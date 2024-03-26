"Всех ставить к стенке". Алтайские депутаты - о том, нужна ли России смертная казнь

Такая мера назрела уже давно, считают они

26 марта 2024, 08:53, Анастасия Чебакова

Наручники. Преступление / Фото: rawpixel.com on Freepik

Кровавый теракт, унесший жизни более 130 человек в Подмосковье, стал поводом для возобновления разговоров о смертной казни. О том, что нужно ввести исключительную меру наказания, отмененную в России в 1997 году, высказываются уже на всех уровнях власти. Нужна ли России эта мера и какие еще нужно ввести, чтобы избежать подобных терактов, аmic.ru поинтересовался у алтайских политиков.

Альтернативы нет

Смертную казнь следует ввести в России только для некоторых категорий преступников, считает депутат АКЗС от ЛДПР Сергей Булаев. К таким злодеяниям народный избранник отнес терроризм, измену родине, убийство с отягчающими обстоятельствами и преступления в отношении детей.

"К введению смертной казни нужно относиться очень аккуратно – чтобы такое наказание получил только тот, кто действительно его заслужил. Такая ужасная трагедия, как теракт в Подмосковье 22 марта, не должна повториться во всем мире", – подчеркнул политик.

О смертной казни высказался и лидер "Коммунистов России", депутат АКЗС Сергей Малинкович. Он сообщил, что партия даже намерена обратиться к властям с соответствующей инициативой.

"Сейчас, на наш взгляд, все понимают, что альтернативы немедленному возвращению смертной казни нет. За терроризм, убийства, госизмену, преступления маньяков-педофилов, коррупцию в особо крупном размере нужно ставить к стенке. Без этого народ и страну не отстоять", – приводит слова депутата телеграм-канал партии.

О том же говорит и депутат АКЗС от "Справедливой России-За правду" Евгения Боровикова.

"Следствие, разумеется, разберется в том, кто стоял за кровавым терактом, и все виновные понесут суровое наказание. Не исключаю, что дойдет и до смертной казни, вернуть которую для террористов мы давно призываем", – отметила Боровикова.

"Россия – не проходной двор"

Но менять законодательство стоит не только в этой части – в пересмотре нуждается миграционная политика страны, считает Боровикова.

"Наша страна – не проходной двор, где могут разгуливать любые желающие. Необходимо введение визового режима со странами Средней Азии и въезд исключительно со знанием русского языка, под ответственность работодателя. При минимальных нарушениях законодательства мигрантов должны отправлять на родину со своей семьей без возможности когда-либо вернутся", – считает народная избранница.

Спецслужбы должны иметь всю информацию о мигрантах, въезжающих в Россию. Сегодня же поток иностранцев настолько велик, что проследить за каждым просто не представляется возможным, отмечает депутат-единоросс АКЗС Владимир Громов. Он тоже считает нужным "переписать" миграционную политику.

"Одно дело, когда действительно иностранный гражданин приезжает к нам на территорию России, устраивается на работу, оформляет патенты и прочее. Другое – если он едет целесообразно на нашу территорию, чтобы получать детские, российское гражданство и др. Сегодня законодательство в отношении мигрантов стоит на месте. Да, какие-то поправки делаются, но ключевые не разрабатывались лет 10", – сообщил депутат.

И тоже высказался о введении смертной казни.

"Мы столкнулись с реалиями жизни, когда почти 150 человек погибли и сгорели. Зверств, которые совершили эти нелюди, не происходит даже в зоне СВО. Я за введение смертной казни. Когда был введен мораторий, я работал в МВД. И вы даже не представляете, как радовались находившиеся в изоляторе жулики, которых должны были приговорить к исключительной мере наказания", – добавил он.

"Охранников было мало"

Назрел вопрос не только и о смене закона о частной охранной деятельности, говорит Громов (кстати, в прошлом он – владелец нескольких частных охранных предприятий). Сегодня не все охранники по закону могут использовать огнестрельное оружие, и это следует изменить, полагает депутат. Он считает правильным подбирать охранников по "психологическому критерию, чтобы тот в случае нападения не убегал, а оказывал защиту".

Организация охраны торгового центра в Красногорске, где произошел теракт, вызвала у него большие вопросы.

"На такой большой торговый центр как "Крокус", сотрудников охраны было мало. Я прекрасно знаю, что в Москве, помимо частных охранных предприятий, действует служба безопасности. Где она была в тот момент и почему гардеробщикам приходилось выбивать двери – непонятно. Обязательно должна быть тревожная сигнализация, кнопки, это ведь огромная территория и миллион разных отделов", – добавил Громов.

А вот по мнению депутата Боровиковой, охраной всех публичных массовых мероприятий должны заниматься ветераны боевых действий и участники спецоперации. Кроме того, в каждом регионе необходимо проводить обучающие мероприятия по оказанию первой помощи и беседы о том, как вести себя в терактах и подобных ситуациях. Все эти меры позволят избежать "таких черных страниц в истории", полагает она.