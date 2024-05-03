Ивлеева призналась, что с симпатией относится к Путину и никогда на него не злилась
Блогер подчеркнула, что уважает российского лидера
03 мая 2024, 17:40, ИА Амител
Телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. Как сообщает телеканал "360", в интервью блогеру Андрею Третьякову на его YouTube-канале она заявила, что уважает российского лидера.
"Я всегда к нему так относилась – не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его", – пояснила она.Она также сказала, что если бы она оказалась перед президентом страны, то спросила бы у него: "Чем помочь?"
Отдельно Ивлеева порассуждала на тему, следует ли Путину заводить личный блог. По мнению блогера, российский лидер и так имеет "дикую" популярность в Сети, а потому ему никакие аккаунты не нужны.
18:12:01 03-05-2024
Шаболда эта Ивлеева.
18:17:44 03-05-2024
Как жидко это брызжет
18:36:10 03-05-2024
Ишь как запела...прижали видать всерьез
19:26:18 03-05-2024
Охреневаю! Не обиделась на В.В. да толи потерялась?! Ты вообще кто?
19:36:16 03-05-2024
Зачем это знать?
20:34:04 03-05-2024
1. Злилась она))) Злятся жены на мужей, а на президента - ну как-то странно говорить о такой эмоции в адрес президента. Глупенько даже.
2. Она бы спросила, чем ему помочь. Вообще умора, помогатор, блин!
08:37:14 04-05-2024
В ее то положение - злиться?
16:48:11 05-05-2024
может голосовалку замутить - нужны ли на ресурсе статьи об Ивлеевой?