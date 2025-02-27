История с выброшенным в Москве Porsche Macan оказалась фейком

22 февраля неизвестные загрузили дорогую иномарку в контейнер, сняли на ее фоне несколько видео и уехали

27 февраля 2025, 13:10, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Baza

История с машиной Porsche Macan, которую мужчина выбросил в мусорный контейнер, оказалась фейком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее СМИ писали, что москвич подарил своей жене машину, однако та ей не понравилась. В результате иномарку с бантом погрузили в мусорный контейнер.

Baza утверждает, что история оказалась "хорошо придуманной выдумкой". Источник рассказал, что 22 февраля неизвестные при помощи эвакуатора привезли черный автомобиль, загрузили его в мусорный контейнер и уехали. Машина пролежала в нем три дня, а на ее фоне снимали ролики.

Местные жители уточняют, что съемочная группа приезжала дважды: когда авто привезли и на следующий день. После этого Porsche забрали. При этом Алексей Калитурин, который рассказал, что его жена не приняла подарок, прислал договор купли-продажи. Согласно документу, машину мужчина купил 13 февраля.