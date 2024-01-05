Журналистка оценила финансовые потери в 15 миллионов рублей

05 января 2024, 17:29, ИА Амител

Фото с вечеринки / Фото: соцсети

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее финансовые убытки от участия в "голой" вечеринке, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, составили порядка 15 миллионов рублей. Об этом Собчак написала в телеграм-канале.

Из-за дресс-кода, который предусматривал минимальное количество одежды, заказчики стали отказываться от проведения мероприятий.

"Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий", – написала блогер.

Собчак добавила, что в этом случае важны не потерянные деньги, а уроки, которые она извлечет из ситуации. По ее словам, важно проявлять человечность и делать выводы.