"Та самая дверь". Ивлеева проголосовала на выборах президента
Блогер заявила, что вошла в ту дверь
17 марта 2024, 09:45, ИА Амител
Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360
Настя Ивлеева проголосовала на выборах президента РФ и рассказала об этом в своем телеграм-канале.
Блогер выложила фотографию с избирательного участка. Его местоположение она не раскрыла.
"Та самая дверь", – написала Ивлеева, подколов Филиппа Киркорова, после ее "голой" вечеринки заявившего, что ошибся проходом.
Напомним, что 17 марта проходит третий день выборов президента России. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.
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10:01:37 17-03-2024
Чё уже из Испании вернулась?.Быстро они переобулись,ну а как без бобла то.Первые пошли,ждём других.
10:07:03 17-03-2024
Нахрена вы про этих клоунов пишите?
10:25:59 17-03-2024
Быстро их научили те двери открывать)))
11:34:53 17-03-2024
В Барнауле иногда на выборы старые женщины и мужчины в трусах приходят. Называют они себя "белые медведи". А этой кашолке даже в бане нельзя в трусах потанцевать
11:38:25 17-03-2024
Теперь только с черного , и только с тыла.
08:22:50 28-03-2024
противно даже смотреть на ЭТУ