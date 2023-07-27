Ребенок погиб в аквапарке в российском городе

Возбуждено уголовное дело

27 июля 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Четырехлетний мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону 26 июля, сообщили в региональном СК.

"Мальчик со своей семьей прибыл для проведения досуга в аквапарк, ребенок плавал в бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания", – рассказали в ведомстве.

Ребенка передали медикам, но тем спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее многодетная жительница Ярославля утопила в реке десятимесячную дочь.