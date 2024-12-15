Истории России хотят обучать уже с детского сада

Детям нужно "прививать любовь к родному краю"

15 декабря 2024, 13:05, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В России детей могут начать обучать истории страны и своего региона уже в старших группах детского сада, заявил Николай Овсиенко, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере. Об этом сообщает "Коммерсант".

Инициатива обсуждалась на заседании комиссии по историческому просвещению, возглавляемой Владимиром Мединским.

Сам Овсиенко уверен, что идея будет реализована. Он считает, что "любовь к родному краю" нужно прививать с раннего возраста, в простой форме рассказывая детям отечественную историю.