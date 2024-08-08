Источник: замедление YouTube в России скоро закончится

Официально информация об этом пока не подтверждена

08 августа 2024, 07:51, ИА Амител

YouTube / Фото: pxhere.com/ru/photo/658820

Работа сервиса YouTube в России восстановится в ближайшие дни. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин.

"Коротко. Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята", - написал Муртазин в своих соцсетях.

Он заявил, что получил эту информацию от нескольких источников, знакомых с ситуацией.

Также стало известно, что посещаемость YouTube только выросла после начала замедления работы сервиса.