Итоги выборов губернатора Алтайского края в 2023 году. Инфографика

Рассказываем и показываем, чем закончилось трехдневное голосование

11 сентября 2023, 11:33, ИА Амител

Иллюстрация: amic.ru

Три дня выборов, четыре кандидата, 547 тысяч проголосовавших – в Алтайском крае прошли выборы губернатора. Победил ожидаемо действующий губернатор Виктор Томенко. Он набрал в свою поддержку более 76% голосов избирателей. У остальных кандидатов в разы меньше, чем все они не очень довольны. Но с цифрами не поспоришь – краевой Избирком подвел итоги кампании 2023 года. Подробнее смотрите в инфографике amic.ru.