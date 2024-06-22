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Историку Тамаре Эйдельман* может грозить до пяти лет тюрьмы

В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма

22 июня 2024, 14:59, ИА Амител

Тамара Эйдельман* / Кадр из видео: YouTube
Тамара Эйдельман* / Кадр из видео: YouTube

Прокуратура Москвы направила в Следком материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма в отношении историка Тамары Эйдельман*, сообщает телеграм-канал Shot.

Предварительно, поводом для этого стал видеоролик, где Эйдельман* назвала празднование Дня Победы пропагандой, а также "наговорила еще всякого" о ветеранах и роли СССР во Второй мировой войне.

В случае возбуждения дела 64-летней Эйдельман* может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас Тамара Натановна* живет в Португалии.

Ранее сообщили, что актрисе Яне Трояновой* ("Ольга") может грозить до шести лет тюрьмы из-за ее негативных высказываний о русских.

* Лицо, выполняющее функции иноагента в России

блогеры иноагенты

Комментарии 11

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Гость

15:56:37 22-06-2024

Давно пора!!!...

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Гость

17:26:14 22-06-2024

Папашка ейный спровоцировал Астафьева на переписку по одному интересному вопросу, клялся, что переписка приватная. Потом взял и опубликовал...

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Гость.

18:21:07 22-06-2024

Давно пора! И лишить её всех званий!

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Гость

18:39:15 22-06-2024

А кто эта "жаба?"

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Гость

20:51:43 22-06-2024

Гость (18:39:15 22-06-2024) А кто эта "жаба?"... Не знаешь!? И не интересуйся! Не пожалеешь...!

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Гость

21:46:04 22-06-2024

Гость (20:51:43 22-06-2024) Не знаешь!? И не интересуйся! Не пожалеешь...!... Тетенька или дяденька, я просто спросил.

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Гость

20:34:51 22-06-2024

какая противная рожа. Почему эта жаба еще здесь?

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Гость

20:37:47 22-06-2024

Она отрицает холохост и что СССР спас евреев (то есть её) от истребления? Тогда ее братья-евгеи просто обязаны её сжечь, чтобы она не отрицала этого

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Гость

22:19:57 22-06-2024

Гость (20:37:47 22-06-2024) Она отрицает холохост и что СССР спас евреев (то есть её) от...
С какого бодуна ты решил, что она отрицает Холокост?

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Гость

07:47:10 23-06-2024

Гость (22:19:57 22-06-2024) С какого бодуна ты решил, что она отрицает Холокост? ... Ты просто почитай, что именно эта тварь излагает.

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Гость

15:07:45 24-06-2024

какая отвратительная рожа...

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