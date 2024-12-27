История о высаженном из автобуса барнаульском мальчике оказалась выдумкой
Неоправданные обвинения стали для кондуктора тяжелой душевной травмой
27 декабря 2024, 17:30, ИА Амител
19 декабря в соцсетях начали активно обсуждать резонансный случай. Участница сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала, что в краевой столице ребенка высадили из автобуса, когда тот ехал с тренировки от площади Спартака в поселок Южный. Причиной якобы стали пять рублей – столько не хватало мальчику для оплаты проезда.
Мать мальчика успела высказать кондуктору множество претензий, история вызвала бурю негодования и дошла до Следственного комитета. Кондуктор оказалась в центре скандала.
"Для меня это душевная травма, очень обидно, когда ты без вины виноватый. Тем более что ситуация касается ребенка. Меня, наоборот, дети любят и тянутся ко мне", – рассказала "Вестям Алтай" кондуктор Татьяна Нечаева.
Выяснилось, что ребенок даже не заходил в автобус. Кондуктору удалось доказать свою невиновность благодаря записям с камер видеонаблюдения. Как оказалось, мальчик придумал эту историю, чтобы поехать с другом на другом маршруте.
После того как вся правда "всплыла", мать мальчика по телефону принесла извинения Татьяне Нечаевой. Примечательно, что опровергать первоначальную информацию в соцсетях она не стала.
Несмотря на советы коллег обратиться в суд за клевету, Татьяна решила не привлекать женщину к ответственности.
"Величие человека – в умении прощать. Думаю, мама сделала выводы, а мальчик осознает, что обманывать нельзя", – считает кондуктор.
Татьяна работает кондуктором уже 17 лет и известна своим добрым отношением к детям. В свободное время она занимается созданием авторских кукол, образы которых часто вдохновлены ее пассажирами.
18:04:40 27-12-2024
По человечески всё понятно, но "яжемать" необходимо всё же наказать. Рублём, как минимум. Не за то, что она нанесла душевную травму женщине-кондуктору, ведь она была прощена, а для того, чтобы яжемать не наносила оскорбления и душевные травмы впредь другим людям и за то, что плохо воспитала сына или воспитывает так, что ребёнку необходимо лгать яжематери из-за страха перед ней или по иной причине.
19:04:47 27-12-2024
Ну ок. Пусть данный случай был клевета. Но Не понимаю почему вообще так раздувают проблему. Ну было бы правдой и что. Ну высадили и высадили. Я считаю нет денег высаживайте смело безбилетников в т.ч малолетних. это проблемы не кондуктора и не других пассажиров.и нечего делать проблему века. А то понавоспитывают принцев и принцесс с комплексом бога которым все можно
19:22:38 27-12-2024
Гость (19:04:47 27-12-2024) Ну ок. Пусть данный случай был клевета. Но Не понимаю почему... Ну высаживать то действительно опасно по нынешним временам. А вот снимать с автобуса например полицией, что бы потом его забрали уже родители, стоит. Тут и дети научатся отвечать (перед родителями) за растрату, ну и родителям потеря времени и нервов, а значит наука о том, что их ребенок не ангел и они сами тоже, раз ребенка не довоспитали. Ну а возмещение проезда и штраф за безбилетный проезд обязательны, хотя на этом фоне вообще мелочь.
09:54:30 28-12-2024
Гость (19:04:47 27-12-2024) Ну ок. Пусть данный случай был клевета. Но Не понимаю почему... Когда вашего ребенка или инвалида в мороз - 30 градусов высадят из автобуса себе свое высказывание напомнить не забудьте, люди очень быстро замерзают на морозе, а когда еще и не зайти никуда нельзя погреться, то это критическая ситуация. У нас на станции зимой высадили человека безбилетника с последней электрички (хотя по правилам РЖД, высаживать даже безбилетников можно по станциям, где есть вокзал и куда человек может зайти погреться), был мороз и еще пурга. Человек не увидел, что есть многоквартирные дома на станции, а утром на крыльце магазина сидел труп, стоит ли жизнь человека цену проезда на электричке? Историю увезенного инвалида на конечную остановку в Барнауле вы тоже наверное забыли, в итоге человек потерял обе кисти рук. И таких историй по стране я думаю не одна. А вот то, что надо сдавать детей безбилетников родителям может быть это выход. Ситуации бывают разные в жизни, я сам несколько раз оплачивал билеты не только детям, но и взрослым пассажирам и автобусах, и в электричках. Человеком надо оставаться, а не делать вид, что ничего не происходит вокруг.
10:07:55 28-12-2024
Гость (09:54:30 28-12-2024) Когда вашего ребенка или инвалида в мороз - 30 градусов выса... про историю увезенного инвалида которому отрезали кисти рук. Он умер через несколько дней. Сначала предьявили обвинения врачу что плохо сделал операцию но потом выяснили что врач не причем. Там инвалид простояв на морозе обморозил легкие и другие внутренние органы. От этого умер
12:44:58 28-12-2024
холмс (10:07:55 28-12-2024) про историю увезенного инвалида которому отрезали кисти рук.... да, это ужасная история о человеческом равнодушии и отношении людей к своей работе, ведь этот инвалид простоял на конечной остановке в мороз -30 весь день, потому и так сильно обморозился. Он не мог сам обратиться за помощью, потому что он ментальный инвалид. А шоферы и кондуктора автобусов 20 маршрута, которые приезжали на эту конечную остановку и видя, что человек там стоит весь день, не подошли и не узнали в чем дело, полиция не догадалась попросить перевозчика объявить по радио шоферам этого маршрута о поиске человека, мало того, полиция в своих поисках не доезжала до этой конечной остановки, а у некоторых автобусов этого маршрута продлили конечную остановку дальше в другой поселок,и именно туда и увезли этого инвалида. И никто из полиции не переговорил с перевозчиком ни о маршруте автобусов, ни о объявлении по радио для шоферов. А человек получается умер от стечения этих обстоятельств.
13:01:37 28-12-2024
Гость (12:44:58 28-12-2024) да, это ужасная история о человеческом равнодушии и отношени... там садить надо было многих и полицию тоже. Дело просто прикрыли. Вопиющий случай конечно и я думаю далеко не первый был. Что творилось в 90е это вообще уму непостижимо.
10:38:57 28-12-2024
Гость (09:54:30 28-12-2024) Когда вашего ребенка или инвалида в мороз - 30 градусов выса... Вы не различаете критическую ситуацию и не критическую, мух и котлеты в одну каструлю гладёте ?
При чём тут ваша история ? И ваша история это единичный случай !
И надо не просто человеком быть, оставаться, а думающим человеком быть !
11:25:47 28-12-2024
Гость (10:38:57 28-12-2024) Вы не различаете критическую ситуацию и не критическую, мух ... я написал свой комментарий на комментарий человека, где было написано "Я считаю нет денег высаживайте смело безбилетников в т.ч малолетних. это проблемы не кондуктора и не других пассажиров.и нечего делать проблему века." Человек это написал безотносительно погоды, места высадки и т.д. по его комментарию выходит, высаживать надо всех в любом месте в любую погоду любого безбилетного пассажира как раз без учета текущих обстоятельств. Но к написанному этим человеком претензий у вас нет. А на мой комментарий, где я описал реальные результаты вот таких действий кондукторов общественного транспорта, претензии почему то есть. Я как раз различаю где какие ситуации, особенно зимой или даже летом за городом на платформе среди полей, и поэтому оплачиваю билеты таким вот пассажирам бедолагам, чтобы как раз описанные мной случаи не стали распространенными. И для вас может быть это и единичные случаи, а для этих людей стали последними.
13:05:16 28-12-2024
Гость (19:04:47 27-12-2024) Ну ок. Пусть данный случай был клевета. Но Не понимаю почему... если ты высадил несовершеннолетнего в лесу в мороз по любым причинам ты совершил преступление и за это должна быть тюрьма. Без всяких но и оправданий. Нет у дитя денег вынь из своего кармана и заплати иначе поедешь лес валить - так должно быть
18:55:20 27-12-2024
Яжемать в дурку
Обманщика в детский дом.
19:26:57 27-12-2024
Гость (18:55:20 27-12-2024) Яжемать в дуркуОбманщика в детский дом. ... Если сама позвонила и извинилась, то в дурку не надо, так как мозги и совесть все таки есть. 80 процентов бы уперлись как...
22:07:05 27-12-2024
Гость (19:26:57 27-12-2024) Если сама позвонила и извинилась, то в дурку не надо, так ка... Нет у этой брошенки ни каких мозгов.
Инстинкт наказания.
19:45:48 27-12-2024
Кондуктора, как Человека с большой буквы, понимаю. Но мать брехуненка и сам "пигалиц" должны принести официальные извинения на камеру, которые покажут везде.
21:39:13 27-12-2024
Я так переживала за ребёнка, а оказалось, что ему так легко оболгать невиновного человека. И плевать он хотел, что невиновный человек будет наказан. Пусть родители отвечают за своё недостойное воспитание.
00:54:33 28-12-2024
Непонятно был ли мальчик в автобусе и была ли высадка, выдумка уже точно есть - до или после?
07:25:43 28-12-2024
Горе-родителей лишить родительских прав, ребёнка в детдом. И действительно, передавать детей без денег в полицию, чтобы не замёрзли на улице, со всеми вытекающими последствиями.
09:36:03 28-12-2024
Соцсети это зло, один "чихнет", остальные закашляются.
09:51:35 28-12-2024
Общественный транспорт для пенсионеров и детей должен быть бесплатным.
10:09:29 28-12-2024
с ребенком и его матерью должны были провести беседу в отдлеле полиции - наговор это уголовная статья