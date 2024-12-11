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В российских школах хотят ввести уроки здоровья

Школьникам будут рассказывать о гигиене, питании и режиме сна

11 декабря 2024, 18:15, ИА Амител

Школьники. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школьники. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в школах уроки "Мое здоровье". Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что на новых уроках школьникам будут объяснять вопросы гигиены, питания и здорового сна.

"Суть этого предложения заключается в том, чтобы первоклассникам, к примеру, объясняли самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья", – заявил Огуль на заседании комитета ГД.

Парламентарий уточнил, что для старшеклассников содержание таких уроков может быть расширено. Учителя смогут рассказать о вредных продуктах и важности физической активности.

Кроме того, он подчеркнул, что старшеклассников необходимо обучить навыкам оказания доврачебной помощи.

"Старшеклассники часто не знают, как оказать первую медицинскую помощь", – сказал Огуль.

Школьники на уроке / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Здоровье дети Госдума образование школы

Комментарии 10

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Гошан

18:26:38 11-12-2024

Гвоздь забить не умеют шуруп закрутить не могут. Не дети а пеньки какие то.

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Гость

06:51:16 12-12-2024

Гошан (18:26:38 11-12-2024) Гвоздь забить не умеют шуруп закрутить не могут. Не дети а п... Ты что! Кто этому учить будет? А вдруг дитка пальчик поцарапает. Это ж все - трудовику небо в клетку! Добились,горе-мамки?

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Анна

08:16:32 12-12-2024

Гошан (18:26:38 11-12-2024) Гвоздь забить не умеют шуруп закрутить не могут. Не дети а п... Если у папы руки из того места растут и он действительно папа, а не придаток на диване, то и сын все будет уметь и стараться во всем папе помогать, здесь трудовик не нужен. А если отец диван давит, на ребенка время не тратит, то и сын гвоздь не забьет и шуруп не закрутит. С себя начните, горе-папки...

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Гость

08:39:27 12-12-2024

Анна (08:16:32 12-12-2024) Если у папы руки из того места растут и он действительно пап...
ну вот, я же говорил. Уже одна яжмамка заголосила!

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Гость

09:49:29 12-12-2024

Гость (08:39:27 12-12-2024) ну вот, я же говорил. Уже одна яжмамка заголосила!... Отмечу, что первые отметились как раз недопапки))) и что я не правильно сказала? Учите своих сыновей труду на своем примере и будут все уметь. Или Вам надо, чтобы школа и улица всему научили, а Вы и не при чем?

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Гость

22:30:15 11-12-2024

Давайте ещё побольше добавим разных уроков, факультативов и прочей лабуды, а на дом задание для родителей и проэкты, проектов побольше.

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Гость

22:42:43 11-12-2024

Да куда впихивать эти уроки то? У нас в понедельник 8 уроков! В остальные дни 6-7. Плюс доп занятия типа художки, секции, музыка ( у кого что) Когда отдыхать то?
Хватить детей напрягать. Дома родители должны учить здоровому образу жизни.

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Горожанин.

06:10:06 12-12-2024

Интересно, в Минпросе для интересе подсчитывал какой-нибудь чиновник, сколько времени занимает школа, подготовка к урокам дома, ну и надо время на внеклассные занятия.(Внеклассные занятия я считаю отдыхом, т.к.в советские времена говорили, что лучший отдых -это смена занятий).И второй вопрос, у работников Минпроса есть свои дети и внуки или нет Мне кажется, что нет.

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гость

11:24:54 12-12-2024

Что не депутат то обязательно выдумает такую ерунду. И обязательно предложит новый урок в школу. Лишь бы его фио в прессе мелькнуло.

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Гость

12:14:40 12-12-2024

Есть медицина- это здоровье нации. И есть учитель- это образование и культура. Создайте им условия для работы. И может быть, что- то изменится. Если уже не катастрофически поздно.

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