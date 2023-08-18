Сейчас участок обнесен деревянным забором и портит градостроительную ситуацию

18 августа 2023, 08:15, ИА Амител



























Проект магазина на ул. Анатолия, 137а / Фото: "Мастерская Золотова"

Небольшой объект розничной торговли планируют построить в центре Барнаула, на ул. Анатолия, 137а (пересечение с пр. Красноармейским). Сейчас на участке, огороженном высоким забором, находится частный дом и магазин фастфудной продукции. Проект нового здания презентовали на градсовете 17 августа. Члены комиссии обсудили не только будущее площадки, но и пр. Красноармейского.

Второстепенный объект

Участок под строительство небольшой – всего 6,8 сотки. По соседству расположены четырехэтажное административное здание (бывший магазин "Угринич") и "Мария-Ра". Перед площадкой строительства сейчас находится остановка общественного транспорта. Ее архитектор, автор проекта Владимир Золотов, сохранил. Для посетителей здания предусмотрены четыре машино-места, которые разместят во дворе магазина.

Участок строительства / Фото: "Яндекс.Карты"

Объект спроектирован в цветах, близких к стилю соседних зданий, но более контрастных. Отделка – бежевая штукатурка и темные металлические панели. В одном из рассматриваемых вариантов вместо штукатурки автор использовал кирпич.

"Это историческая часть города, часть зданий сохранены в кирпиче. Данное решение, на наш взгляд, могло бы быть. Забор с участка уберут, углы объекта будут восприниматься при движении пешеходами и автотранспортом, поэтому цветовые и функциональные моменты заведены на боковые фасады", – отметил Владимир Золотов.

Он также отметил, что в перспективе одно- и двухэтажные здания на ул. Анатолия будут снесены, и на пересечении с пр. Красноармейским может появиться более высокий объект. Будут ли при этом объединены участки, говорить рано.

Участок строительства / Фото: "Мастерская Золотова"

Преображение перекрестка

Член градсовета Евгений Носенко спросил, не считает ли архитектор проектируемое здание мелковатым по отношению к существующим, расположенным по соседству (бывший магазин "Угринич").

Золотов ответил, что для небольшого участка объект достаточен. Если же в перспективе площадь земли увеличится, то здание также вырастет.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев обратил внимание, что вряд ли посетители магазина будут оставлять автомобили на парковке во дворе. Скорее всего, предположил чиновник, они будут размещать их на тротуаре, как и сейчас.

"Движение транспорта вызывает большие вопросы для "подтоварки", вывоза ТБО. Нужна площадка для разворота автотранспорта. Но тогда придется менять пространственные и объемно-планировочные решения: вытянуть фасады не вдоль пр. Красноармейского или уменьшить его", – отметил Воробьев.

Владимир Золотов объяснил, что застройка вдоль красной линии является приоритетной и проектируемое здание призвано ее улучшить. По мнению автора, шестиметрового проезда достаточно для автомобилей, а десятиметровая площадка во дворе подойдет для разворота.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников поинтересовался, как проектируемый магазин улучшит градостроительную ситуацию. На это автор ответил, что это место в центре города наконец-то преобразится.

"При эксплуатации магазина будет выполнено благоустройство, участок уже будет функционировать. Он долгие годы находился за забором с табличкой "Продается". При укрупнении площадки возможно поднимать этажность данного объекта и формировать развитие угла ул. Анатолия", – сказал он.

Проект магазина на ул. Анатолия, 137а / Фото: "Мастерская Золотова"

Антон Воробьев поинтересовался, не велся ли диалог с собственником соседнего участка, чтобы сделать сквозной проезд по его территории.

Золотов ответил, что переговоры о выкупе пока зашли в тупик: собственники не идут навстречу, ожидая повышения цены за свои наделы.

На год или век

При обсуждении проекта архитектор Петр Анисифоров отметил, что историческая часть города всегда застраивалась образными и выразительными зданиями. Представленное решение, по мнению эксперта, – это "обычный объем".

А вот исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин проект поддержал. Он считает, что объект нужно рассматривать на перспективу:

"Может через 100 лет тут все снесется, будет крупный участок и большой объект на углу".

Однако Виктор Четошников возразил: думать о том, что будет через век, – не совсем верно: так можно подойти к рассмотрению любого объекта.

"Все понимают категорию пр. Красноармейского, уже есть "маяки" – это объекты городского масштаба. Участок для такой архитектуры не подходит. Еще раз становится актуальным вопрос минимальной и максимальной площади земельных участков, предоставляемых под застройку. Чтобы участок позволял реализовать масштабный объект. А сейчас реализуем то, что можем по средствам и территории", – сказал он.

Вопрос парковок

Утилитарным назвал решение и бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. Он отметил, что проект типовой, хоть выполнен со вкусом и пониманием архитектуры. По мнению эксперта, в будущем на этом месте все-таки может возникнуть более высокое и "постоянное" здание.

"Если рассматривать этот объект как временный, то можно с ним согласиться. Если смотрим на генплан, решение неудовлетворительное: есть тупиковый заезд во двор, который будет использоваться для хозяйственных нужд, никакой посетитель не поедет, он там не развернется. Чтобы проект стал реальным и более-менее удобным, нужно в зоне общего пользования, напротив главного фасада, всю территорию использовать как парковку и внести поправки в эскизный проект", – предложил он.

Однако Евгений Носенко возразил: убирать остановку и делать на ее месте парковки категорически нельзя.

Ведь даже сейчас ситуация там непростая: нет остановочного кармана, тротуары узкие и по ним не может проехать уборочная техника.

Начальник архитектурно-планировочного отдела "АльфА-ПроекТ" Вадим Ломакин обратил внимание, что от остановки до въезда на участок должно быть не менее десяти метров.

Этот норматив не соблюден. Поэтому он предложил сделать здание двухэтажным, а на первом уровне разместить парковки.

Руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг отметил, что забрать у магазина первый этаж – это смертельно. На второй уровень посетители пойдут неохотно. А депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко предложил рассмотреть строительство подземного паркинга. По его мнению, это решит проблему с машино-местами.

В результате проект решено отклонить, а автору придется еще поработать над архитектурой здания.