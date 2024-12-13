Porsche Cayenne за 20 млн рублей сгорел во время крупного пожара в Барнауле
Автомобиль не успели спасти
13 декабря 2024, 11:33, ИА Амител
Porsche Cayenne за 20 млн рублей сгорел в Барнауле / Фото: / amic.ru / Екатерина Смолихина
Porsche Cayenne за 20 млн рублей сгорел во время крупного пожара в Барнауле, произошедшего 12 декабря в 9-м Заводском проезде.
"Не успели вытащить", – рассказал корреспонденту amic.ru сотрудник одного из предприятий.
Напомним, пожар произошел на территории производственного помещения по изготовлению пенопласта, склада стройматериалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Также огонь зацепил станцию технического обслуживания.
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11:43:30 13-12-2024
что сгорело, то не сгниет.
главное- что люди живы.
13:06:20 13-12-2024
что мертво - умереть не может)
11:50:25 13-12-2024
Даже если брать в расчёт сегодняшние сумасшедшие времена и шальные цены на автомобили, то Кайен должен быть новым или годовалым. Тогда вопрос, что он делал в сервисе от дяди Васи?
12:03:17 13-12-2024
Гость (11:50:25 13-12-2024) Даже если брать в расчёт сегодняшние сумасшедшие времена и ш... На нем дядя Вася приехал...............
11:53:52 13-12-2024
как пришло , так и ушло
12:01:58 13-12-2024
Если застраховано что-то, вот Вам и подозреваемый. Не благодарите.
12:10:19 13-12-2024
Сочувствуем, но не от всего сердца
13:26:01 13-12-2024
Удивительно, депрессивный Алтайский край, а такие дорогие авто...
13:28:50 13-12-2024
Если реально 20 лямов ' значит или год или ваще новый - странно что авто было " беспризорным".
13:43:58 13-12-2024
Если проанализировать карту крупных пожаров в Барнауле, то следующий крупный пожар случится в районе ТЦ Республика.
14:20:53 13-12-2024
Гость (13:43:58 13-12-2024) Если проанализировать карту крупных пожаров в Барнауле, то с... Типун тебе на язык!
14:25:01 13-12-2024
Машина наверняка в Каско. Так что никто не пострадал.
16:18:06 13-12-2024
Двадцать миллионов машина стоит?????? И зачем нужна такая машина???? Для понтов мол вот он я такой смог купить и езжу а вы нищета ездите на дешевках так??? Если не так то обьясните мне внятно почему за 20 миллионов а не за 200 тысяч????
10:11:20 14-12-2024
Гость (16:18:06 13-12-2024) Если не так то обьясните мне внятно почему за 20 миллионов а не за 200 тысяч????
Потому что за 20 мил это в рублях, а за 200 тысяч в долларах - внятно объяснил?!
01:02:12 14-12-2024
Майнинг ферма полыхнула от перегруза ?
10:45:28 14-12-2024
По комментариям понятен социальный состав ЦА этого ресурса) зачем вы вообще интернетом пользуетесь? Чтобы что? Чтобы свою боль излить? Не. Мимо идите.
11:28:38 14-12-2024
В Барнауле, да-да, именно в Барнауле, ездит автомобиль стоимостью 55 миллионов рублей. Прикиньте.