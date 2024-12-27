История о высаженном из автобуса барнаульском мальчике оказалась выдумкой

Неоправданные обвинения стали для кондуктора тяжелой душевной травмой

27 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 декабря в соцсетях начали активно обсуждать резонансный случай. Участница сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала, что в краевой столице ребенка высадили из автобуса, когда тот ехал с тренировки от площади Спартака в поселок Южный. Причиной якобы стали пять рублей – столько не хватало мальчику для оплаты проезда.

Мать мальчика успела высказать кондуктору множество претензий, история вызвала бурю негодования и дошла до Следственного комитета. Кондуктор оказалась в центре скандала.

"Для меня это душевная травма, очень обидно, когда ты без вины виноватый. Тем более что ситуация касается ребенка. Меня, наоборот, дети любят и тянутся ко мне", – рассказала "Вестям Алтай" кондуктор Татьяна Нечаева.

Выяснилось, что ребенок даже не заходил в автобус. Кондуктору удалось доказать свою невиновность благодаря записям с камер видеонаблюдения. Как оказалось, мальчик придумал эту историю, чтобы поехать с другом на другом маршруте.

После того как вся правда "всплыла", мать мальчика по телефону принесла извинения Татьяне Нечаевой. Примечательно, что опровергать первоначальную информацию в соцсетях она не стала.

Несмотря на советы коллег обратиться в суд за клевету, Татьяна решила не привлекать женщину к ответственности.

"Величие человека – в умении прощать. Думаю, мама сделала выводы, а мальчик осознает, что обманывать нельзя", – считает кондуктор.

Татьяна работает кондуктором уже 17 лет и известна своим добрым отношением к детям. В свободное время она занимается созданием авторских кукол, образы которых часто вдохновлены ее пассажирами.