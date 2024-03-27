Источник рассказал, обсуждают ли в Госдуме возвращение смертной казни
По информации СМИ, серьезной дискуссии на эту тему не ведется
27 марта 2024, 14:27, ИА Амител
В Госдуме обсудили возможность возвращения смертной казни в России. Об этом сообщает "Коммерсант".
По информации источника, серьезной дискуссии на эту тему не ведется. Источники издания, близкие к администрации президента (АП) и руководству "Единой России" заявляют, что всерьез вопрос не рассматривается.
При этом отмечается, что может быть совершена попытка "прощупать" общественное мнение.
Кровавый теракт, унесший жизни более 130 человек в Подмосковье, стал поводом для возобновления разговоров о смертной казни. О том, что нужно ввести исключительную меру наказания, отмененную в России в 1997 году, высказываются уже на всех уровнях власти. Нужна ли России эта мера и какие еще нужно ввести, чтобы избежать подобных терактов, аmic.ru поинтересовался у алтайских политиков.
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