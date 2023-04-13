Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала

Телеведущий сделал заявление на премьере фильма "Вызов"

13 апреля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский телеведущий Иван Ургант ответил на вопрос о том, вернётся ли он в эфир Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос Урганту журналисты задали на премьере фильма "Вызов".

"Конечно, вернусь", – заявил телеведущий.

Напомним, что после начала СВО программу "Вечерний Ургант" сняли с эфира Первого канала. Сам ведущий в социальных сетях писал, что улетел в отпуск, но скоро вернётся. Недавно Ургант опубликовал фото из студии программы, отметив, что команда собралась вместе.

Фильм "Вызов", фрагмент которого впервые в истории сняли прямо в космосе, совсем скоро выйдет в прокат. Его режиссёр – Клим Шипенко. Он один из тех, кто летал на МКС в составе первого "киноэкипажа".

Когда ждать премьеру "Вызова" и что известно о его съёмках за пределами Земли – читайте на amic.ru.