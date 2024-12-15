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Истории России хотят обучать уже с детского сада

Детям нужно "прививать любовь к родному краю"

15 декабря 2024, 13:05, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru
Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В России детей могут начать обучать истории страны и своего региона уже в старших группах детского сада, заявил Николай Овсиенко, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере. Об этом сообщает "Коммерсант".

Инициатива обсуждалась на заседании комиссии по историческому просвещению, возглавляемой Владимиром Мединским.

Сам Овсиенко уверен, что идея будет реализована. Он считает, что "любовь к родному краю" нужно прививать с раннего возраста, в простой форме рассказывая детям отечественную историю.

"Идея заключается в том, что историю родного края, историю Отечества, можно изучать даже не с первого класса, а со старших групп детского сада", – отметил он.

Школьники. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Россия дети образование школы и детсады история сады

Комментарии 10

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Геша

13:12:28 15-12-2024

Труду учить надо. Профессии...

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Гость

14:52:02 15-12-2024

Историю слишком часто переписывают на новый лад. Не успеешь доучиться, а уже надо понимать её иначе.

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Гость

16:25:43 15-12-2024

истории? по Мединскому, или Спицыну?

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Гость

17:39:24 15-12-2024

Истории, но не пропаганде.

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Гость

19:01:41 15-12-2024

так это примерно с 2014 года уже. И колядки и все народные праздники, фольклор, история, вы не знали что-ли? или у кого-то дети только в садик пошли и у вас "озарение"??!!

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Гость

19:39:59 15-12-2024

В таком возрасте можно только отбить напрочь интерес к истории.

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Гость

19:56:08 15-12-2024

Нет постоянной истории. Для чего копаться в историческом хламе, когда по большому счету уроки из нее не извлекают? Лучше жить по Божеским законам, тогда будет мир и не будет войн и санкций.

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Гость из будущего

20:28:50 15-12-2024

Гость (19:56:08 15-12-2024) Нет постоянной истории. Для чего копаться в историческом хла...
Божеские законы почему-то переодически приводят к джихаду, крестовый походам или сжиганию староверов. Спасибо, мы уж как-нибудь сами по себе

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Гость

17:15:42 16-12-2024

Гость из будущего (20:28:50 15-12-2024) Божеские законы почему-то переодически приводят к джихад... Гость из будущего, законы о которых ты говоришь, они не Божьи, а извращенные Дьяволом, которые приводят к джихаду, крестовый походам или сжиганию староверов.

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Гость

22:54:38 15-12-2024

Сводите детишек в бассейн
Пользы больше будет

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