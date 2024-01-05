Ивлеева может "пересидеть" скандал с полуобнаженной вечеринкой в Дубае
По данным источников, девушка намерена вернуться на родину через несколько месяцев, когда волна хейта стихнет
05 января 2024, 18:59, ИА Амител
Блогер Анастасия Ивлеева решила уехать из России на время скандала с "голой" вечеринкой, сообщает телеграм-канал "Небожена".
По данным канала, девушка решила "пересидеть" скандал в Дубае. Через несколько месяцев, когда волна хейта угаснет, Ивлеева вернется на родину, полагает источник.
Напомним, "почти голая" вечеринка, которую организовала Ивлеева, прошла 20 декабря в клубе "Мутабор". На мероприятии присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие звезды. Артисты были облачены в откровенные наряды с полупрозрачными элементами одежды. Сама Ивлеева засветила многомиллионное колье, которое она надела на поясницу. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.
20:27:04 05-01-2024
А тех кто выложил эти фото не хотят натянуть за распространение нелицеприятных фото Как то в одну сторону все работает
21:58:16 05-01-2024
Правильно сделала. Про Дзюбу уже давно никто не вспоминает, хотя там реально был треш-хоррор. Тоже не на публику
19:46:26 06-01-2024
Гость (21:58:16 05-01-2024) Правильно сделала. Про Дзюбу уже давно никто не вспоминает, ... Сегодня посмотрел Дзюба - Плюшкин. Ничего не забыто.
03:07:47 06-01-2024
На зоне бы лучше пересидела, без удобств, чем в дубае со всеми удобствами. тупо слиняла поджав хвост. волна хайпа не утихнет и не мечтай, а улетев в дубай ты еще больше эту волну подняла. вот отсидела бы в ИВС как и положено, то люди бы успокоились и ты бы со спокойной душой жила бы дальше. Да с га.нецом, а так еще больше людей обозлила, кто-то лишь мечтает о дубае, а такие твари спокойно отдыхают
08:42:13 06-01-2024
Кузнец (03:07:47 06-01-2024) На зоне бы лучше пересидела, без удобств, чем в дубае со все... Мечтаешь о Дубае, мечтатель? Бухай меньше и съездишь. За что ей ИВС? Там даже организатор не она.
19:45:24 06-01-2024
Гость (08:42:13 06-01-2024) Мечтаешь о Дубае, мечтатель? Бухай меньше и съездишь. За что... Ты прям как писарев, тот тоже говорил, бросьте курить, косите у меня траву по жаре за 1 тыс. руб., и на заграницу заработаете.
23:45:05 06-01-2024
Гость (19:45:24 06-01-2024) Ты прям как писарев, тот тоже говорил, бросьте курить, коси... А ты думал тебе за так дадут за границу? Ну-ну, дерзай.
11:07:22 07-01-2024
Гость (08:42:13 06-01-2024) Мечтаешь о Дубае, мечтатель? Бухай меньше и съездишь. За что... А вот Морген бухает как лошадь и в Дубае живет.
19:43:02 06-01-2024
Кузнец (03:07:47 06-01-2024) На зоне бы лучше пересидела, без удобств, чем в дубае со все... Вот теперь с Моргенштерном на пару будут там сидеть, линейкой мерять друг у друга, скучать, потеть, слушать противные крики павлинов, и никогда не вернутся в Россию.
23:47:05 06-01-2024
Гость (19:43:02 06-01-2024) Вот теперь с Моргенштерном на пару будут там сидеть, линейко... Всрался ей этот Морген. Его даже Клава Кола сразу выгнала, когда она еще не была на пике популярности.
11:05:14 07-01-2024
Гость (23:47:05 06-01-2024) Всрался ей этот Морген. Его даже Клава Кола сразу выгнала, к... Морген о Мизулиной мечтает и хвалится, что у него как у коня. Вот и будет о чем с Ивлевой поговорить, не то что Дудю
23:48:21 10-01-2024
Кузнец (03:07:47 06-01-2024) На зоне бы лучше пересидела, без удобств, чем в дубае со все... Не хайпа, а хейта!)) это разные слова и разные значения
09:51:20 06-01-2024
Пора уже определиться нашим правоохранительным органам по поводу наказания этим "артистам",а то получается какая то реклама для этих товарищей (типа поговорили и забыли). Этим ребятам можно дома в России грубо говоря нагадить - и за бугор,отсидеться и вновь за бабками домой (как в общем то и другим артистам живущим за "бугром" а выступать здесь и деньги делать. Понятно что давно порядок надо наводить и в министерствах культуры да и в самих правовых органах юстиции. Посмотрите то там то тут судьям можно всё и отмазаться от дтп (даже с наездом на пешехода) или их дома с лифтами, а если ты не можешь оплатить коммуналку (то все ,прибегут отключать всё на свете и т.д.). Почему некоторые артисты ,которые здесь поднялись хают Россию (считаю это "за падло") .Ну реально не понятна политика по отношению к этим "отстоям".
10:45:38 06-01-2024
гость (09:51:20 06-01-2024) Пора уже определиться нашим правоохранительным органам по по... Сначала в голове своей порядок наведи. С помощью докторов.
12:41:45 06-01-2024
гость (09:51:20 06-01-2024) Пора уже определиться нашим правоохранительным органам по по... Да с вами нельзя не согласиться,только всё это в пустую,как было так и будет. А так как вы думают многие,однако всё зависит от "высоких" людей. И по отношению ко всем эим "уродам" ,ну да надо бы их наказать,но это только наше мнение,а много людей которые и не понимают,как эти уроды разлагают наших детей. Культуры поведения совершенно не стало даже на улицах нашего города. Работы для молодёжи нет в обще,только для элитных (у кого мама или папа "уважаемые люди". Более того многие просто отупели при такой дипрессии.
16:18:16 06-01-2024
гость (09:51:20 06-01-2024) Пора уже определиться нашим правоохранительным органам по по... кто ты? за что? за падло? это кто, вообще? ты урка-пересидок?
13:57:18 06-01-2024
У нас в ночных клубах дичь покруче творится иногда. Но никого это не задевает. Проблему из ничего раздули, двуличные ханжи!
17:48:38 06-01-2024
Своим уездом, она ещё раз докажет, что иметь она всех хотела и деньги выше закона, и плевать на родину и народ.
15:59:55 09-01-2024
Ивлеева - ПОЗОРИЩЕ нашего шоу бизнеса. Гоните её ссаными тряпками и не пускайте обратно