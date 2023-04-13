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Иван Ургант пообещал вернуться в эфир Первого канала

Телеведущий сделал заявление на премьере фильма "Вызов"

13 апреля 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский телеведущий Иван Ургант ответил на вопрос о том, вернётся ли он в эфир Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос Урганту журналисты задали на премьере фильма "Вызов".

"Конечно, вернусь", – заявил телеведущий.

Напомним, что после начала СВО программу "Вечерний Ургант" сняли с эфира Первого канала. Сам ведущий в социальных сетях писал, что улетел в отпуск, но скоро вернётся. Недавно Ургант опубликовал фото из студии программы, отметив, что команда собралась вместе.

Фильм "Вызов", фрагмент которого впервые в истории сняли прямо в космосе, совсем скоро выйдет в прокат. Его режиссёр – Клим Шипенко. Он один из тех, кто летал на МКС в составе первого "киноэкипажа".

Когда ждать премьеру "Вызова" и что известно о его съёмках за пределами Земли – читайте на amic.ru.

Комментарии 5

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Гость

07:52:09 13-04-2023

Это что, кто-то должен повестки получать, а кто-то будет кривляться в телеэфире и на вырученные деньги укров поддерживать и нас грязью поливать?

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Гость

08:30:43 13-04-2023

Вернётся после чистосердечного покаяния?

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ыть

08:40:28 13-04-2023

Раз публично осудил СВО, пусть теперь также публично покается и поддержит СВО. В противном случае пусть идет в пешее эротическое путешествие. Если Эрнст возьмет его обратно на работу без покаяния, то гнать ссаными тряпками обоих.

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ВВП

08:58:46 13-04-2023

Не надо, привыкли обходиться без него.

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Гость

09:15:22 13-04-2023

вот-вот этот год показал, что без клоунов вполне себе можно - времени на хорошие дела больше остается

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