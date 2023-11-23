Вручение статуэток было очень эмоциональным. Как мы и планировали

23 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Церемония награждения премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"И Оскар достается…" Неподдельные эмоции победителей – это здорово, посчитали организаторы проекта "Народный знак качества" информационное агентство "Амител" и радиостанция радиостанция Business FM* Барнаул. И потому секрет, кто же победил в проекте, до конца оставался секретом. Рассказываем, с какими словами триумфаторы получали свои статуэтки.

"Это одна из лучших премий, в которых мы участвовали"

"Ожидали, что в десятку войдем, потом – что в тройку: мы видели, что были в топе. Но когда объявляли победителей и на сцену вынесли эту гирю, я подумал: разбейте ее скорее, не томите. Ожидание хуже всего на свете. Но в итоге все было здорово: мы победили и очень рады. Хорошо, что речь пригодилась", – поделился эмоциями управляющий клубом МетроFitness*, победившим в номинации "Спортивный центр года", Данила Миронович.

Управляющий клубом Данила Миронович на церемонии награждения / Фото: Екатерина смолихина / amic.ru

А еще он признался: в компании очень хотели узнать результат раньше, использовали все связи, но – нет, и волноваться пришлось до самого конца.

"Это, наверно, одна из лучших премий, в которых мы участвовали. И в следующем году тоже будем участвовать. Упоминания о победе разместим на сайте, в соцсетях, на входной группе установим, а еще – оповестим наших подписчиков. Мы везде будем говорить о том, что победили!" – рассказал Данила Миронович.

"Призвали наших потребителей голосовать за нас"

Кстати, правилами конкурса не было запрещено обращаться за помощью к клиентам и подписчикам, и есть компании, которые так и сделали. И не прогадали.

"Мы призвали наших потребителей голосовать за нас. У нас хорошее сообщество: люди пишут, люди любят", – рассказала начальник отдела маркетинга компании "ВелКен" Наталья Еремеева.

Компания стала финалистом проекта и намеревается побороться за статуэтку в следующем году, добавила Наталья:

"Мы очень хотели бы победить в следующем году. Очень приятно, когда ты в народной премии номинирован, потом дошел до стадии финалиста. А еще – здесь качественная организация, приятные впечатления, приятные люди".

Гости церемонии награждения премии "народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Такие проекты позволяют наладить личные контакты"

О том, что подобные мероприятия – еще и случай познакомиться с коллегами, наши гости говорили много.

"Это здорово, что у нас есть такие мероприятия. Это позволяет наладить личные контакты. Особенно – если это категория “бизнес для бизнеса”. Это – вариант выйти на неделовой диалог, найти поставщиков, партнеров. Но такие мероприятия помогают выйти и на сегмент конечного покупателя", – рассказала руководитель салона "Твой Тай" Елена Трофимова.

"Твой Тай" – партнер мероприятия. Гости церемонии активно фотографировались в брендированном селфи-зеркале, а победители получили сертификаты на услуги салона.

Для бизнеса это важно

Получается взаимовыгодный процесс: в нем выигрывают как потребители, так и компании. А в конечном итоге – весь регион.

"Для бизнеса все это важно – как для крупного, так и для малого. К тому же мы здесь голосуем за прогрессивные компании, которые уже чего-то добились", – отметил гендиректор "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов.



К слову, крупный застройщик не только стал генеральным партнером мероприятия (и, кроме всего прочего, подарил всем гостям сертификаты на скидку при покупке квартире в своем ЖК), но и учредил еще одну специальную номинацию. Приз из рук опытнейшего строителя на сцене получила директор ресторана "Бирдок" Оксана Соколова.

Юрий Гатилов и Оксана Соколова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Будем стараться быть лучше для наших покупателей"

Мнение покупателей – самое важное для небольшого, но активного штата торговой сети "Светофор", рассказывает региональный руководитель компании Лариса Подлесная. Кстати, именно "Светофор" второй год подряд лидирует по количеству голосов и забирает сразу две статуэтки – за победу в номинациях "Торговая сеть года" и "Народная любовь".

"Мы очень счастливы, что второй год подряд наши покупатели нас выбирают. И выбирают не только как лучшую торговая сеть, но и как „Народную любовь”. Мы уже два года подряд получаем две статуэтки, это очень волнительно. Мы будем стараться быть лучше для наших покупателей", – отметила Лариса Подлесная.

Региональные руководители "Светофора" в Алтайском крае Лариса Подлесная и Марина Кротова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Она добавила, в магазинах торговой сети с большим вниманием относятся к обратной связи от покупателей – отвечают на вопросы в соцсетях, собирают отзывы, реагируют на критику и сами предлагают посетителям рассказать, что можно улучшить, какие товары добавить в ассортимент.

"Почему к нам возвращаются? Это атмосфера в наших магазинах. Это ответственный, отзывчивый персонал, который ищет подход к каждому нашему покупателю", – рассказала региональный руководитель компании.

"Коллектив неделю не спит, не ест – гадает, кто выиграет"

В дружном коллективе и болеют за свою компанию активно – а некоторые очень волнуются, услышали мы от генерального директора клиники "Здорового поколения" Владимира Николаева.

Владимир Николаев на церемонии награждения премии "Народный знак качества" / Фjто: Екатерина Смолихина / amic.ru

"У нас коллектив неделю не спит, не ест – гадает, кто выиграет. Отдельные слова благодарности хотел бы сказать софиналистам, потому что очень почетно быть среди таких именитых медицинских учреждений и еще более приятно стать первыми в этом списке", – заявил со сцены руководитель медицинского учреждения.

"Это как „Оскар” получить"

Накал страстей на церемонии награждения действительно был нешуточный, и, конечно, мероприятие не раз за вечер сравнили со знаменитой премией киноакадемиков.

"Я хочу сказать спасибо организаторам премии. Это действительно как „Оскар” получить. Большое спасибо клиентам, которые за нас голосовали, и нашей команде, каждый день работающей так, чтобы быть чуточку лучше", – заявил директор Алтайского филиала страхового акционерного общества "ВСК" Николай Зюзин.

Церемония награждения премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Проект "Народный знак качества" проходил в Алтайском крае с 14 сентября 2023 года. Слово "народный" в названии не случайно: все решали сами жители – потребители товаров и услуг, клиенты алтайских предприятий. За все время проекта организаторы получили около 9000 голосов. Героями торжественной церемонии награждения стал 21 победитель – самые любимые компании Алтайского края.

*Business FM ("Бизнес ФМ"), amic.ru (амик.ру), МетроFitness ("МетроФитнес")​.