из Алтайского, Благовещенки, Волчихи, Завьялово, Залесово, Ключей, Краснощеково, Кулунды, Мамонтово, Михайловки, Павловска, Поспелихи, Ребрихи, Романово, Смоленского, Советского, Тальменки, Троицкого, Шипуново, Ярового.

Самые популярные номинации:

  • "Торговая сеть";
  • "Производитель продуктов питания";
  • "Медицинский центр";
  • "Ресторан и кафе";
  • "Застройщик".

Победители премии "Народный знак качества" в 2023 году 

Открытые номинации:

  • "Автодилер года" – "Союз-Авто";
  • "Автосалон года" – DAna Motors ("Дана Моторс");
  • "Автосервис года" – Avtoformula ("Автоформула");
  • "Застройщик года" – "Два этажа";
  • "Медцентр года" – "Здоровое поколение";
  • "Образовательный центр года" – Алтайский государственный медицинский университет;
  • "Производитель продуктов питания года" – Логовская сыроварня;
  • "Производитель промышленных товаров года" – FOGEL ("Фогель");
  • "Ресторан и кафе года" – Damiani ("Дамиани");
  • "Спортивный клуб года" – MetroFitness ("МетроФитнес");
  • "Стройка и ремонт года" – Алтайский малярный центр;
  • "Торговая сеть года" – "Светофор";
  • "ТРЦ года" – ТРЦ Galaxy ("Галактика");
  • "Фастфуд и доставка года" – "Грильница";
  • "Сервис и услуги года" – ВСК.

Закрытые номинации:

  • "Ньюсмейкером года" стали сразу две компании – "Росводоканал Барнаул" и лесная холдинговая компания "Алтайлес". В этой номинации победителей выбирала редакция;
  • "Персоной Business FM Барнаул" назвали генерального директора АО "Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик" Михаила Дырова. Его выбирали другие предприниматели и редакция радиостанции; 
  • "Рекламодатель года" – группа компаний Автоцентр АНТ, которая активнее всех размещала рекламную информацию на площадках Медиагруппы FM-Продакшн;
  • звание "Народная любовь года" получил магазин низких цен "Светофор".

Специальная номинация:

  • номинация генерального партнера проекта, компании "Жилищная инициатива", – ресторан "Бирдок".

Церемония награждения в 2023 году 

В прошлом году церемония награждения победителей прошла 21 ноября. Именно в этот день предпринимательское сообщество региона узнало, какие компании заслужили народную любовь, заранее победителей не называли.

Церемония была закрытой. Участие в ней приняли только те, кто вошел в финал премии, а также партнеры проекта, бизнесмены, чиновники и депутаты. 

Особый статус мероприятию придало участие первых лиц правительства и органов власти Алтайского края, включая губернатора Виктора Томенко, министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Осипова, исполнительного директора Союза промышленников Виктора Мещерякова и многих других.

Бизнес-сообщество было представлено несколькими десятками компаний: крупных и небольших, с богатой историей и только начинающих, федеральных и местных. Участие в церемонии приняли руководители организаций, их заместители, маркетологи. Мероприятие посетили и партнеры премии, в том числе генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, региональный управляющий операционным офисом Алтайского филиала Альфа-Банка Ирина Бубенко, генеральный директор "Альбион Моторс" Елена Марисина.

Собственники бизнеса и управляющие смогли пообщаться с представителями власти и руководителями крупных компаний: задать вопросы, рассказать о проблемах и трудностях, поделиться успехами и просто познакомиться и "засветиться". Быть гостем такой представительной церемонии – само по себе дорогого стоит. А получить победную статуэтку из рук известных персон – особая честь.

И номинанты, и приглашенные – все гости отметили, насколько качественно и статусно организована премия и ее финал.

Виктор Томенко поблагодарил организаторов и своих коллег из правительства за то, что те совместно уже не первый год отмечают лучших из лучших. И подчеркнул, что премия "Народный знак качества" является действительно народной, так как здесь потребители голосуют именно за тех, кого любят и ценят.

Станьте и вы частью масштабного проекта, поддержите алтайский бизнес: номинируйте любимые ресторан, медклинику, автосервис и другие компании в 16 открытых номинациях на сайте народныйзнаккачества.рф.

Официальный партер проекта – KERAMA MARAZZI*:  керамическая плитка и керамогранит, обои, сантехника и мебель для ванной комнаты.

Официальный партнер проекта – "Жилищная инициатива": "Строим город, в котором хочется жить".  

Партнер проекта – завод "Стройберг", один из крупнейших производителей силикатного и гиперпрессованного кирпича, силикатной плиты, а также автоклавного газобетона в Сибири.* KERAMA MARAZZI ("Карама Марацци")

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