Автомобиль не успели спасти

13 декабря 2024, 11:33, ИА Амител

Porsche Cayenne за 20 млн рублей сгорел в Барнауле / Фото: / amic.ru / Екатерина Смолихина

Porsche Cayenne за 20 млн рублей сгорел во время крупного пожара в Барнауле, произошедшего 12 декабря в 9-м Заводском проезде.

"Не успели вытащить", – рассказал корреспонденту amic.ru сотрудник одного из предприятий.

Напомним, пожар произошел на территории производственного помещения по изготовлению пенопласта, склада стройматериалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Также огонь зацепил станцию технического обслуживания.