Источник: замедление YouTube в России скоро закончится
Официально информация об этом пока не подтверждена
08 августа 2024, 07:51, ИА Амител
YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820
Работа сервиса YouTube в России восстановится в ближайшие дни. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин.
"Коротко. Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята", - написал Муртазин в своих соцсетях.
Он заявил, что получил эту информацию от нескольких источников, знакомых с ситуацией.
Также стало известно, что посещаемость YouTube только выросла после начала замедления работы сервиса.
07:57:07 08-08-2024
Или договорились или не получилось
08:04:38 08-08-2024
Не получилось? 😂😂😂
08:09:06 08-08-2024
... в связи с его полной блокировкой.
08:09:19 08-08-2024
У Ютюба есть одна особенность - запустил познавательное видео - про птиц новой зеландии (потом уснул,, проснулся через 30 минут), в следующий раз решил посмотреть ролик про жизнь в автодомах (отвлекли домашние дела), через два дня ремонт авто(параллелно начал чинит машину и замарал руки) во всех трех случаях ролики дико тормозили. НО следующий ролик выскаивает хрен знает какой - пропоганда и не всегда в пользу России. Так вот эти ролики иду ИДЕАЛЬНО в высоком качестве и без торомозов. Так кто "блокирует" Ютюб?
09:57:42 08-08-2024
гость (08:09:19 08-08-2024) У Ютюба есть одна особенность - запустил познавательное виде... смотрю исключительно пропаганду -жутко тормозит, стоит только про котиков и ролики идут ИДЕАЛЬНО в высоком качестве и без тормозов. Так кто "блокирует" Ютюб? Котики?
10:18:35 08-08-2024
гость (08:09:19 08-08-2024) У Ютюба есть одна особенность - запустил познавательное виде... Лет 15 смотрю ютуб, ни разу никакие политические видео не вылазили, исключительно все по своим интересам. Не знаю, кому там что пропагандистическое показывается... Возможно, люди это как раз сами ищут?
10:51:05 08-08-2024
Гость (10:18:35 08-08-2024) Лет 15 смотрю ютуб, ни разу никакие политические видео не вы... Агафья Лыкова не твоя родственница? Ей, как тебе политические ролики не нужны.
11:05:04 08-08-2024
Гость (10:51:05 08-08-2024) Агафья Лыкова не твоя родственница? Ей, как тебе политически... Лечиться нужно, если для жизни нужен просмотр сомнительной политоты.
15:05:03 08-08-2024
Гость (11:05:04 08-08-2024) Лечиться нужно, если для жизни нужен просмотр сомнительной п... Если бы страна не смотрела телевизор, а реалистично смотрела на слова и дела, то мы бы жили, как у Христа за пазухой.
11:11:17 08-08-2024
Гость (10:51:05 08-08-2024) Агафья Лыкова не твоя родственница? Ей, как тебе политически... Не поверите, людям не всегда интересно смотреть про политику, бывают у людей и другие интересы
10:27:37 08-08-2024
Как раз и Олимпиада закончится. Странно, что все совпало с блокировкой Ютюб на это время. Случайно?
10:53:05 08-08-2024
Закончится...блокировкой
11:17:04 08-08-2024
Леня (10:53:05 08-08-2024) Закончится...блокировкой... Да-да, примерно так же, как заблокировали Рутрекер и Телегу. Попутно уронят еще что-нибудь нужное, и не одно.
15:48:59 08-08-2024
На данный момент ютуб вообще не работает
18:08:28 10-08-2024
Я в шоке от этого сообщения, это не бабка на лавочке делится слухами, а официальное лицо сообщает стране, которая уже трое суток стоит на ушах, что " получил эту информацию от нескольких источников, знакомых с ситуацией":))) И, "если ничего не случится"....(?????) Это он о чем?? Даааа...