Источник рассказал, обсуждают ли в Госдуме возвращение смертной казни

По информации СМИ, серьезной дискуссии на эту тему не ведется

27 марта 2024, 14:27, ИА Амител

Документы / Фото: pxhere.com

В Госдуме обсудили возможность возвращения смертной казни в России. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации источника, серьезной дискуссии на эту тему не ведется. Источники издания, близкие к администрации президента (АП) и руководству "Единой России" заявляют, что всерьез вопрос не рассматривается.

При этом отмечается, что может быть совершена попытка "прощупать" общественное мнение.

Кровавый теракт, унесший жизни более 130 человек в Подмосковье, стал поводом для возобновления разговоров о смертной казни. О том, что нужно ввести исключительную меру наказания, отмененную в России в 1997 году, высказываются уже на всех уровнях власти. Нужна ли России эта мера и какие еще нужно ввести, чтобы избежать подобных терактов, аmic.ru поинтересовался у алтайских политиков.