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Исторические карты не будут подпадать под закон об экстремистских материалах

Кроме того, не будет запретным их распространение в книгах, пособиях и иных материалах

26 мая 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Старые географические карты не будут признаваться экстремистскими материалами и не подпадут под действие соответствующего законодательства. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарёв. 

Он подчеркнул, что ко второму чтению депутаты урегулируют все вопросы, в том числе и о том, что под действие нового закона не "должны и не могут" попадать исторические или старые карты. Кроме того, не будет запретным их распространение в книгах, пособиях и иных материалах.

Пискарёв отметил, что в законе идёт речь о картах, которые отрицают принадлежность к России тех или иных территорий. 

Напомним, что 25 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России. 

Комментарии 4

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Гость

18:50:23 26-05-2023

экспертизу-то будем проводить!? историческую... фейковый новодел? или старинная карта? как отличить?

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Гость

20:00:46 26-05-2023

Финляндию,Аляску, о.Даманский... как чертим?

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Олег

21:15:14 26-05-2023

Помогают, кому делать нечего.

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Гость

17:03:18 27-05-2023

Карты Российской Империи и СССР это не исторические карты а карты реальной действительности разорванные особо опасными государственными преступлениями не имеющими давности.

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