Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром
75-летнего мужчину нашли под завалами после обрушения стеллажей на площади 2 тысячи квадратных метров
07 августа 2023, 23:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
75-летний итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб из-за обрушения стеллажей с сыром на складе его сыроварни. Об этом сообщает L'Eco di Bergamo.
Инцидент произошел накануне вечером. Владелец компании пропал без вести после обрушения стеллажей, на которых находилось 25 тысяч головок сыра. Позднее при разборе завалов спасатели обнаружили его тело.
Общая площадь обрушения составила 2 тысячи квадратных метров. В момент инцидента Кьяппарини работал над настройкой аппарата, который вращает формы с сыром во время его созревания.
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а где это случилось?