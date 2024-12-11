В российских школах хотят ввести уроки здоровья

Школьникам будут рассказывать о гигиене, питании и режиме сна

11 декабря 2024, 18:15, ИА Амител

Школьники. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в школах уроки "Мое здоровье". Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что на новых уроках школьникам будут объяснять вопросы гигиены, питания и здорового сна.

"Суть этого предложения заключается в том, чтобы первоклассникам, к примеру, объясняли самые элементарные вещи, касающиеся их здоровья", – заявил Огуль на заседании комитета ГД.

Парламентарий уточнил, что для старшеклассников содержание таких уроков может быть расширено. Учителя смогут рассказать о вредных продуктах и важности физической активности.

Кроме того, он подчеркнул, что старшеклассников необходимо обучить навыкам оказания доврачебной помощи.