Собчак рассказала о многомиллионных убытках после "голой" вечеринки Ивлеевой
Журналистка оценила финансовые потери в 15 миллионов рублей
05 января 2024, 17:29, ИА Амител
Фото с вечеринки / Фото: соцсети
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее финансовые убытки от участия в "голой" вечеринке, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, составили порядка 15 миллионов рублей. Об этом Собчак написала в телеграм-канале.
Из-за дресс-кода, который предусматривал минимальное количество одежды, заказчики стали отказываться от проведения мероприятий.
"Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий", – написала блогер.
Собчак добавила, что в этом случае важны не потерянные деньги, а уроки, которые она извлечет из ситуации. По ее словам, важно проявлять человечность и делать выводы.
18:09:58 05-01-2024
У парня на спине написано, уроды боятся красоты. Ну если это по их мнению красота, то боюсь представить что в их понимании уродство. Голые, стройные, красивые, накачанные парни, грудастые девушки? Собчак себя в зеркало то видела? вечеринка в конюшне? ["Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий", – написала блогер.] Для лошадки 15 мультов, как для простого человека 15.000. Вот потеряла бы она 15 млрд вот тогда был бы результат, а так просто выпьет с пипи5ки тимати и успокоится
19:40:19 05-01-2024
Гена Кузин (18:09:58 05-01-2024) У парня на спине написано, уроды боятся красоты. Ну если это... и написано даже неправильно ))
18:15:05 05-01-2024
Тьфу, не верю! Человечность рна проявит, ага...
18:18:28 05-01-2024
А кто платит миллионы этой лошади? Может ей ещё возместить убытки скинемся))))вообще не понимаю откуда такие суммы этому позорному бомонду. Шахтерам платить надо, а не этим свиньям
19:34:48 06-01-2024
Гость (18:18:28 05-01-2024) А кто платит миллионы этой лошади? Может ей ещё возместить у... А кто платит мильоны вафлерам футболерам?
18:38:31 05-01-2024
Лошадь рыдает, на овёс не хватает))
20:04:35 05-01-2024
Собчак красотка, ничего она не потеряла. Но заодно с толпой полуголых терпил конечно за компанию плачет, чтобы не выделяться. Она на важной работе в системе нынешней власти, серьёзная тётка. Кому попало не дают участвовать в президентских выборах, сами видели недавно.
09:27:29 06-01-2024
а почему их не отправили в зону боевых действий. Пусть хотя бы полы мыли в госпиталях и патроны подносили. Либо так либо 5 лет в тюряге. Им же полезно было. Может быть мозги бы прочистило у кого то А так наказания даже не заметят
13:25:57 07-01-2024
Гость (09:27:29 06-01-2024) а почему их не отправили в зону боевых действий. Пусть хотя бы полы мыли в госпиталях и патроны подносили ... На СВО отправляют самых лучших, самых достойных. Это не наказание, а скорее награда - участие в СВО на стороне Великой России!
10:04:59 06-01-2024
Так она платит зарплату (у неё есть много "помогал" и по пиару ,и по разным делам её деятельности). Из за бобла такие люди тебе все внутренние и наружные органы покажут - её смотрят благодаря её плохим и хорошим постам и видео ,а раз смотрят так и платят.
05:54:55 07-01-2024
Мы же их и кормим.А понтов то сколько...
21:32:01 13-01-2024
Это НЕ журналист, это женщина, занявшая чужое место в МГИМО, пишущая с ошибками. Работает не по профессии, обманывает на доверии рекламодателей. Живёт в огромном доме не по доходу, нигде не трудоустроена официально. По факту - бомж, уходящий от уплаты налогов, плохо образованная особь без принципов. Помогает только из корыстных мотивов, считает людей лохами. Злая, растлевающая людей самка. Ей давно нет доверия