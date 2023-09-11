Итоги выборов губернатора Алтайского края в 2023 году. Инфографика
Рассказываем и показываем, чем закончилось трехдневное голосование
11 сентября 2023, 11:33, ИА Амител
Иллюстрация: amic.ru
Три дня выборов, четыре кандидата, 547 тысяч проголосовавших – в Алтайском крае прошли выборы губернатора. Победил ожидаемо действующий губернатор Виктор Томенко. Он набрал в свою поддержку более 76% голосов избирателей. У остальных кандидатов в разы меньше, чем все они не очень довольны. Но с цифрами не поспоришь – краевой Избирком подвел итоги кампании 2023 года. Подробнее смотрите в инфографике amic.ru.
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11:52:02 11-09-2023
448 тысяч проголосовавших - господа, как вы считаете? Если сложить голоса, отданные за всех четверых кандитатов, то получается более 535 проголосовавших! Где ошибка?
11:57:00 11-09-2023
Гостья (11:52:02 11-09-2023) 448 тысяч проголосовавших - господа, как вы считаете? Если с... Акимова знает, как считать!
12:02:03 11-09-2023
Гостья (11:52:02 11-09-2023) 448 тысяч проголосовавших - господа, как вы считаете? Если с... А если от этих 448 тысяч отнять те,что "официально" озвученные ранее на Амик 416067 человек за Томенко,то на всех остальных останется 32 тысячи? Т.е хотят сказать,что Томенко набрал 93%?
13:45:59 11-09-2023
Гость (12:02:03 11-09-2023) А если от этих 448 тысяч отнять те,что "официально" озвученн... Так это вы плохо считаете. 93% от голосуюших
12:30:03 11-09-2023
Гостья (11:52:02 11-09-2023) 448 тысяч проголосовавших - господа, как вы считаете? Если с... больше 100 тыс через госуслуги гоолосовали
12:47:56 11-09-2023
Гостья (11:52:02 11-09-2023) 448 тысяч проголосовавших - господа, как вы считаете? Если с... А какая разница,через что голосовали? Избирком выдаёт общую сумму
19:14:06 11-09-2023
Гостья (11:52:02 11-09-2023) 448 тысяч проголосовавших - господа, как вы считаете? Если с... Не забывайте, что есть испорченные бюллетени. А их не мало. как правило, 2-3 процента в среднем.
11:57:54 11-09-2023
Кстати и по явке . По вашим данным получается 26 % , ну никак не 31%
12:08:19 11-09-2023
"Надо отметить еще, что Энгельс с полнейшей определенностью называет всеобщее избирательное право орудием господства буржуазии". В.И.Ленин. 1917г.
14:02:12 11-09-2023
Выборы без выбора. С такой явкой должно быть стыдно результаты показывать. Многие, из тех кто вообще игнорировали это действо, явно не за господина Томенко.
07:47:23 28-09-2023
Гость (14:02:12 11-09-2023) Выборы без выбора. С такой явкой должно быть стыдно результа... доигнорировались?
14:16:32 11-09-2023
Эх Булаев, Булаев...!?
15:57:58 11-09-2023
Гость (14:16:32 11-09-2023) Эх Булаев, Булаев...!?... Булаев всё.
16:48:49 11-09-2023
Почему не озвучен процент протестного годосования. Я и часть знакомых шолосовали именно так. И? Впрочем, о чем я...))