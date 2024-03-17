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"Та самая дверь". Ивлеева проголосовала на выборах президента

Блогер заявила, что вошла в ту дверь

17 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360
Настя Ивлеева / Фото: t.me/ivleeva360

Настя Ивлеева проголосовала на выборах президента РФ и рассказала об этом в своем телеграм-канале.

Блогер выложила фотографию с избирательного участка. Его местоположение она не раскрыла.

"Та самая дверь", – написала Ивлеева, подколов Филиппа Киркорова, после ее "голой" вечеринки заявившего, что ошибся проходом.

Напомним, что 17 марта проходит третий день выборов президента России. Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 20 часов вечера.

выборы Знаменитости
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024

Комментарии 6

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гость

10:01:37 17-03-2024

Чё уже из Испании вернулась?.Быстро они переобулись,ну а как без бобла то.Первые пошли,ждём других.

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Гость

10:07:03 17-03-2024

Нахрена вы про этих клоунов пишите?

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Татьяна

10:25:59 17-03-2024

Быстро их научили те двери открывать)))

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Гость

11:34:53 17-03-2024

В Барнауле иногда на выборы старые женщины и мужчины в трусах приходят. Называют они себя "белые медведи". А этой кашолке даже в бане нельзя в трусах потанцевать

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Гость

11:38:25 17-03-2024

Теперь только с черного , и только с тыла.

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горожанка

08:22:50 28-03-2024

противно даже смотреть на ЭТУ

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