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Источник: замедление YouTube в России скоро закончится

Официально информация об этом пока не подтверждена

08 августа 2024, 07:51, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820
YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820

Работа сервиса YouTube в России восстановится в ближайшие дни. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин.

"Коротко. Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята", - написал Муртазин в своих соцсетях.

Он заявил, что получил эту информацию от нескольких источников, знакомых с ситуацией.

Также стало известно, что посещаемость YouTube только выросла после начала замедления работы сервиса. 

соцсети

Комментарии 15

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Гость

07:57:07 08-08-2024

Или договорились или не получилось

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Сергей

08:04:38 08-08-2024

Не получилось? 😂😂😂

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ДМВ

08:09:06 08-08-2024

... в связи с его полной блокировкой.

  4 Нравится
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гость

08:09:19 08-08-2024

У Ютюба есть одна особенность - запустил познавательное видео - про птиц новой зеландии (потом уснул,, проснулся через 30 минут), в следующий раз решил посмотреть ролик про жизнь в автодомах (отвлекли домашние дела), через два дня ремонт авто(параллелно начал чинит машину и замарал руки) во всех трех случаях ролики дико тормозили. НО следующий ролик выскаивает хрен знает какой - пропоганда и не всегда в пользу России. Так вот эти ролики иду ИДЕАЛЬНО в высоком качестве и без торомозов. Так кто "блокирует" Ютюб?

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Гость

09:57:42 08-08-2024

гость (08:09:19 08-08-2024) У Ютюба есть одна особенность - запустил познавательное виде... смотрю исключительно пропаганду -жутко тормозит, стоит только про котиков и ролики идут ИДЕАЛЬНО в высоком качестве и без тормозов. Так кто "блокирует" Ютюб? Котики?

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Гость

10:18:35 08-08-2024

гость (08:09:19 08-08-2024) У Ютюба есть одна особенность - запустил познавательное виде... Лет 15 смотрю ютуб, ни разу никакие политические видео не вылазили, исключительно все по своим интересам. Не знаю, кому там что пропагандистическое показывается... Возможно, люди это как раз сами ищут?

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Гость

10:51:05 08-08-2024

Гость (10:18:35 08-08-2024) Лет 15 смотрю ютуб, ни разу никакие политические видео не вы... Агафья Лыкова не твоя родственница? Ей, как тебе политические ролики не нужны.

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Гость

11:05:04 08-08-2024

Гость (10:51:05 08-08-2024) Агафья Лыкова не твоя родственница? Ей, как тебе политически... Лечиться нужно, если для жизни нужен просмотр сомнительной политоты.

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Гость

15:05:03 08-08-2024

Гость (11:05:04 08-08-2024) Лечиться нужно, если для жизни нужен просмотр сомнительной п... Если бы страна не смотрела телевизор, а реалистично смотрела на слова и дела, то мы бы жили, как у Христа за пазухой.

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Гость

11:11:17 08-08-2024

Гость (10:51:05 08-08-2024) Агафья Лыкова не твоя родственница? Ей, как тебе политически... Не поверите, людям не всегда интересно смотреть про политику, бывают у людей и другие интересы

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Гость

10:27:37 08-08-2024

Как раз и Олимпиада закончится. Странно, что все совпало с блокировкой Ютюб на это время. Случайно?

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Леня

10:53:05 08-08-2024

Закончится...блокировкой

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Гость

11:17:04 08-08-2024

Леня (10:53:05 08-08-2024) Закончится...блокировкой... Да-да, примерно так же, как заблокировали Рутрекер и Телегу. Попутно уронят еще что-нибудь нужное, и не одно.

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Гость

15:48:59 08-08-2024

На данный момент ютуб вообще не работает

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Мара

18:08:28 10-08-2024

Я в шоке от этого сообщения, это не бабка на лавочке делится слухами, а официальное лицо сообщает стране, которая уже трое суток стоит на ушах, что " получил эту информацию от нескольких источников, знакомых с ситуацией":))) И, "если ничего не случится"....(?????) Это он о чем?? Даааа...

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