Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала
Телеведущий сделал заявление на премьере фильма "Вызов"
13 апреля 2023, 07:31, ИА Амител
Российский телеведущий Иван Ургант ответил на вопрос о том, вернётся ли он в эфир Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.
Вопрос Урганту журналисты задали на премьере фильма "Вызов".
"Конечно, вернусь", – заявил телеведущий.
Напомним, что после начала СВО программу "Вечерний Ургант" сняли с эфира Первого канала. Сам ведущий в социальных сетях писал, что улетел в отпуск, но скоро вернётся. Недавно Ургант опубликовал фото из студии программы, отметив, что команда собралась вместе.
Фильм "Вызов", фрагмент которого впервые в истории сняли прямо в космосе, совсем скоро выйдет в прокат. Его режиссёр – Клим Шипенко. Он один из тех, кто летал на МКС в составе первого "киноэкипажа".
Когда ждать премьеру "Вызова" и что известно о его съёмках за пределами Земли – читайте на amic.ru.
07:52:09 13-04-2023
Это что, кто-то должен повестки получать, а кто-то будет кривляться в телеэфире и на вырученные деньги укров поддерживать и нас грязью поливать?
08:30:43 13-04-2023
Вернётся после чистосердечного покаяния?
08:40:28 13-04-2023
Раз публично осудил СВО, пусть теперь также публично покается и поддержит СВО. В противном случае пусть идет в пешее эротическое путешествие. Если Эрнст возьмет его обратно на работу без покаяния, то гнать ссаными тряпками обоих.
08:58:46 13-04-2023
Не надо, привыкли обходиться без него.
09:15:22 13-04-2023
вот-вот этот год показал, что без клоунов вполне себе можно - времени на хорошие дела больше остается