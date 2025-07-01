Истребитель потерпел крушение в Нижегородской области

По сообщениям СМИ, пилоты успели катапультироваться

01 июля 2025, 19:15, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: unsplash.com

Истребитель Су-27 потерпел крушение в районе города Кулебаки Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что пилоты успели катапультироваться. Одного из них уже нашли. Сейчас спасатели ведут поиски второго летчика. Причина происшествия пока неизвестна.

Отметим, что Минобороны РФ пока официально не подтвердило информацию об инциденте.