Исторические карты не будут подпадать под закон об экстремистских материалах

Кроме того, не будет запретным их распространение в книгах, пособиях и иных материалах

26 мая 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Старые географические карты не будут признаваться экстремистскими материалами и не подпадут под действие соответствующего законодательства. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарёв.

Он подчеркнул, что ко второму чтению депутаты урегулируют все вопросы, в том числе и о том, что под действие нового закона не "должны и не могут" попадать исторические или старые карты. Кроме того, не будет запретным их распространение в книгах, пособиях и иных материалах.

Пискарёв отметил, что в законе идёт речь о картах, которые отрицают принадлежность к России тех или иных территорий.

Напомним, что 25 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России.