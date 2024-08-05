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Рада призвала отключить Telegram на Украине

Депутат Потураев подчеркнул, что украинские власти никак не могут регулировать работу мессенджера

05 августа 2024, 17:30, ИА Амител

Telegram / Фото: unsplash.com
Telegram / Фото: unsplash.com

Украинские власти не могут регулировать работу Telegram, поэтому мессенджер нужно отключить. Как сообщает телеканал "360", об этом в интервью украинским СМИ заявил глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев.

"Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей", – заявил парламентарий. Он добавил, что остается только "отключать", что ранее украинские власти сделали с VK и "Одноклассниками".

Депутат Рады добавил, что сейчас Telegram в общей сложности пользуются порядка 80% жителей Украины. При этом руководство компании не выходит на официальный контакт с украинскими властями. Сложившаяся ситуация, по мнению Потураева, является угрозой национальной безопасности. Он отметил, что подобное развитие событий может привести к поражению в информационном противостоянии, а также к фактическому проигрышу в военном конфликте.

украина

Комментарии 1

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Гость

18:24:47 05-08-2024

Наши тоже блокировали, да откючали. Уйму бабла на этом освоили . В итоге ума не хватило "телегу" победить. Теперь по позорному пооткрывали аккаунты в телеграмме и строчат от туда . Как ни всём не бывало. Позорище !!!

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