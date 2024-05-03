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Ивлеева призналась, что с симпатией относится к Путину и никогда на него не злилась

Блогер подчеркнула, что уважает российского лидера

03 мая 2024, 17:40, ИА Амител

Настя Ивлеева / кадр из видео с интервью
Настя Ивлеева / кадр из видео с интервью

Телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. Как сообщает телеканал "360", в интервью блогеру Андрею Третьякову на его YouTube-канале она заявила, что уважает российского лидера.

"Я всегда к нему так относилась – не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его", – пояснила она.Она также сказала, что если бы она оказалась перед президентом страны, то спросила бы у него: "Чем помочь?"

Отдельно Ивлеева порассуждала на тему, следует ли Путину заводить личный блог. По мнению блогера, российский лидер и так имеет "дикую" популярность в Сети, а потому ему никакие аккаунты не нужны.

Владимир Путин Политика блогеры

Комментарии 8

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Гость

18:12:01 03-05-2024

Шаболда эта Ивлеева.

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krutizna

18:17:44 03-05-2024

Как жидко это брызжет

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Санечек

18:36:10 03-05-2024

Ишь как запела...прижали видать всерьез

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Ольга

19:26:18 03-05-2024

Охреневаю! Не обиделась на В.В. да толи потерялась?! Ты вообще кто?

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Гость

19:36:16 03-05-2024

Зачем это знать?

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Гость

20:34:04 03-05-2024

1. Злилась она))) Злятся жены на мужей, а на президента - ну как-то странно говорить о такой эмоции в адрес президента. Глупенько даже.
2. Она бы спросила, чем ему помочь. Вообще умора, помогатор, блин!

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Гость

08:37:14 04-05-2024

В ее то положение - злиться?

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Гость

16:48:11 05-05-2024

может голосовалку замутить - нужны ли на ресурсе статьи об Ивлеевой?

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