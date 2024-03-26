"Всех ставить к стенке". Алтайские депутаты - о том, нужна ли России смертная казнь
Такая мера назрела уже давно, считают они
26 марта 2024, 08:53, Анастасия Чебакова
Кровавый теракт, унесший жизни более 130 человек в Подмосковье, стал поводом для возобновления разговоров о смертной казни. О том, что нужно ввести исключительную меру наказания, отмененную в России в 1997 году, высказываются уже на всех уровнях власти. Нужна ли России эта мера и какие еще нужно ввести, чтобы избежать подобных терактов, аmic.ru поинтересовался у алтайских политиков.
Альтернативы нет
Смертную казнь следует ввести в России только для некоторых категорий преступников, считает депутат АКЗС от ЛДПР Сергей Булаев. К таким злодеяниям народный избранник отнес терроризм, измену родине, убийство с отягчающими обстоятельствами и преступления в отношении детей.
"К введению смертной казни нужно относиться очень аккуратно – чтобы такое наказание получил только тот, кто действительно его заслужил. Такая ужасная трагедия, как теракт в Подмосковье 22 марта, не должна повториться во всем мире", – подчеркнул политик.
О смертной казни высказался и лидер "Коммунистов России", депутат АКЗС Сергей Малинкович. Он сообщил, что партия даже намерена обратиться к властям с соответствующей инициативой.
"Сейчас, на наш взгляд, все понимают, что альтернативы немедленному возвращению смертной казни нет. За терроризм, убийства, госизмену, преступления маньяков-педофилов, коррупцию в особо крупном размере нужно ставить к стенке. Без этого народ и страну не отстоять", – приводит слова депутата телеграм-канал партии.
О том же говорит и депутат АКЗС от "Справедливой России-За правду" Евгения Боровикова.
"Следствие, разумеется, разберется в том, кто стоял за кровавым терактом, и все виновные понесут суровое наказание. Не исключаю, что дойдет и до смертной казни, вернуть которую для террористов мы давно призываем", – отметила Боровикова.
"Россия – не проходной двор"
Но менять законодательство стоит не только в этой части – в пересмотре нуждается миграционная политика страны, считает Боровикова.
"Наша страна – не проходной двор, где могут разгуливать любые желающие. Необходимо введение визового режима со странами Средней Азии и въезд исключительно со знанием русского языка, под ответственность работодателя. При минимальных нарушениях законодательства мигрантов должны отправлять на родину со своей семьей без возможности когда-либо вернутся", – считает народная избранница.
Спецслужбы должны иметь всю информацию о мигрантах, въезжающих в Россию. Сегодня же поток иностранцев настолько велик, что проследить за каждым просто не представляется возможным, отмечает депутат-единоросс АКЗС Владимир Громов. Он тоже считает нужным "переписать" миграционную политику.
"Одно дело, когда действительно иностранный гражданин приезжает к нам на территорию России, устраивается на работу, оформляет патенты и прочее. Другое – если он едет целесообразно на нашу территорию, чтобы получать детские, российское гражданство и др. Сегодня законодательство в отношении мигрантов стоит на месте. Да, какие-то поправки делаются, но ключевые не разрабатывались лет 10", – сообщил депутат.
И тоже высказался о введении смертной казни.
"Мы столкнулись с реалиями жизни, когда почти 150 человек погибли и сгорели. Зверств, которые совершили эти нелюди, не происходит даже в зоне СВО. Я за введение смертной казни. Когда был введен мораторий, я работал в МВД. И вы даже не представляете, как радовались находившиеся в изоляторе жулики, которых должны были приговорить к исключительной мере наказания", – добавил он.
"Охранников было мало"
Назрел вопрос не только и о смене закона о частной охранной деятельности, говорит Громов (кстати, в прошлом он – владелец нескольких частных охранных предприятий). Сегодня не все охранники по закону могут использовать огнестрельное оружие, и это следует изменить, полагает депутат. Он считает правильным подбирать охранников по "психологическому критерию, чтобы тот в случае нападения не убегал, а оказывал защиту".
Организация охраны торгового центра в Красногорске, где произошел теракт, вызвала у него большие вопросы.
"На такой большой торговый центр как "Крокус", сотрудников охраны было мало. Я прекрасно знаю, что в Москве, помимо частных охранных предприятий, действует служба безопасности. Где она была в тот момент и почему гардеробщикам приходилось выбивать двери – непонятно. Обязательно должна быть тревожная сигнализация, кнопки, это ведь огромная территория и миллион разных отделов", – добавил Громов.
А вот по мнению депутата Боровиковой, охраной всех публичных массовых мероприятий должны заниматься ветераны боевых действий и участники спецоперации. Кроме того, в каждом регионе необходимо проводить обучающие мероприятия по оказанию первой помощи и беседы о том, как вести себя в терактах и подобных ситуациях. Все эти меры позволят избежать "таких черных страниц в истории", полагает она.
09:07:07 26-03-2024
Наверное можно устроить такую жизнь, чтобы через месяц захотелось смерти. Тем более при пожизненном заключении. Самоубийством в тюрьме кончают не от хорошей жизни
09:17:57 26-03-2024
Цапки уже на свободе, после СВО ...
09:34:49 26-03-2024
Гость (09:17:57 26-03-2024) Цапки уже на свободе, после СВО ...... Так они на СВО, а это еще неизвестно сколько. Никаких законов, что год на СВО и свободен, нет. Если на СВО, то до конца. А конец может быть всякий. Это та еще свобода. Не все из тюрьмы туда захотели. Некоторые наоборот лучше предпочитают посидеть
10:18:54 26-03-2024
Гость (09:34:49 26-03-2024) Так они на СВО, а это еще неизвестно сколько. Никаких законо... Вы читать умеете? Они уже не на СВО. Они помилованы и на свободе.
10:36:15 26-03-2024
Гость (10:18:54 26-03-2024) Вы читать умеете? Они уже не на СВО. Они помилованы и на сво... Вы на заборе не читайте. Помилованы не значит не на СВО. Кто на СВО они все на свободе. Но на СВО. Мобилизованные даже не осуждены, но они на СВО, а помилованных демобилизовали? Да ну нахрен. Или смешной фейк, или не все в порядке с мозгами у тех, кто так делает, если это правда
10:20:34 26-03-2024
Обязательно.
По законам военного времени, если учесть что, Россия находится в состоянии войны.
В настоящее время смертную казнь просто необходимо ввести.
10:46:09 26-03-2024
гость (10:20:34 26-03-2024) Обязательно.По законам военного времени, если учесть что... И вот вас за такой комментарий вполне могут причислить к тем самым террористам. У нас нет войны, и за такие утверждения штрафуют и сажают. Видимо, надо начинать расстреливать, раз вам нравится.
11:10:16 26-03-2024
Гость (10:46:09 26-03-2024) И вот вас за такой комментарий вполне могут причислить к тем... и за такие утверждения штрафуют и сажают --- какая смешная хрень, сто раз с федеральных каналов слышал, что фактически идет война, как бы юридически она не называлась. Война широкое понятие, можно воевать с ограничениями, например, вообще только на саблях, а можно как на СВО, а можно с применением ядерного оружия. Во всех трех случаях это будет война, только в первых двух с ограничениями, а до третьего надеемся не дойдет
14:44:48 26-03-2024
Гость (10:46:09 26-03-2024) И вот вас за такой комментарий вполне могут причислить к тем... против России Западом ведется как минимум три войны - СВО, экономическая и информационная
11:00:39 26-03-2024
гость (10:20:34 26-03-2024) Обязательно.По законам военного времени, если учесть что... за 99% преступлений причём.
11:51:50 26-03-2024
ну ладно. не пожалели бы потом
12:15:43 26-03-2024
Гость (11:51:50 26-03-2024) ну ладно. не пожалели бы потом... Да они забыли уже 37)))
12:11:08 26-03-2024
Четвертование сажание на кол прорастание бамбука.. Много хороших способов
12:47:43 26-03-2024
Грыща (12:11:08 26-03-2024) Четвертование сажание на кол прорастание бамбука.. Много хор... кроссовки из кожи маньяка и прочих вурдалаков будут задорого с аукциона уходить. Бюджету профит.
13:54:55 26-03-2024
Изготовители смертельного сидра, фамилии все нерусские (от их пойла погибли более 40 человек) получили сроки в основном по 3- 3,5 года.
01:26:01 28-03-2024
Кто будет выносить решение о смертной казни, судья? Он тоже человек, который может ошибаться. Также очень много сфальсифицированных уголовных дел, которые потом пересматриваются, а человека уже казнили. В стране, где не искоренена коррупция, в том числе и в правоохранительных органах, смертной казни быть не должно!