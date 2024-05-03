Ивлеева рассказала, что провела свой день рождения в Донбассе

Она заявила, что хотела "познакомиться с регионами и людьми, которые в них живут"

03 мая 2024, 15:47, ИА Амител

Настя Ивлеева / Видео из интервью

Настя Ивлеева в интервью рассказала о том, что свой 33-й день рождения она провела в Донбассе.

"Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс – это не прачечная. И во-вторых, <…> для меня это довольно интимный момент. И поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, и мне было очень важно поехать самостоятельно, чтобы… Ну в плане самостоятельно – без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть чтобы выстроить свое впечатление", – сказала Ивлеева.

Также блогерша заявила, что посетила Мариуполь, посмотрела на то, как город восстанавливается, и была рядом с линией соприкосновения, где "слушала войну".

Впечатления от поездки, по словам Ивлеевой, у нее остались на всю жизнь.