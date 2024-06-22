Историку Тамаре Эйдельман* может грозить до пяти лет тюрьмы
В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье о реабилитации нацизма
22 июня 2024, 14:59, ИА Амител
Прокуратура Москвы направила в Следком материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма в отношении историка Тамары Эйдельман*, сообщает телеграм-канал Shot.
Предварительно, поводом для этого стал видеоролик, где Эйдельман* назвала празднование Дня Победы пропагандой, а также "наговорила еще всякого" о ветеранах и роли СССР во Второй мировой войне.
В случае возбуждения дела 64-летней Эйдельман* может грозить до пяти лет лишения свободы. Сейчас Тамара Натановна* живет в Португалии.
Ранее сообщили, что актрисе Яне Трояновой* ("Ольга") может грозить до шести лет тюрьмы из-за ее негативных высказываний о русских.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в России
15:56:37 22-06-2024
Давно пора!!!...
17:26:14 22-06-2024
Папашка ейный спровоцировал Астафьева на переписку по одному интересному вопросу, клялся, что переписка приватная. Потом взял и опубликовал...
18:21:07 22-06-2024
Давно пора! И лишить её всех званий!
18:39:15 22-06-2024
А кто эта "жаба?"
20:51:43 22-06-2024
Гость (18:39:15 22-06-2024) А кто эта "жаба?"... Не знаешь!? И не интересуйся! Не пожалеешь...!
21:46:04 22-06-2024
Гость (20:51:43 22-06-2024) Не знаешь!? И не интересуйся! Не пожалеешь...!... Тетенька или дяденька, я просто спросил.
20:34:51 22-06-2024
какая противная рожа. Почему эта жаба еще здесь?
20:37:47 22-06-2024
Она отрицает холохост и что СССР спас евреев (то есть её) от истребления? Тогда ее братья-евгеи просто обязаны её сжечь, чтобы она не отрицала этого
22:19:57 22-06-2024
Гость (20:37:47 22-06-2024) Она отрицает холохост и что СССР спас евреев (то есть её) от...
С какого бодуна ты решил, что она отрицает Холокост?
07:47:10 23-06-2024
Гость (22:19:57 22-06-2024) С какого бодуна ты решил, что она отрицает Холокост? ... Ты просто почитай, что именно эта тварь излагает.
15:07:45 24-06-2024
какая отвратительная рожа...