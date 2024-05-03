Ивлеева призналась, что с симпатией относится к Путину и никогда на него не злилась

Блогер подчеркнула, что уважает российского лидера

03 мая 2024, 17:40, ИА Амител

Настя Ивлеева / кадр из видео с интервью

Телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. Как сообщает телеканал "360", в интервью блогеру Андрею Третьякову на его YouTube-канале она заявила, что уважает российского лидера.

"Я всегда к нему так относилась – не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его", – пояснила она.Она также сказала, что если бы она оказалась перед президентом страны, то спросила бы у него: "Чем помочь?"

Отдельно Ивлеева порассуждала на тему, следует ли Путину заводить личный блог. По мнению блогера, российский лидер и так имеет "дикую" популярность в Сети, а потому ему никакие аккаунты не нужны.