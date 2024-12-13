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Porsche Cayenne за 20 млн рублей сгорел во время крупного пожара в Барнауле

Автомобиль не успели спасти

13 декабря 2024, 11:33, ИА Амител

Porsche Cayenne за 20 млн рублей сгорел в Барнауле / Фото: / amic.ru / Екатерина Смолихина

Porsche Cayenne за 20 млн рублей сгорел во время крупного пожара в Барнауле, произошедшего 12 декабря в 9-м Заводском проезде.

"Не успели вытащить", – рассказал корреспонденту amic.ru сотрудник одного из предприятий.

Напомним, пожар произошел на территории производственного помещения по изготовлению пенопласта, склада стройматериалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Также огонь зацепил станцию технического обслуживания.

Барнаул Пожары Авто
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Комментарии 17

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Элен без ребят

11:43:30 13-12-2024

что сгорело, то не сгниет.
главное- что люди живы.

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напомнило

13:06:20 13-12-2024

что мертво - умереть не может)

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Гость

11:50:25 13-12-2024

Даже если брать в расчёт сегодняшние сумасшедшие времена и шальные цены на автомобили, то Кайен должен быть новым или годовалым. Тогда вопрос, что он делал в сервисе от дяди Васи?

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Гость

12:03:17 13-12-2024

Гость (11:50:25 13-12-2024) Даже если брать в расчёт сегодняшние сумасшедшие времена и ш... На нем дядя Вася приехал...............

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Гость

11:53:52 13-12-2024

как пришло , так и ушло

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Гость

12:01:58 13-12-2024

Если застраховано что-то, вот Вам и подозреваемый. Не благодарите.

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Гость

12:10:19 13-12-2024

Сочувствуем, но не от всего сердца

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Гость

13:26:01 13-12-2024

Удивительно, депрессивный Алтайский край, а такие дорогие авто...

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гость

13:28:50 13-12-2024

Если реально 20 лямов ' значит или год или ваще новый - странно что авто было " беспризорным".

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Гость

13:43:58 13-12-2024

Если проанализировать карту крупных пожаров в Барнауле, то следующий крупный пожар случится в районе ТЦ Республика.

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Гость

14:20:53 13-12-2024

Гость (13:43:58 13-12-2024) Если проанализировать карту крупных пожаров в Барнауле, то с... Типун тебе на язык!

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Гость

14:25:01 13-12-2024

Машина наверняка в Каско. Так что никто не пострадал.

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Гость

16:18:06 13-12-2024

Двадцать миллионов машина стоит?????? И зачем нужна такая машина???? Для понтов мол вот он я такой смог купить и езжу а вы нищета ездите на дешевках так??? Если не так то обьясните мне внятно почему за 20 миллионов а не за 200 тысяч????

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Гость

10:11:20 14-12-2024

Гость (16:18:06 13-12-2024) Если не так то обьясните мне внятно почему за 20 миллионов а не за 200 тысяч????
Потому что за 20 мил это в рублях, а за 200 тысяч в долларах - внятно объяснил?!

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Гость

01:02:12 14-12-2024

Майнинг ферма полыхнула от перегруза ?

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Гость

10:45:28 14-12-2024

По комментариям понятен социальный состав ЦА этого ресурса) зачем вы вообще интернетом пользуетесь? Чтобы что? Чтобы свою боль излить? Не. Мимо идите.

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Гость

11:28:38 14-12-2024

В Барнауле, да-да, именно в Барнауле, ездит автомобиль стоимостью 55 миллионов рублей. Прикиньте.

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