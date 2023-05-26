Исторические карты не будут подпадать под закон об экстремистских материалах
Кроме того, не будет запретным их распространение в книгах, пособиях и иных материалах
26 мая 2023, 18:55, ИА Амител
Старые географические карты не будут признаваться экстремистскими материалами и не подпадут под действие соответствующего законодательства. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарёв.
Он подчеркнул, что ко второму чтению депутаты урегулируют все вопросы, в том числе и о том, что под действие нового закона не "должны и не могут" попадать исторические или старые карты. Кроме того, не будет запретным их распространение в книгах, пособиях и иных материалах.
Пискарёв отметил, что в законе идёт речь о картах, которые отрицают принадлежность к России тех или иных территорий.
Напомним, что 25 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России.
18:50:23 26-05-2023
экспертизу-то будем проводить!? историческую... фейковый новодел? или старинная карта? как отличить?
20:00:46 26-05-2023
Финляндию,Аляску, о.Даманский... как чертим?
21:15:14 26-05-2023
Помогают, кому делать нечего.
17:03:18 27-05-2023
Карты Российской Империи и СССР это не исторические карты а карты реальной действительности разорванные особо опасными государственными преступлениями не имеющими давности.