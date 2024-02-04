Ивлеева подала в суд на изготовителя напитков Easy Peasy

Блогер требует выплатить ей 4,6 миллиона рублей

04 февраля 2024, 20:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/839873

Блогер Настя Ивлеева подала в суд на завод, который производил ее газировку Easy Peasy. Об этом сообщает Shot.

Как отмечает телеграм-канал, компания Ивлеевой "Коленки пчелы" требует от предприятия выплатить 4,6 млн рублей. Ответчиком в деле выступает предприятие ООО "Сила воина Евразия", производящее безалкогольные напитки.

Предположительно, иск может быть связан с тем, что газировка Easy Peasy стала пропадать с прилавков магазинов после "голой" вечеринки.

При этом позднее в СМИ появилась информация о том, что банки с напитком протекали и внутри образовывалась плесень.

Конкретные исковые требования неизвестны.