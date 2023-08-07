НОВОСТИПроисшествия

Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром

75-летнего мужчину нашли под завалами после обрушения стеллажей на площади 2 тысячи квадратных метров

07 августа 2023, 23:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

75-летний итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб из-за обрушения стеллажей с сыром на складе его сыроварни. Об этом сообщает L'Eco di Bergamo.

Инцидент произошел накануне вечером. Владелец компании пропал без вести после обрушения стеллажей, на которых находилось 25 тысяч головок сыра. Позднее при разборе завалов спасатели обнаружили его тело.

Общая площадь обрушения составила 2 тысячи квадратных метров. В момент инцидента Кьяппарини работал над настройкой аппарата, который вращает формы с сыром во время его созревания.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:56:11 08-08-2023

Какая прекрасная смерть. Лучше только утонуть в бочке с портвейном...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:55 08-08-2023

Жадность и жажда наживы

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:28 08-08-2023

Гость (09:34:55 08-08-2023) Жадность и жажда наживы... В контекст вникните по существу, а не по верхушкам!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:57 08-08-2023

Гость (09:34:55 08-08-2023) Жадность и жажда наживы... Лодыри мечтают чтобы деньги с неба на них валились.)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:58 08-08-2023

а где это случилось?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров