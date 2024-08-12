Стоит заняться установленными приложениями

12 августа 2024, 18:00, ИА Амител

Смартфоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/668852

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, как продлить жизненный цикл смартфона. Ее слова передает "Газета.ру".

Сторонние приложения занимают много памяти. Полезно периодически просматривать список установленных программ. Если какое-то приложение не использовалось более месяца, скорее всего, оно не нужно. Также стоит оставить только одно приложение с похожими функциями.

Многие приложения хранят кеш и временные файлы. В настройках большинства программ есть возможность очистить кеш, что не повлияет на важные файлы. Не забывайте про временные файлы, созданные браузерами и приложениями.

Файлы мультимедиа занимают основную часть памяти. Вы можете удалить дубликаты с помощью специальных приложений. Перенос медиафайлов в облачные сервисы — отличный способ освободить память. Проверяйте снимки и удаляйте неудачные.