Историку Тамаре Эйдельман* может грозить до пяти лет тюрьмы

В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма

22 июня 2024, 14:59, ИА Амител

Тамара Эйдельман* / Кадр из видео: YouTube

Прокуратура Москвы направила в Следком материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма в отношении историка Тамары Эйдельман*, сообщает телеграм-канал Shot.

Предварительно, поводом для этого стал видеоролик, где Эйдельман* назвала празднование Дня Победы пропагандой, а также "наговорила еще всякого" о ветеранах и роли СССР во Второй мировой войне.

В случае возбуждения дела 64-летней Эйдельман* может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас Тамара Натановна* живет в Португалии.

Ранее сообщили, что актрисе Яне Трояновой* ("Ольга") может грозить до шести лет тюрьмы из-за ее негативных высказываний о русских.

* Лицо, выполняющее функции иноагента в России