Ивлеева подала в суд на изготовителя напитков Easy Peasy
Блогер требует выплатить ей 4,6 миллиона рублей
04 февраля 2024, 20:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/839873
Блогер Настя Ивлеева подала в суд на завод, который производил ее газировку Easy Peasy. Об этом сообщает Shot.
Как отмечает телеграм-канал, компания Ивлеевой "Коленки пчелы" требует от предприятия выплатить 4,6 млн рублей. Ответчиком в деле выступает предприятие ООО "Сила воина Евразия", производящее безалкогольные напитки.
Предположительно, иск может быть связан с тем, что газировка Easy Peasy стала пропадать с прилавков магазинов после "голой" вечеринки.
При этом позднее в СМИ появилась информация о том, что банки с напитком протекали и внутри образовывалась плесень.
Конкретные исковые требования неизвестны.
09:18:15 05-02-2024
Прямо какая-то цепная реакция..