Истории России хотят обучать уже с детского сада
Детям нужно "прививать любовь к родному краю"
15 декабря 2024, 13:05, ИА Амител
В России детей могут начать обучать истории страны и своего региона уже в старших группах детского сада, заявил Николай Овсиенко, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере. Об этом сообщает "Коммерсант".
Инициатива обсуждалась на заседании комиссии по историческому просвещению, возглавляемой Владимиром Мединским.
Сам Овсиенко уверен, что идея будет реализована. Он считает, что "любовь к родному краю" нужно прививать с раннего возраста, в простой форме рассказывая детям отечественную историю.
"Идея заключается в том, что историю родного края, историю Отечества, можно изучать даже не с первого класса, а со старших групп детского сада", – отметил он.
13:12:28 15-12-2024
Труду учить надо. Профессии...
14:52:02 15-12-2024
Историю слишком часто переписывают на новый лад. Не успеешь доучиться, а уже надо понимать её иначе.
16:25:43 15-12-2024
истории? по Мединскому, или Спицыну?
17:39:24 15-12-2024
Истории, но не пропаганде.
19:01:41 15-12-2024
так это примерно с 2014 года уже. И колядки и все народные праздники, фольклор, история, вы не знали что-ли? или у кого-то дети только в садик пошли и у вас "озарение"??!!
19:39:59 15-12-2024
В таком возрасте можно только отбить напрочь интерес к истории.
19:56:08 15-12-2024
Нет постоянной истории. Для чего копаться в историческом хламе, когда по большому счету уроки из нее не извлекают? Лучше жить по Божеским законам, тогда будет мир и не будет войн и санкций.
20:28:50 15-12-2024
Гость (19:56:08 15-12-2024) Нет постоянной истории. Для чего копаться в историческом хла...
Божеские законы почему-то переодически приводят к джихаду, крестовый походам или сжиганию староверов. Спасибо, мы уж как-нибудь сами по себе
17:15:42 16-12-2024
Гость из будущего (20:28:50 15-12-2024) Божеские законы почему-то переодически приводят к джихад... Гость из будущего, законы о которых ты говоришь, они не Божьи, а извращенные Дьяволом, которые приводят к джихаду, крестовый походам или сжиганию староверов.
22:54:38 15-12-2024
Сводите детишек в бассейн
Пользы больше будет