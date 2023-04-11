Отечественный фильм "Вызов" был частично снят в космосе, за пределами Земли

11 апреля 2023, 14:43, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Фильм "Вызов", фрагмент которого впервые в истории сняли прямо в космосе, совсем скоро выйдет в прокат. Его режиссёр – Клим Шипенко. Он один из тех, кто летал на МКС в составе первого "киноэкипажа".

Когда ждать премьеру "Вызова" и что известно о его съёмках за пределами Земли – читайте на amic.ru.

1 Когда фильм "Вызов" покажут в российских кинотеатрах? Фильм "Вызов" выйдет в прокат в российских кинотеатрах 20 апреля.

2 Какой сюжет у фильма "Вызов"? По сюжету, космонавт Олег Иванов теряет сознание, находясь в космосе: ему срочно нужна медицинская помощь. Врачи на Земле решают, что ему требуется операция на сердце – и её нужно провести прямо на МКС, иначе Иванов наверняка скончается при возвращении домой. Чтобы провести первую в истории операцию в условиях невесомости, в космос отправляется кардиохирург Женя. А ведь у неё даже нет времени на воспитание дочери-подростка…

3 Кто снимался в фильме "Вызов"? Роль кардиохирурга в "Вызове" исполнила Юлия Пересильд. Кроме того, в фильме снимались Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина и другие актёры.

4 Что известно о съёмках "Вызова", проходивших прямо в космосе? Часть фильма "Вызов" снимали в космосе, а не на орбите Земли. Это первый подобный случай в истории. 5 октября 2021 года с "Байконура" на космическую станцию отправились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, до этого проходившие длительную, интенсивную подготовку. Командиром "киноэкипажа" был Герой России, опытный лётчик-космонавт Антон Шкаплеров. На тот момент за его плечами было 533 суток, проведённых в невесомости. Пациента Жени (Юлии Пересильд) сыграл находившийся на МКС Олег Новицкий. Летали участники "экспедиции" на корабле "Союз МС-19", оснащённом переносными пультами. Всего команда провела на МКС 12 дней. Они вернулись на Землю 17 октября 2021-го.