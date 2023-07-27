Ребенок погиб в аквапарке в российском городе
Возбуждено уголовное дело
27 июля 2023, 10:05, ИА Амител
Фото: amic.ru
Четырехлетний мальчик погиб в аквапарке в Ростове-на-Дону 26 июля, сообщили в региональном СК.
"Мальчик со своей семьей прибыл для проведения досуга в аквапарк, ребенок плавал в бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания", – рассказали в ведомстве.
Ребенка передали медикам, но тем спасти его не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее многодетная жительница Ярославля утопила в реке десятимесячную дочь.
10:43:51 27-07-2023
А при чём здесь аквапарк? Мать где-то шлялась, за ребенком не следила, а кто-то виноват?
10:49:44 27-07-2023
В таком случае всегда виноваты родители.
11:28:42 27-07-2023
Гость (10:49:44 27-07-2023) В таком случае всегда виноваты родители. ... нет, это только по совести, а по закону виноват-аквапарк
10:56:49 27-07-2023
А где вообще были родители ?! Такого маленького отпустили одного купаться?! Нужно рядом было находится. В первую очередь-это обязанность родителей. Смотреть за ребенком. Нарожают, а смотреть дядя и тетя должны. Кукушкина семья. Вам только деньги нужны, которые платит государство, а не дети...
11:08:07 27-07-2023
в НОРМАЛЬНОМ аквапарке все дети чуть ли не до10 лет плавают в нарукавниках, за этим строго следят спасатели, даже в бассейне где по калено только в них