Когда выйдет фильм "Вызов" с Юлией Пересильд, снятый прямо в космосе?
Отечественный фильм "Вызов" был частично снят в космосе, за пределами Земли
11 апреля 2023, 14:43, Анастасия Бичакова
Фильм "Вызов", фрагмент которого впервые в истории сняли прямо в космосе, совсем скоро выйдет в прокат. Его режиссёр – Клим Шипенко. Он один из тех, кто летал на МКС в составе первого "киноэкипажа".
Когда ждать премьеру "Вызова" и что известно о его съёмках за пределами Земли – читайте на amic.ru.
Когда фильм "Вызов" покажут в российских кинотеатрах?
Фильм "Вызов" выйдет в прокат в российских кинотеатрах 20 апреля.
Какой сюжет у фильма "Вызов"?
По сюжету, космонавт Олег Иванов теряет сознание, находясь в космосе: ему срочно нужна медицинская помощь.
Врачи на Земле решают, что ему требуется операция на сердце – и её нужно провести прямо на МКС, иначе Иванов наверняка скончается при возвращении домой.
Чтобы провести первую в истории операцию в условиях невесомости, в космос отправляется кардиохирург Женя. А ведь у неё даже нет времени на воспитание дочери-подростка…
Кто снимался в фильме "Вызов"?
Роль кардиохирурга в "Вызове" исполнила Юлия Пересильд.
Кроме того, в фильме снимались Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина и другие актёры.
Что известно о съёмках "Вызова", проходивших прямо в космосе?
Часть фильма "Вызов" снимали в космосе, а не на орбите Земли. Это первый подобный случай в истории.
5 октября 2021 года с "Байконура" на космическую станцию отправились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, до этого проходившие длительную, интенсивную подготовку.
Командиром "киноэкипажа" был Герой России, опытный лётчик-космонавт Антон Шкаплеров. На тот момент за его плечами было 533 суток, проведённых в невесомости.
Пациента Жени (Юлии Пересильд) сыграл находившийся на МКС Олег Новицкий.
Летали участники "экспедиции" на корабле "Союз МС-19", оснащённом переносными пультами.
Всего команда провела на МКС 12 дней. Они вернулись на Землю 17 октября 2021-го.
Что Пересильд и Шипенко говорят о своём полёте в космос?
Юлия Пересильд рассказывала "Российской газете", что полёт в космос изменил её жизнь.
"Этот год (2021) я буду всегда теперь вспоминать как самый успешный, как самый страшный и как самый счастливый", — поделилась актриса.
А Клим Шипенко заявил ТАСС, что полёт в космос изменил его взгляд на кино.
"Мой полет был связан со съемками фильма, я понял, что снять фильм таким, как я его там снял, я здесь, на Земле, не смог бы. Это важно. Космос подсказывал такие решения, виды потрясающие", — подчеркнул режиссёр.
15:16:47 11-04-2023
Я против. Идёт война. Они кино в космосе снимают. Люди помощь солдатам собирают. Не по христианские это. Грешно. Скромнее надо на ТВ жить. Налоги то народ платит.
15:37:19 11-04-2023
Баба Яга (15:16:47 11-04-2023) Я против. Идёт война. Они кино в космосе снимают. Люди помощ... Баба-дурочка,они снимали космос до войны,смотри даты...
16:04:42 11-04-2023
Гость (15:37:19 11-04-2023) Баба-дурочка,они снимали космос до войны,смотри даты...... Все равно глупо было столько денег спалить, слетав туда... Зато на лечение деньги СМСками собираем.
16:26:28 11-04-2023
Гость (16:04:42 11-04-2023) Гость (15:37:19 11-04-2023) Баба-дурочка,они снимали ... Зато когда Том Круз бы снял в космосе кино, вы бы сказали, что наши космос пропускали, толь Рогозин может песни петь...