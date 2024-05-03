Ивлеева рассказала, что провела свой день рождения в Донбассе
Она заявила, что хотела "познакомиться с регионами и людьми, которые в них живут"
03 мая 2024, 15:47, ИА Амител
Настя Ивлеева в интервью рассказала о том, что свой 33-й день рождения она провела в Донбассе.
"Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс – это не прачечная. И во-вторых, <…> для меня это довольно интимный момент. И поскольку я ответственно и тонко к этому подходила, и мне было очень важно поехать самостоятельно, чтобы… Ну в плане самостоятельно – без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть чтобы выстроить свое впечатление", – сказала Ивлеева.
Также блогерша заявила, что посетила Мариуполь, посмотрела на то, как город восстанавливается, и была рядом с линией соприкосновения, где "слушала войну".
Впечатления от поездки, по словам Ивлеевой, у нее остались на всю жизнь.
16:28:52 03-05-2024
Если согласна, что Донбасс - это не прачечная, то зачем вдруг побежала на помывку? Еще и растрезвонила? Одно сплошное лицемерие.
18:09:12 03-05-2024
Гость (16:28:52 03-05-2024) Если согласна, что Донбасс - это не прачечная, то зачем вдру... Вы тоже покупаете бойцам Донбасса "буханки" или лишь бы что-то пукнуть про лицемерие?
19:03:41 03-05-2024
Гость (18:09:12 03-05-2024) Вы тоже покупаете бойцам Донбасса "буханки" или лишь бы что-... По мере своих материальных возможностей я помогаю в сборе посылок в зону СВО. А Вы много "буханок" отправили туда?
06:17:01 04-05-2024
Гость (19:03:41 03-05-2024) По мере своих материальных возможностей я помогаю в сборе по... А в перерывах постите всякое г.вно на Амике? Ивлеева сама не трезвонила, это СМИ у неё взяли потом интервью и распространили. Разницу чувствуете?
11:15:40 04-05-2024
Я так понимаю это попытки вернутся в медиаэфир? Зачем она вообще и кто такая? Обосралась по полной, сиди, штопай носки. У нас много талантливой молодёжи, способные не только кулоном на голой жопе вертеть. Не рожи не кожи. Страшилка из хацапетовки